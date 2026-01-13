O femeie internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca a fost bătută de un asistent medical

Un asistent medical în vârstă de 58 de ani a fost plasat în arest la domiciliu, după ce a agresat fizic o pacientă internată la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca.

Potrivit informațiilor oficiale, la data de 9 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pantelimon au fost sesizați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu cu privire la un incident petrecut într-o unitate spitalicească din comuna Cernica, sat Bălăceanca.

În urma verificărilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, vizat fiind un bărbat de 58 de ani, angajat al spitalului, care ar fi agresat o pacientă internată. Asistentul medical și-ar fi recunoscut vina.

Victimei i-a fost adus la cunoștință dreptul de a solicita un ordin de protecție, fiind informată despre procedura prevăzută de Legea 26/2024.

”După administrarea probelor și desfășurarea activităților investigativ-operative, pe 10 ianuarie, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca, în ziua următoare, să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă”, potrivit poliției, scrie Antena 3.

Pe 12 ianuarie, judecătorii au decis înlocuirea propunerii cu măsura arestului la domiciliu, considerând că aceasta este suficientă în acest stadiu al anchetei.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru clarificarea responsabilităților.