Situație stranie la Realitatea Plus: Alexandra Păcuraru vorbește despre „retragerea” din televiziunea condusă de tatăl său VIDEO

„Retragere” neașteptată de la Realitatea Plus, canalul de știri condus de familia omului de afaceri Maricel Păcuraru. Protagonista este chiar fiica omului de afaceri, Alexandra Păcuraru, care, până recent, era prezentatoare la acest post de televiziune.

Ceea ce a părut, inițial, a fi o „pauză din motive personale”, în realitate se dovedește a fi mai mult decât atât.

În data de 14 martie, un comunicat publicat pe site-ul televiziunii anunța că Alexandra Păcuraru, cunoscută realizatoare TV, „ia o pauză, pe o perioadă nedeterminată, de la televiziune, din motive personale”, notează Pagina de Media.

Mesajul oficial preciza, de asemenea, că Păcuraru este „deosebit de recunoscătoare pentru experiența acumulată alături de o echipă de excepție și alături de telespectatorii săi din țară și din lumea întreagă.”

Vedeta spune că „a fost retrasă”

O contradicție flagrantă a apărut odată cu un clip video postat de vedetă pe paginile sale de TikTok și Instagram. Aici, explică ea însăși cele întâmplate.

În videoclip, fosta prezentatoare respinge vehement comunicatul oficial și își exprimă surpriza față de faptul că a fost „retrasă” din cadrul televiziunii Realitatea Plus. Cu un ton ferm, Păcuraru afirmă că a fost înlăturată definitiv, nu temporar, așa cum sugera comunicatul inițial.

„Este anul marilor schimbări și al marilor surprize”, este începutul declarației Alexandrei Păcuraru, în videoclip.

„Surpriză am avut și eu ieri când am văzut acel comunicat de presă. Da, este adevărat, m-am retras temporar din televiziune, din Realitatea Plus. Mai exact, am fost retrasă, definitiv, aș spune eu, din Realitatea Plus”, a continuat ea.

Mai departe, fiica lui Maricel Păcuraru își exprimă optimismul și rezistența în fața provocărilor, făcând apel la credința în Dumnezeu pentru a depăși toate obstacolele.

„Ce nu ne omoară ne întărește. Și credința tare să ne fie în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e singurul care nu dezamăgește niciodată”, a adăugat ea.

În plus, se pare că Alexandra Păcuraru nu este singura care se simte nedreptățită în această situație. Telespectatorii și colegii ei de echipă se întreabă și ei ce s-a întâmplat cu adevărat în spatele ușilor închise ale televiziunii Realitatea Plus.

Este demn de menționat că televiziunea Realitatea Plus este operată de PHG Media - Invest, în care acționar este și Păcuraru Daniela Madi, soția omului de afaceri Maricel Păcuraru.