Video O casă istorică din Argeș a ars ca o torță. Incendiul ar fi pornit de la joaca unor copii

O clădire istorică din județul Argeș a fost mistuită de flăcări sâmbătă, 18 ianuarie. Incendiul ar fi pornit de la joaca unor copii.

Vila Amiralului Dan Zaharia, una dintre clădirile cu o istorie aparte din centrul comunei argeșene Stoenești, a fost cuprinsă de flăcări în cursul zilei de sâmbătă. Imobilul, aflat de ani buni într-o stare avansată de degradare, a ars ca o torță.

La fața locului au intervenit pompieri de la Detașamentele Câmpulung Muscel, Rucăr și Pitești. Pompierii s-au luptat mai bine de 8 ore cu vâlvătaia. Părți din acoperiș s-au prăbușit, iar etajul era să cadă și el peste salvatorii care interveneau.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incendiul, dar se presupune că în interior s-au jucat cu focul niște copii.

Construcția era într-o stare de degradare accentuată și a ajuns în această situație după ce vechii proprietari au fost deposedați de bunuri în perioada fostului regim comunist. Imobilul, care a funcționat ca tabără, a ajuns între timp la moștenitori, iar aceștia nu au mai apucat să o restaureze.