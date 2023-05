Incident șocant trăit de o familie de români în Bulgaria: un individ drogat, în chiloți, s-a aruncat pe capota mașinii VIDEO

Un incident șocant a fost trăit de o familie de români în Bulgaria. Un bărbat în chiloți și, probabil drogat, apărut brusc în fața mașinii și s-a urcat pe capotă. Videoclipul a devenit viral pe internet.

„Atenție la drumul prin Bulgaria! Pe drumul de întoarcere, la circa 20 km de Ruse. Nu am oprit și nu am deschis ușile, deși asta a fost primul impuls”, a avertizat autoarea postării.

Femeia povestește că individul era bulgar și se felicită că, în clipele de uimire și indignare la apariția acestuia, a ales să nu iasă din mașină.

„Postarea reprezintă o avertizare pentru șoferi, să aveți grijă pe drumuri, se pot întâmplă lucruri bizare chiar și ziua, în amiaza mare. Nu am alertat autoritățile pentru că nu am dorit să mai rămânem în zona, am fost ușurați că nu a degenerat situația și suntem în regulă. Individul era bulgar și mai erau și alții în apropiere, iar în clipele de uimire și indignare (se suise pe capotă!?) eram foarte aproape de a ieși din mașină. Mă bucur că nu am făcut-o”, a mai povestit aceasta.

Femeia a mai povestit pe forum că circulă de 13 ani pe acest drum, însă este pentru prima dată când i se întâmplă așa ceva.

„Camera este 70 Mai Pro Plus și s-a dovedit a fi o achiziție bună, în caz că intenția era de fraudă pe asigurare, sau etc... mai rău. Vom mai merge în Grecia via Bulgaria, nu încape îndoială. Conduceți cu grijă, nu deschideți ușile, mergeți în grup dacă e posibil”, a mai spus aceasta.

Videoclipul postat pe rețelele de socializare a devenit viral, iar sute de oameni au comentat incidentul. Unii spun că este metoda „Accidentul”, alții spun că au mai avut experiențe asemănătoare, în timp ce alții spun că nu vor mai merge cu mașina în Bulgaria.

„Posibil să fie vorba despre metoda Accidentul. Se aruncă pe mașină, apoi, dacă nu oprești sau pleci, sună la poliție/ambulanță oferind numărul de înmatriculare și plângându-se că a fost accidentat și are diverse răni (făcute anterior ori după accident cu ajutorul colegilor din bandă). Pe grupul Poliției Române circulau frecvent astfel de mesaje, ce avertizau cetățenii. Dacă oprești, te șantajează, cerându-ți bani. Mulțumim pentru informare”.

„Înscenare de accident. Sunați la poliție, opriți în dreptul unui echipaj de poliție și arătați-le imaginile. Neapărat!”

„Nu m-am gândit niciodată că drumul prin Bulgaria ar fi un real pericol, dar acum m-am convins, merg cu avionul”.

„Și noi am avut o experiență de genul în Bulgaria, doar că acum 11 ani și erau 4 " mamuți" de genul.....,s-au pus în față mașinii ,dar nu s-au urcat pe ea Description! Noi când i am văzut ,de panică, am accelerat și nu ne-am mai uitat înapoi! Bineînțeles că s-au ferit......”.

„E o schemă cunoscută, individul se așteaptă că șoferul va deschide și el va avea ocazia să îi ceară despăgubiri pentru că a fost lovit de mașină. Și în Anglia a circulat schemă asta, dar mașinile având video, s-au lăsat păgubași”.