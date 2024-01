Mesajul unei românce care a lucrat în noaptea de Revelion. „Să fim mulțumiți cu ceea ce avem că s-ar putea ca mâine să nu le avem”

O româncă a povestit pe TikTok cum a ajutat o fetiță cu probleme de sănătate în noaptea de Revelion, atunci când toată lumea se distrează.

"Am petrecut Revelionul la muncă. Au fost persoane care m-au compătimit. Bine, eu am venit optimistă de acasă. Aste e situația: sunt oameni care sunt la spital, sunt oameni care sunt pe stradă. Sunt oameni care o duc mult mai rău și mai greu ca noi. Vorbeam cu o doamna pe la ora 10 seara și îmi spuneai că-i place optimismul meu. Apoi a venit un domn după creioane colorate. Dar nu avem așa ceva în benzinărie. Pe la ora 2 a venit iarăși după pâine prăjită. Dar nu avem așa ceva în benzinărie: avem sandwich-uri. Era dezamăgit și ne-a spus că are fetița în spital și nu poate să mănânce decât pâine prăjită", a povestit Georgiana într-o postare preluată de Știri din Diaspora.

"Când am auzit asta, m-am ridicat imediat. Ne mai rămăseseră patru felii de pâine de la ce mâncasem noi. L-am întrebat pe domn dacă vrea să i le prăjesc. Și a fost de acord. A vrut să-mi dea 10 lei, dar nu am acceptat. Mi-a spus că pe fetiță o doare capul și că-i trece doar cu Fasconal. L-am sunat pe soțul meu, l-am trezit și i-am spus să caute pastilele la noi acasă.

După noaptea asta am tras unele concluzii: să fim mulțumiți cu ceea ce avem că s-ar putea ca mâine să nu le avem. Când avem o problemă să vorbim despre ea. Să nu tăcem, că nu găsim rezolvare. Dacă domnul nu îmi spunea despre fetiță, am fi rămas indiferenți. Dar mă bucur că am putut ajuta. Un an nou fericit vă doresc!", a mai adăugat Georgiana.

Gestul româncei a fost apreciat de cei care l-au citit: "Nu conștientizăm cât de norocoși suntem pt ce avem și râvnim la ce au alții material mai mult. A conștientiza înseamnă mulțumire. An nou cu sănătate!"; "Domnul să vă dea tot binele din lume pentru binele făcut acelui om. Doamne ajută ca încă mai există și oameni buni. La mulți ani fericiți și sănătoși", "Un An nou fericit! Să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire! Sunteți un om cu suflet deosebit, așa ar trebui să fie toată lumea!"

"Minunată lecție ceea ce ați făcut dumneavoastră!"; "La mulți ani sănătoși și frumoși ca sufletul dumneavoastră. Mulțumim pentru lecția de viață! 2024 un An cu multa bucurie în suflet", a comentat un altul.