Președinții judecătoriilor condamnă „pozițiile exprimate” la adresa magistraților și se plâng de volumul mare de muncă

Președinții judecătoriilor din întreaga țară susțin, joi, 7 august, că pozițiile exprimate în ultima perioadă de mass media, mediul politic și chiar de funcționari ai statului, „prin care se denaturează adevărul” privind sistemul de justiție, pun în pericol viitorul acestuia.

Preşedinţii judecătoriilor au transmis o scrisoare către societate în care se raliază poziţiilor exprimate de şefii curţilor de apel şi preşedinţii tribunalelor şi susţin „ferm” demersurile efectuate de Consiliul Superior al Magistraturii în contextul actual al atacurilor la imaginea publică a sistemului de justiţie.

„Atragem atenţia asupra faptului că poziţiile exprimate în ultima perioadă de mass media, mediul politic, chiar şi de funcţionari ai statului, prin care se denaturează adevărul sau se prezintă într-o manieră tendenţioasă informaţii legate de sistemul de justiţie, scoase din context, pun în pericol nu doar locul pe care una dintre cele trei puteri în stat - puterea judecătorescă-îl are în statul de drept, cel puţin în percepţia publică, dar şi viitorul sistemului de justiţie în ansamblu”, se arată în scrisoarea transmisă de şefii judecătoriilor.

Potrivit acestora, prejudiciul produs de afectarea imaginii publice a autorităţii judecătoreşti pune în pericol viitorul magistraturii, prin scăderea atractivităţii profesiei.

„În contextul în care profesia de magistrat nu mai este la fel de dezirabilă ca în trecut din cauza volumului de lucru în continuă creştere, a condiţiilor de muncă şi a numeroaselor interdicţii inclusiv de natură personală, prejudiciul produs de afectarea imaginii publice a autorităţii judecătoreşti nu este doar unul prezent, destabilizând sistemul de justiţie, ci pune în pericol viitorul magistraturii, prin scăderea atractivităţii profesiei, în principal şi prin stigmatizarea constantă a corpului magistraţilor”, subliniază aceştia.

De asemenea, preşedinţii judecătoriilor transmit că susţin dialogul între cele trei puteri ale statului şi îndeamnă exprimarea punctelor de vedere referitoare la sistemul de justiţie într-o manieră care să servească intereselor statului de drept, în urma unei examinări de ansamblu a sistemului de justiţie, conştientizând impactul propagării unor informaţii trunchiate într-un context social deja tensionat.

