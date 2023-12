Noi imagini din seara morții Sharei, eleva olimpică din București. Detalii-cheie pentru anchetatori VIDEO

O serie de imagini șocante au fost adăugate la dosarul investigației privind moartea elevei olimpice Shara, eveniment care a avut loc după o întâlnire cu un tânăr cunoscut pe internet. Scenele surprinse în casa acestuia din Neamț arată momentul în care Shara a urcat scările către camera în care și-a găsit sfârșitul.

În imaginile difuzate pe Antena 3 CNN, tânărul, identificat ca Mateo, apare agitat ieșind din cameră și alertându-și părinții despre un incident neprevăzut. A fost observată o tentativă a lui Mateo de a ascunde ceva, aparent droguri, înainte de sosirea echipajului de ambulanță.

Evenimentul tragic a fost anunțat printr-un apel la numărul de urgență 112. În timp ce așteptau sosirea echipajului de ambulanță, părinții l-au întrebat pe Mateo despre relația sa cu Shara și circumstanțele întâlnirii lor.

Din conversație reiese că aceștia s-au cunoscut pe internet, iar Mateo a mers să o ia de la gară. Conversația tensionată dintre Mateo și părinți, care a fost înregistrată și adăugată la dosar, adaugă o nouă nuanță investigației. Se vede clar cum înainte de sosirea echipajelor, părinții tânărului și-au consultat răspunsurile înainte de a relata situația.

Părinți: E leșinată, Doamne iartă-mă, nu știu care-i treaba?!

Părinți: De ce e venită ea la Piatra?

Mateo: Clubul de debate.

Părinți: Ce-i ăla?

Mateo: Un club în care se vorbește despre subiecte, un concurs oarecum.

Părinți: De unde o cunoști?

Mateo: De pe internet, am vorbit cam mult timp, din carantină vorbesc cu ea.

În continuare, au fost surprinse și fragmente din conversația medicilor cu inculpatul și părinții acestuia.

Medici: A făcut avort, aşa e?

Mateo: Nu, nu. Nu ştiu.

Medici: De unde e sângerarea asta așa? Spuneți.

Mateo: Nu știu. De la ea. Nu știu să vă explic.

Medici: De la ea cum? Ați făcut s**?

Mateo: Am început oarecum. Și, după am zis că mai bine nu. Am mers să o ridic, am văzut că nu spune nimic.

Cu toate acestea, anchetatorii nu l-au acuzat pe Mateo de omor, ci de trafic de droguri și deținere în vederea consumului.

De partea cealaltă, părinții victimei au exprimat indignarea față de absența acuzațiilor de omor împotriva lui Mateo, susținând că el este direct responsabil de tragicul eveniment. Ancheta este în continuă desfășurare.