Liviu Alexa își lansează expoziția de artă „Filcăi" la București. Care i-au fost sursele de inspirație

Liviu Alexa, fost președinte interimar al PSD Cluj și patron de presă, a prezentat, la București, la Kulterra Gallery, propria expoziție de artă intitulată „Filcăi”.

Acesta spune că a fost inspirat de reinterpretarea cărților de tarot realizată de Salvador Dalí și de jocul de cărți transilvănean Filcăi.

„Acum vreo 40 de ani, Salvador Dali, cu care nu mă compar, a fost contractat de o franciză James Bond să refacă cărțile de tarot.

A fost un episod foarte interesant și de acolo m-am inspirat să propun celor care iubesc arta viziunea mea asupra unor cărți de Filcăi, un joc uitat din comunism, care pentru părinții noștri era o soluție împotriva plictiselii”, a transmis acesta pentru România TV.

În Ziar de Cluj, publicație pe care a fondat-o, Liviu Alexa scrie că expoziția a fost un succes foarte mare și că a fost impresionat de reacția oamenilor.

„A fost pur și simplu extraordinar. Am fost copleșit de gândurile bune, cred că au fost cel puțin 600–700 de oameni, mulți nu au încăput efectiv în galerie, dar m-am îmbrățișat cu toți. Kulterra a fost spațiul momentului și mulțumesc tuturor celor de acolo pentru ajutor, pentru găzduire, pentru profesionalism.

Am avut și un numeros comitet de susținere, compus din familia și prietenii mei, am primit daruri frumoase, a fost, cum spun cântăreții de rap, o «vibrație» excelentă. Mulțumesc, București!”.

Expoziția „Filcăi” va fi deschisă publicului în perioada 16 aprilie - 10 mai 2026, la Galeria Kulterra din Capitală, arată site-ul galeriei.

Cine este Liviu Alexa

Liviu Alexa este un patron de presă care deține platforme media locale, scrie Info sud-est. A avut de-a lungul timpului numeroase procese pentru calomnie și defăimare, dintre care mai multe au fost pierdute definitiv în instanță, fiind obligat să plătească despăgubiri.

În 2019 a devenit președinte interimar al PSD Cluj, fiind considerat apropiat de Liviu Dragnea și beneficiind de contracte financiare cu partidul în acea perioadă.

În spațiul public, este asociat cu atacuri verbale, jigniri și campanii împotriva unor jurnaliști, politicieni sau oameni de afaceri, fapt criticat de organizații de media și de breasla jurnalistică.

În ultimii ani, s-a implicat și în zona artistică, organizând expoziții de pictură, cea mai recentă fiind „Filcăi”, prezentată la București.