Minune pe șoselele României: s-a redus numărul accidentelor grave

Numărul accidentelor rutiere cu victime înregistrate în România a scăzut datorită schimbării parcului de vehicule, a creșterii numărului de kilometri de autostradă, dar și în urma adoptării unei legislații mai dure.

Conform unor date oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), numărul accidentelor rutiere înregistrate în acest an în România este în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, tendința încadrându-se în obiectivele Uniunii Europene (UE) de înjumătățire a victimelor înregistrate pe șosele în viitorii ani.

Mai exact, anul acesta au fost înregistrate cu 51 mai puţine accidente (-2,4%), cu 64 mai puţine persoane decedate (-8,8%) şi cu 49 mai puţine persoane rănite grav (-3%), arată datele MAI. Statisticile MAI arată că, în continuare, indisciplina pietonilor reprezintă cea mai importantă cauză de producere a accidentelor rutiere grave, arată g4media.ro. „Principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave au fost indisciplina pietonilor (20%), nerespectarea regimului legal de viteză (17,3%), indisciplina bicicliştilor (11,1%), neacordarea priorităţii de trecere pietonilor (10%) şi neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor (8%). Accidentele produse pe fondul primelor cinci cauze reprezintă 66,4% din totalul accidentelor rutiere grave”, precizează documentele MAI.

Tendință de scădere

Tendința de scădere a numărului de accidente mortale din România reiese și din datele UE. Astfel, de la 96 de decese la un milion de locuitori în 2019, am ajuns la 85 de cazuri per milion în 2020 și 92 de victime per milion în 2021, an în care s-a mai reluat circulația după blocajul COVID-19. În fine, în 2022 s-au înregistrat 86 de cazuri per milion.

Cu toate astea, conform datelor oficiale ale UE, România rămâne în fruntea clasamentului la rata de deces pe drumurile publice la nivelul anului trecut. „Clasamentul general al ratelor de decese la nivel de țară nu s-a schimbat semnificativ de la începutul pandemiei, cele mai sigure drumuri rămânând cele din Suedia (21 de decese la un milion de locuitori) și Danemarca (26 per milion), în timp ce România (86 per milion) și Bulgaria (78 per milion) au raportat cele mai ridicate rate de decese în 2022. Media UE a fost de 46 de decese cauzate de accidente rutiere la un milion de locuitori. În 2018, UE și-a stabilit obiectivul de reducere cu 50 % până în 2030 a deceselor cauzate de accidente rutiere – și, pentru prima dată, și a accidentărilor grave. Acest obiectiv a fost stabilit în Planul de acțiune al Comisiei pentru siguranța rutieră și în Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030EN, care au definit, de asemenea, planuri în materie de siguranță rutieră în vederea atingerii obiectivului de zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050”, se arată în documentele Uniunii.

Factorii care au împuținat accidentele

Campion naţional la raliuri, pilotul Valentin Porcişteanu a explicat pentru „Adevărul” care sunt motivele pentru care se înregistrează o scădere a numărului accidentelor grave pe șosele. „Este o tendință reală de scădere a numărului accidentelor și aceasta are mai multe izvoare. În primul rând, se schimbă în bine, încet dar constant, parcul auto. Dispar din trafic tot mai multe rable și apar mașini asistate de sisteme automate. Apoi, iernile nu prea mai sunt ierni, iar accidentele provocate de drumuri alunecoase sunt tot mai puține. Pe de altă parte, s-au și schimbat multe legi, în sensul că pedepsele sunt mai mari și amenzile au un cuantum care nu este de neglijat. În plus, cresc constant și kilometri de autostradă aflați în exploatare și, în fine, deloc în ultimul rând, tot mai mulți șoferi trec prin cursuri de conducere defensivă. Toate aceste motive au dus la scăderi ale numărului de accidente grave, iar tendința se va păstra. Sigur, nebuni pe șosele vor exista oricând, dar numărul victimelor pe șosele va fi mai mic. Nu vorbim de scăderi spectaculoase, dar statisticile vor arăta mai bine”, a precizat Valentin Porcişteanu.