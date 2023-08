România, total vulnerabilă în cazul unui atac pe mare. Un general explică ce arme „super-primitive” are marina militară

Generalul (r) Cristian Barbu avertizează, într-un interviu pentru „Adevărul”, că în cazul în care ar fi atacată, România ar fi nevoită să se apere cu arme primitive, vechi de zeci de ani și depășite, în timp ce marina militară este complet descoperită.

La 34 de ani de la Revoluție și la 19 ani de când a aderat oficial la NATO, România nu a fost capabilă să investească în armament modern, iar în unele cazuri este complet descoperită.

Fost consilier al miniștrilor Apărării Naţionale şi fost rector şi comandant al Academiei Tehnice Militare, generalul (r) Cristian Barbu lansează un avertisment dur. Deși România e membru NATO deja de două decenii, timpul se pare că nu a fost suficient pentru ca vechile tancuri ale Armatei Române, un morman de fiare vechi, să devină interoperabile cu cele ale aliaților. Deși pare greu de crezut, se poate și mai rău de atât. Marina militară română are vase de luptă vechi și care nu au decât un tun, complet inutile în cazul în care ar trebui să înfruntăm un agresor pe mare.

Navele de luptă ale României, cel mult bune ca arme kamikaze

„Avem arme nu primitive, ci super-primitive la Marea Neagră. Cele două fregate ale noastre nu au armament, n-au muniție, n-au sistem de luptă. Sunt mai mult fregate pentru misiuni umanitare, pot cel mult să facă escorte și să salveze naufragiați imigranți. Iar lucrurile sunt destul de complicate și pe celelalte nave ale noastre, inclusiv puitoarele de mine și corvetele astea pe care le avem pe acolo”, spune generalul.

Iar dacă anual politicienii merg pe malul mării și susțin discursuri pe 15 august, Ziua Marinei Române, niciunul nu explică de ce, după trei decenii și jumătate, au ignorat complet Marina Militară și au lăsat-o de izbeliște.

Dar ce nu spun politicienii, spune generalul Cristian Barbu.

„Sunt lucruri pe care eu le-am vizitat, am avut acest prilej câtă vreme am fost director de cabinet, împreună cu ministrul am fost acolo, ne-am uitat. Sunt chestiuni complicate și sincer vă spun, un șef de categorie de forță din acel moment ne-a spus clar: «domne, noi n-avem nicio șansă cu muniția, cu ce avem noi aici. Singura noastră șansă să-i distrugem pe adversari ar fi să ne ducem peste ei precum kamikaze și să-i lovim cu nava.» Am rămas complet surprins, dar asta este!”, mărturisește generalul.

Această situație este în contextul în care Ministerul Apărării a anunțat anularea licitației pentru corvete, câștigată de Naval Group în 2019.

Tancuri din anii 60-70

În ce privește tancurile, multe dintre ele sunt atât de vechi încât se aflau în exploatare atunci când generalul Cristian Barbu era doar un tânăr student la Academia Militară.

„Am senzația că românii nu știu că noi nu avem niciun tanc care să fie interoperabil cu NATO. Nici măcar un singur tanc! Sunt modele de tancuri la care și noi am lucrat ca studenți. Vorbesc serios” Păi, tabla de întoarcere la tancul românesc, am lucrat pe ea când eram student și apoi absolvent împreună cu profesorii mei mai în vârstă. Și de rezistența la turele. Deci sunt lucruri atât de vechi încât am ruginit eu, d-apăi ele!”, mai spune generalul.

Descoperiți la toate capitolele

De altfel, există capitole la care Armata Română e mai slab dotată decât armatele din țările lumii a treia.

„Ne-ar trebui o serie întreagă de sisteme moderne de luptă anti-tanc. Iar pe domeniul luptei aero, pentru apărarea anti-aeriană, aici să vă spun cinstit pentru partea aceasta de joasă și medie altitudine suntem extrem de descoperiți”, avertizează generalul Barbu.

Iar dacă războiul din Ucraina a dovedit încă o dată, dacă mai era nevoie, importanța dronelor, România stă îngrozitor de prost la capitolul acesta. Asta deși în urmă cu câțiva ani au existat inițiative, însă nimeni nu le-a luat în serios.

„Despre drone, nu mai vorbim că n-avem și nici nu putem fabrica pentru că toate inițiativele românești cu privire la aceste fabricații de tehnologie specială și ultraavansată au fost gâtuite din start. Am avut doi producători în România care nu au fost băgați în seamă de statul român și care ușor, ușor, de unul știu eu de vreo 15 ani, puteau să producă acum lucruri extrem de apropiate de necesitatea militară. Dar nu au fost băgați în seamă, nu a dat nimeni niciun leu pe ideea de drone românești. Acum ne uităm la Ucraina care dezvoltă sisteme de drone în concept propriu foarte utile”, adaugă el.

Mai rău ca statele africane

În România, trupele franceze aliate au adus sistemul antiaerian sol-aer de rază medie MAMBA. Sistemul antiaerian, care este operat de o sută de militari ai „Armée de l'Air”, este acum perfect operaţional şi asigură în zonă o bulă de securitate pe o rază de cel puţin 100 de kilometri. România ar avea însă nevoie de mult mai multe astfel de sisteme de apărare antiaeriană. La acest capitol, spune generalul, stăm mai prost și decât majoritatea statelor africane.

„Ne-ar trebui și MAMBA, dar ne-ar trebui mai repede ceva cu care să putem ataca tipul de drone care acum sunt într-o dezvoltare incredibilă. Cred că toate țările lumii la ora asta, poate mai puțin Africa Centrală, deși deja poate și ei, toată lumea face drone. Toată lumea a înțeles că poți face cu drona observare, detectare, poți să lovești adversarul și până la urmă să-l distrugi fără ca tu să riști să pierzi viețile oamenilor tăi. Și toată lumea lucrează la o chestiune din asta care poate să fie ieftină și foarte eficientă”, explică generalul Barbu.

Iar România are și alte vulnerabilități. Generalul Cristian Barbu spune că nu prea contăm la capitolul sisteme de luptă electronică, adică exact acolo unde țări ca Rusia sunt extrem de puternice. Și prost stăm și la capitolul artilerie și aviație militară.

„România e printre puținele state fără sisteme de artilerie autopropulsate, avem doar tractate de acum 50-60 de ani. Mai avem niște probleme serioase în lupta asta radio-electronică. Dacă vrem să ne apărăm teritoriul, în afară de sistemele astea artileristice cu care am putea să doborâm drone sau rachete, e clar că de aici încolo ne vor trebui și sisteme de luptă electronică”, încheie generalul.