Fostul șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) Ioan Talpeș l-a catalogat pe fostul președinte al României, care a decedat marți, 5 august 2025, drept „omul care și-a pus o amprentă fantastică asupra României”.

Colaborator apropiat al lui Ion Iliescu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) între 1992 și 1997, consilier prezidențial între 1990–1992 și 1999–2000 și șef al Administrației Prezidențiale și al Departamentului pentru Securitate Națională (2001–2004), gen. (r) Ioan Talpeș a declarat că fostul președinte, care a decedat marți, 5 august 2025, la 95 ani, a jucat un rol deosebit de important în momentele de cumpănă din 1989-1990.

„E dificil să vorbești în câteva cuvinte despre Ion Iliescu. Pentru mine cred că a fost cu adevărat omul care și-a pus o amprentă fantastică asupra României, oferindu-ne niște șanse în condițiile unei decizii pur și simplu catastrofale care viza România din partea jocului politic, și nu numai politic, economic, chiar militar internațional. Este omul care a avut o abilitate fenomenală și care a făcut, zic eu, mai mult decât oamenii care gândesc astăzi ar putea să-și imagineze. Pentru mine este un om cu totul și cu totul de excepție și care a gândit pentru binele tuturor românilor”, a declarat fostul șef al SIE, pentru „Adevărul”.

„Cine poate să-și imagineze că atunci era cineva decident în România?”

Ioan Talpeș respinge aspectele controversate din activitatea fostului președinte, sugerând că „e prea mult” și că „e o nebunie ce se întâmplă cu judecățile și cu părerile noastre”.

„Ce aspecte controversate? Că au murit oameni la Revoluție. Este tragic că s-a întâmplat. Sunt 800. Dar cine poate să-și imagineze că atunci era cineva decident în România? De ce nu se citesc și cărți care au apărut prin afară despre situația din România de atunci? Ce știa omul Iliescu, adus unde a fost adus, despre ce se întâmplă? Haideți să fim oameni serioși. Nici nu pot să vorbesc referindu-mă la o astfel de situație pe fondul celor care declară altcumva. Acum avem atâtea probleme. Dar atunci, când toată țara era în foc, cum s-ar spune, când fiecare gândea după cum vedea el lucrurile?! E o nebunie ce se întâmplă cu judecățile și cu părerile noastre”, a apreciat Talpeș.

De la Ion Iliescu, a adăugat fostul șef al SIE, a învățat să aibă „răbdare și încredere că românii au o șansă”. „Nu cred că cineva ar fi putut să-mi spună mai multe decât domnia sa în privința aceasta. Și cu adevărat a fost un om care a avut o răbdare incredibilă ca să-i suporte pe toți imbecilii, pe toți cei care își imaginau că ar putea să fie peste noapte cineva sau ceva pentru ei în primul rând, și nu pentru ceilalți”, a adăugat fostul consilier prezidențial.

Din activitatea lui Ion Iliescu sunt categoric și aspecte insuficient cunoscute, a adăugat Talpeș, acesta criticând faptul că astăzi se insistă foarte mult pe aspectele negative.

„Eu înțeleg procesul ăsta, dar haide să-l depășim, că au trecut 35 de ani. Până în 89 toți cei care lucrau în presă spuneau numai lucrurile bune care se cereau să fie spuse, sau așa-zis bune. Și peste noapte au trecut în partea cealaltă. Pentru că aia însemna existența lor în noua condiție. Dar la noi s-a supraaccentuat”, a fost de părere Talpeș. Criticile la adresa celor care îl critică pe Ion Iliescu au continuat, Talpeș apreciind că primul președinte al României din era post-decembristă în fapt ar fi salvat țara de la „alte formule de existență”.

„Omul ăsta e vinovat că a fost președinte atunci? Vă spun și eu și pot oricând să aduc atâtea argumente: dacă el n-ar fi fost, cine știe ce s-ar fi întâmplat cu România. Pentru că alții deja stabiliseră alte formule de existență a românilor decât aceea în care ne aflam atunci și ne aflăm și astăzi”, a declarat Talpeș.

Despre scenariile care ar fi fost pe masă în decembrie 1989 în marile cancelarii europene Ioan Talpeș a dat „doar câteva elemente”:

„În 1989, pe 19 decembrie, Austria a rupt legăturile cu România. 20 decembrie, Kohl (n. red. – Helmut Kohl), care era cancelarul Germaniei, spunea într-o declarație că România ar trebui să se gândească și ar trebui categoric, după terminarea evenimentelor, să răspundă la situația teritorială cu Ungaria și să se revină înainte de pacea din 1919. Cancelarul Kohl. Cancelarul Kohl era cineva. Uitați-vă la președintele Franței ce a declarat, Mitterrand, tot atunci. Și ne facem că nu auzim, că nu știm?! Ăștia spuneau că România trebuie să schimbe frontierele. Nici acum nu știm?! Eu am spus-o de atâtea ori, am scris, am arătat când și ce. Cu cine discutăm?”.

Fostul colaborator al lui Ion Iliescu s-a referit și la o altă critică adusă de-a lungul ultimelor decenii fostului președinte, referitoare la una dintre cele mai citate declarații ale sale: „Proprietatea privată este un moft”.

„Mai auzeam pe cineva că a fost împotriva proprietății. Eu am fost lângă domnia sa. Avea reticențe, pentru că el spunea că odată cu proprietatea se va dizolva România. Se gândea la ce se întâmplă astăzi”, a mai adăugat Ioan Talpeș.

Fostul șef al SIE a conchis, spunând despre fostul președinte al României că „a fost un om cu totul și cu totul de excepție”, conducând România într-o perioadă pe care ne-o putem cu greu imagina astăzi. „Se compară România de atunci cu România de astăzi? România aceea din vara lui 1990? Din 1991? Când nu mai avea nimic, niciun dolar? Nu mai existau nici garanții financiare?”, a mai spus Ioan Talpeș.

Despre moartea fostuli președinte al României a scris și presa străină,numindu-l „o figură centrală a revoluției din România”.