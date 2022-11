Ministrul sportului acuzat că a condus fără drept mașina de serviciu și a făcut accident. Cum răspunde acesta acuzațiilor

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret îl acuză pe ministrul Sportului, Eduard Novak, de faptul că ar fi condus în interes personal și fără a avea dreptul maşini aflate în dotarea Ministerului care nu sunt adaptate persoanelor cu dizabilităţi, așa cum ar fi necesar în cazul său. Sindicaliştii susţin că există şi un dosar penal pentru aceste fapte.

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret a anunţat printr-un comunicat publicat pe website-ul propriu că a sesizat Corpul de Control al Primului ministru şi Curtea de Conturi, solicitând verificări privind desfăşurarea activităţii Ministerului Sportului.

Sindicaliştii susţin că, „ministrul Novak a ascuns BMW-ul instituției în garaj după ce l-a avariat în trafic. Încă de atunci, ne-am întrebat de ce a încercat să mușamalizeze accidentul și de ce i-a îndepărtat pe cei care au avut informațiile cu privire la împrejurările în care a avut loc tamponarea. De fapt, accidentul a avut loc în timp ce Novak se deplasa în interes personal, se întorcea de la o competiție de ciclism la care a concurat în calitate de sportiv, activitate care nu are legătură cu îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției sale de ministru al Sportului. Prin urmare, sportivul Novak ar fi trebuit să se deplaseze cu mașina personală către acest eveniment, nu cu autovehiculul ministerului și nici cu șoferul plătit de instituție, așa cum ilegal a făcut-o. Dar Novak ascundea altă infracțiune, încerca să mușamalizeze accidentul pentru a nu se descoperi că a condus ilegal autoturismul ministerului. A fost nevoie de multe verificări ale documentelor și solicitări către instituțiile statului, dar în final s-au aflat următoarele: Ministrul Novak Carol-Eduard nu deține un permis de conducere special și conduce ilegal, deși ar trebui să conducă numai autovehicule adaptate condiției sale, fiind încadrat în grad grav de handicap. Orice conducător auto știe că nu poți conduce dacă ai proteză la piciorul drept, în astfel de cazuri mașina trebuie modificată și omologată, sunt mutate comenzile de picior la mână, iar permisul de conducere este unul special. În urma sesizării organelor de urmărire penală a faptelor săvârșite în data de 13.06.2021 de Novak Carol-Eduard, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție Secția de urmărire penală și criminalistică a deschis dosarul penal nr.2984/P/2022. În prezentul dosar penal se efectuează urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 2 din Codul penal, de încredințare a unui vehicul unei persoane fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin. 3 din Codul penal şi de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art.297 alin. 1 din Codul penal.în data de 13.06.2021, a avut loc un accident rutier în care a fost implicat un autoturism, proprietate a Ministerului Sportului, condus de către ministrul Novak Carol-Eduard, iar ministerul a plătit în mod nejustificat servicii de întreţinere şi reparaţii ale autoturismului, din fonduri publice, în cuantum de 40.992,57 lei.”.

Într-un comunicat dat publicităţii luni, Sindicatul Naţional Sport şi Tineret susţine că „Novak comite o infracţiune de fiecare dată când se urcă la volan” şi că „Ministrul Sportului conduce ilegal maşina ministerului. Autoturismul instituţiei nu este modificat şi omologat conform Ordinul MTCT nr.2132/2005 – ANEXA Nr. 9: LISTA cu modificările speciale aduse autovehiculelor în scopul conducerii de către persoanele cu handicap”.

Cum răspunde ministrul Eduard Novak

„Eu am aviz să conduc orice maşină, deci nu am nevoie de o maşină specială, maşină transformată sau permis special care nu există. Aşa conduc de 23 de ani, iar maşina pe care am condus-o, a ministerului, anul trecut, a fost una întâmplătoare, deoarece şoferul din maşină s-a simţit rău şi am preluat maşina. Eu nu am condus ilegal, am permisul de conducere valid şi atacul acesta asupra unei persoane cu dizabilitate este unul sub centură şi josnic. Dar vom proceda şi noi şi vom face toate demersurile ca persoanele care atacă în acest fel să răspundă în faţa legii”, a declarat ministrul Sportului pentru news.ro.

Întrebat dacă are cunoştinţă de existenţa vreunui dosar penal care să îl vizeze pe el, sau faptele sale, deschis la Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Eduard Novak a răspuns că nu are: „Eu nu am fost chemat niciodată de către Parchet la vreo audiere. Cu siguranţă, autorităţile competente să verifice toate informaţiile, au toată baza de date şi cine a elaborat carnetul meu, în aceşti 23 de ani şi să decidă în cauză. Eu, până acum, nu am nicio informaţie despre acest dosar.”

În ceea ce priveşte afirmaţiile sindicaliştilor care susţin că ministerul Sportului a plătit din fonduri proprii pentru plata daunelor produse în urma unui accident produs în timp ce Eduard Novak se afla la volanul maşinii ministerului, ministrul a răspuns că autovehiculul nu avea CASCO: „Cine ar fi trebuit să plătească? Aparţine de Minister, trebuie plătită de către Minister. Se întâmplă un accident de acest gen cu toată lumea, deci nu văd de ce trebuia să fie plătit de către ministru sau de către cine a făcut un astfel de accident.”