Predoiu, despre războiul contra drogurilor: „E nevoie de mai mulți oameni. Avem 40.000 de posturi lipsă“

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, susține că în lupta contra drogurilor are nevoie de mai mulți oameni și de salarii mai mari pentru polițiști, menționând că la nivelul instituției sunt 40.000 de posturi neocupate.

Potrivit ministrului de Interne, în schema instituției pe care o conduce are lipsă 40.000 de posturi – adică un deficit de 30% - distribuit egal pentru toate armele: ”E nevoie, în primul rând, de mai mulți oameni. Avem 40.000 de posturi lipsă. 40.000! Am deficit de personal de aproape 30%, egal așa pe toate armele. Polițistul care termină Academia și intră în bătălia asta în care îi cerem noi să lupte, îi plătim 2000 și ceva de lei pe lună. Vi se pare normal? Mie nu”, a declarat oficialul.

Orice război are nevoie de resurse, la fel și cel contra drogurilor, a mai spus Predoiu.

Ministrul a admis că progresele înregistrate de autorități în lupta cu drogurile sunt modeste, dar consideră că aducerea subiectului în Consiliul Național de Apărare a Țării este un lucru de bun augur: ”Nu e introdus degeaba și mă bucură acest lucru. Mă bucură acest lucru, e un mare pas înainte și cred că va fi vorba de amploarea fenomenului. Trebuie să evaluăm fenomenul cu date, cu cifre, mai pe îndelete, mai tehnic, mai arid, dacă vreți, mai puțin spumos decât într-o emisiune. Vom vedea ce arată această analiză, că vor fi toți colegii acolo și se vor pronunța, în frunte cu președintele”.

Din perspectiva ministerului pe care-l conduce, Predoiu a declarat că ceea ce i se pare esențial de discutat în Consiliu este: ”De evaluat amploarea la care a ajuns fenomenul și aparatul cu care lucrăm, nu neapărat doar în termeni numerici, ci modul în care el a fost gândit. Spuneam de lege că e din anul 2000. Raportată la fenomenul din anul 2000. Suntem în 2023. La fel sunt și structurile, sunt gândite la orizontul anilor 2000. Suntem în 2023. Păi și în casă îți mai muți mobila după câțiva ani de zile, darămite un aparat care trebuie să fie permanent flexibil, adaptat, în mișcare, dinamic, conectat la evoluția fenomenului cu care se confruntă. Asta încercăm la Constanța”.

Cât privește testarea în școală a elevilor, Predoiu a declarat că nu este de acord cu testarea în masă: ”Nu cu testarea în masă, nici nu am propus acest lucru. Eu am spus următorul lucru, exact ca în acest caz pe care vi-l descriu. În momentul în care elevul manifestă vizibil, vizibil semne că are un comportament derutant, că ar fi putut luat ceva droguri, atunci se semnalează doctorul, părintele și cu acordul lor s-ar putea pune problema”.