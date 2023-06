Legea Anastasia, adoptată în Parlament. Care sunt noile prevederi pentru șoferi

Parlamentul a adoptat proiectul de lege care prevede că niciun şofer băut, drogat sau fără permis, care produce accidente mortale să nu mai scape de executarea pedepsei cu închisoarea.

„Legea Anastasia (denumită astfel în memoria fetiței de 4 ani ucise la 1 iunie 2022 în fața casei) pe care am inițiat-o, a fost votată, astăzi, de Camera Deputaților și va merge spre promulgare la președintele României”, a anunțat inițiatorul Robert Cazanciuc.

Parlamentarul a mai arătat că „au murit prea mulți oameni nevinovați, prea multe familii au trecut prin drame, în ultimii ani” și „a venit vremea să punem capăt tragediilor”.

„Până la această oră, statisticile existente, oficiale, arată că suntem pe primul loc în Europa la numărul de accidente mortale. Al șaselea an consecutiv. Viața cetățenilor, a oamenilor, este o valoare în sine, iar noi, cei aleși, suntem datori să o apărăm, să o protejăm prin legile pe care le adoptăm. Constituția garantează dreptul la viață și la integritatea fizică, iar noi trebuie să ne asigurăm de respectarea acestui drept. Legea Anastasia este concepută să prevină, să limiteze dramele rutiere și să conștientizeze asupra consecințelor punitive ale teribilismului la volan”, a mai transmis senatorul, arătând că votul în Camera Deputaților a fost aproape unanim

Ce prevede inițiativa

Modificarea adusă este aceea că în urma unei ucideri din culpă din cauza conducerii unui autovehicul fără permis sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe interzise nu mai poată fi aplicată condamnarea cu suspendare, cum permite Codul penal în prezent, ci este prevăzută pedeapsă cu executare, pentru concurs de infracțiuni.

Proiectul de lege este în procedură de urgență, astfel că termenul pentru sesizare la CCR e de doar două zile, nu trei zile ca în procedura clasică. Însă inițiativa a avut consens pe bandă rulantă, fiind avize pozitive de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, dar și raport favorabil în unanimitate de la comisia juridică. De asemenea, inițiativa a fost votată în unanimitate de senatori și în plen.

Senatorul Robert Cazanciuc a anunțat depunerea proiectului la finalul anului trecut, „pentru ca niciun șofer băut, drogat sau fără permis care ucide oameni nevinovați să nu mai scape de executarea pedepsei cu închisoarea”.

A doua încercare

Social-democratul a arătat atunci că s-a bucurat să constate că inițiativa și-a găsit zeci de susținătorui, senatori care au semnat la depunerea inițiativei legislative.

Anterior, senatorul anunțase că va relua proiectul legislativ, prezentând datele furnizate de Poliția Română și de Ministerul Justiției. „20.000 de persoane trimise în fața instanțelor de judecată în fiecare an pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Tot în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav, în accidente produse de cei care conduc fără permis, băuți sau drogați, aproximativ 500 de persoane. În Capitală, cel puțin, în luna iulie, au fost descoperiți la volan mai mulți șoferi drogați decât băuți” a arătat Robert Cazanciuc.

Potrivit senatorului, „din rațiuni politice absurde și în mod sfidător la adresa interesului general al societății de a proteja în mod real viața și de a pune capăt carnajului de pe șosele României, inclusiv prin pedepse foarte aspre care să aibă un rol preventiv profund inhibitor, inițiativa a fost respinsă de camera decizională”, a mai relatat senatorul, explicând că motivul a fost acela că „vine în contradicție cu filosofia actuală a Codului penal”.

Un proiect de lege similar a mai trecut de Senat anii trecuți, dar Camera Deputaților l-a respins, însă la acel moment nu era agreată între partidele parlamentare trecerea inițiativei, cum se întâmplă în prezent, potrivit informațiilor „Adevărul”.