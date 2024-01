Când vor ajunge în România cele 62 de trenuri electrice PESA și pe ce rute vor circula. Anunţul oficial

Producătorul polonez de material rulant Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (PESA) va livra României 62 de rame electrice regionale (RE-R), care vor circula pe 10 rute de serviciu public.

Cele 62 de trenuri electrice vor fi livrate României cel târziu la începutul anului 2027, a declarat, marţi, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), Ştefan Roşeanu.

Şeful ARF şi preşedintele PESA, Krzysztof Zdziarski, au semnat, marţi, la sediul Ministerului Transporturilor, contractul de achiziţie a celor 62 de rame electrice regionale, în prezenţa ministrului de resort, Sorin Grindeanu, şi a ambasadorului Republicii Polone în România, Pawel Soloch.

"Astăzi am semnat trei contracte, pentru că licitaţia a fost organizată pe trei loturi, şi în consecinţă cele 62 de trenuri sunt sub egida a trei contracte, fiecare cu aproximativ 20 de trenuri. (...) Conform prevederilor contractuale, urmează ca trenurile să vină la începutul anului 2026, deci în doi ani, şi în cursul anilor 2026 - 2027 la început ar trebui să se livreze toată cantitatea, pentru că sunt livrări în paralel pentru fiecare contract în parte. Trenurile vor circula pe 10 rute de serviciu public din România. Rutele sunt publice de la sfârşitul anului 2022, când celor şase operatori de serviciu public feroviar le-au fost atribuite contractele pe 10 ani şi în aceste contracte pe 10 ani le-au fost distribuite, conform metodologiei aprobate de Guvern, toate trenurile care sunt cumpărate prin fonduri europene, mai puţin ramele care fac obiectul contractului cu Alstom - cele 37 de rame - care fac obiectul unor contracte de serviciu public licitate", a afirmat Roşeanu.

El a precizat că, la finele lui 2023, Executivul a aprobat primul contract licitat prin care CFR Călători va opera primele 12 trenuri provenite din contractul încheiat cu Alstom, pe alt pachet de rute.

"Fiecare operator are un program de transport deja stabilit şi corelat cu calendarul iniţial de livrare pe are îl aveam la momentul licitaţiei. Normal că acel calendar va fi actualizat în funcţie de data prezentă a semnării contractului şi livrarea efectivă a trenurilor de care vorbim astăzi şi vom putea vedea pentru prima dată în România, începând cu anul 2026, ca pe o rută precum Braşov - Bucureşti, care este cea mai aglomerată rută a României, să avem servicii publice operate de trei operatori diferiţi cu acelaşi tip de rame, deci vom putea să facem comparaţie mult mai clară decât astăzi între calitatea şi respectul pe care îl au operatorii faţă de materialul rulant şi faţă de călători în general. Ăsta a fost şi obiectivul pentru care a fost făcută această împărţire, pentru a avea un soi de concurenţă. Serviciile publice nu sunt concurenţă, serviciile publice sunt obligaţii pe care statul român le transferă către un operator pentru ca cetăţenii României şi vizitatorii noştri să se poată bucura de un serviciu minim de transport. Mai departe, ştiţi bine, avem discuţii - unele trenuri sunt curate, altele nu sunt curate, unele trenuri sunt întreţinute, alte trenuri nu sunt întreţinute. Vom avea acelaşi tip de vehicule, care pornesc de la zero la toţi cei şase operatori. Toţi au aceiaşi parametri de întreţinere a trenurilor, deci vom avea, să spunem, un sistem de măsurare a performanţelor 'mere cu mere'", a arătat preşedintele ARF.

Pe ce rute vor circula

Preşedintele PESA, Krzysztof Zdziarski, a subliniat că modelul de tren contractat de România circulă deja în Cehia.

"În primul rând aş vrea să vă felicit pentru că aţi semnat pentru cele mai bune trenuri de pe planetă, asta este opinia mea. Dar nu este doar opinia mea, pentru că peste 200 din aceste trenuri sunt în circulaţie, iar acest model de tren circulă cu pasageri în Cehia şi avem comenzi pentru alte 200 de trenuri similare cu cele din România. Ele vor circula în Bulgaria, Germania, Suedia şi, de asemenea, în Polonia. Noi vrem să fim foarte prezenţi în acest sector din Europa, asigurându-ne că vom face tot posibilul să ne apropiem şi să fim pe această piaţă. Trenurile sunt foarte moderne (...) Este foarte bine pentru noi că suntem prezenţi în România cu tramvaie în Iaşi, Cluj şi Craiova şi acum suntem capabili să asigurăm conexiunea regională, să conectăm aceste oraşe cu Bucureştiul", a afirmat Krzysztof Zdziarski.

Ramele poloneze pot circula cu o viteză maximă de 160 km/h şi pot transporta 453 de călători (pe scaune - 224 de locuri şi în picioare). De asemenea, ele au şi 16 locuri pentru transportul bicicletelor.

Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, conexiune wi-fi, spaţiu pentru amplasare automate de cafea, băuturi răcoritoare, dulciuri etc., spaţii pentru bagaje de dimensiuni mari, un spaţiu pentru călători cu mobilitate redusă, în zona inferioară, precum şi spaţiu pentru amplasarea unui automat de vândut bilete şi/sau aparat pentru validarea titlurilor de călătorie.

Unităţile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare şi siguranţă ETCS nivel 2, precum şi cu sistemul naţional PZB 90.

Valoarea totală a proiectului este de 3,23 miliarde lei, fără TVA, iar finanţarea este asigurată din Programul Transport (PT) 2021 - 2027, cu cofinanţare de la bugetul de stat.

Contractul este împărţită pe trei loturi, şi anume:

Lotul 1 - 20 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători pe rutele Bucureşti Nord - Ploieşti Sud - Adjud, Iaşi - Paşcani - Suceava, Bacău - Paşcani;

Lotul 2 - 23 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători pe rutele Braşov - Gheorgheni, Arad - Timişoara - Caransebeş, Huedin - Cluj - Bistriţa;

Lotul 3 - 19 rame electrice regionale RE-R, destinate transportului feroviar de călători pe rutele Bucureşti Nord - Ploieşti Vest - Braşov, Bucureşti Nord - Roşiori, Bucureşti Nord - Bucureşti Obor/Fundulea, Constanţa - Feteşti.