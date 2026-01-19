Procurorul militar Bogdan Pârlog, sancționat: 10% din salariu tăiat pentru că a ignorat ordinul șefului ierarhic

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, Bogdan Ciprian Pârlog. Instanța a confirmat sancțiunea disciplinară: diminuarea cu 10% a salariului timp de trei luni, după ce acesta a emis un ordin prin care a refuzat să respecte dispozițiile scrise ale procurorului general al Parchetului Militar.

„Astăzi, Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curți de Casație și Justiție a soluționat recursul formulat de domnul Bogdan Ciprian Pârlog, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial București, în dosarul nr. 1590/1/2025, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7P din 11 iunie 2025”, a transmis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prin hotărârea atacată, procurorul a fost sancționat disciplinar cu diminuarea indemnizației de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

„Înalta Curte a respins recursul ca nefondat și a constatat definitiv că abaterea disciplinară a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege, în raport cu circumstanțele concrete ale cauzei. Instanța supremă a reținut comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. f) din Legea nr. 303/2022, constând în nerespectarea de către procuror a dispozițiilor procurorului ierarhic superior, date în scris și în conformitate cu legea”, a transmis instanța, într-un comunicat de presă.

Potrivit instanței, procurorul Pârlog „a emis un ordin prin care a dispus să nu fie respectat ordinul Procurorului general al Parchetului Militar, încălcând astfel dispozițiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor și caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare”. Instanța a subliniat că ordonanțele respective nu vizau modul de soluționare a cauzelor, ci strict aspecte administrative.

Prin sancțiunea aplicată, Înalta Curte a dorit să delimiteze clar între autonomia profesională a magistraților și obligația de a respecta dispozițiile administrative legale, reafirmând astfel principiul legalității și respectarea statutului profesional.