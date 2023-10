INTERVIU Megan Dominescu: „Folosirea unor materiale sustenabile în subiecte legate de climă poate oferi mai multă vizibilitate acestor probleme în rândul artiștilor tineri”

Uneori este nevoie de mici acțiuni, realizate cu consecvență, ca să pornim „bulgărele” schimbării. Acesta este unul dintre mesajele pe care le transmite inițiativa „Lumea9 e în mâinile noastre”, demarată ca preambul la ediția a doua a Climate Change Summit, cu implicarea a patru artiști, invitând publicul la reflecție despre necesitatea construirii unei lumi mai sustenabile pentru generațiile de azi și de mâine. Cel mai mare eveniment din Europa Centrală și de Est dedicat schimbărilor climatice, inițiat de BRD și organizat alături de Social Innovation Solutions, își propune să identifice soluții aplicabile în multiple sectoare pentru un viitor mai verde și va avea loc la București în perioada 19-20 octombrie.

Megan Dominescu, reprezentată de galeria Anca Poterașu în București, este unul dintre tinerii artiști care și-au propus să promoveze în cadrul acestei campanii soluții pentru protejarea mediului, acestea pornind chiar din mâinile sale, prin utilizarea unor materiale și tehnici sustenabile.

Povestește-ne despre arta ta. De ce croșet?

Cele mai recente lucrări ale mele pot fi considerate artă textilă, însă mie îmi place să le privesc ca niște sculpturi pictate în textile. Au o calitate sculpturală, dar pentru că am studiat pictură, folosesc aceleași tehnici și în desenele și compozițiile mele, pe care apoi le transform în aceste tapiserii ca rezultat final. Îmi place să tratez subiecte contemporane care variază de la știri de actualitate și până la scenarii inventate de mine, pe care le unesc pentru a crea un univers obscur, paralel. Îmi place tehnica croșetului, datorită texturii care rezultă și ador acțiunile repetate ale împletirii firelor, din care pot crea ceva mult mai mare din elemente mici. Partea feminină a familiei mele se pricepe foarte bine la împletit, croșetat, țesut și croitorie și îmi place să combin experiența de pictor cu aceste tehnici textile tradiționale.

Cum crezi tu că noua generatie de artiști se poate implica în teme legate de mediu și schimbări climatice?

Cred că artiștii din noua generație se pot implica în teme despre schimbările climatice și protecția mediului, conștientizând ce fel de materiale folosesc și de unde se aprovizionează cu acestea. Folosirea unor materiale sustenabile în timp ce tratezi un subiect legat de climă poate oferi mai multă vizibilitate acestor probleme în rândul artiștilor tineri. În lucrările mele, încerc să folosesc cât mai multe materiale reciclate, cum ar fi lâna second-hand, bucăți de materiale vechi, saci de gunoi, fire din metal, obiecte găsite și multe altele. Industria textilelor este una dintre cele mai poluante din lume și sunt atât de multe materiale ce pot fi găsite în alte locuri, ce pot ajuta să reducem consumul de materiale noi.

Care este viziunea ta despre Lumea9, pornind de la lucrarea realizată în campania BRD?

Eu sunt optimistă când mă gândesc la Lumea9, mai ales după ce am creat tapiseria pentru campania BRD. Am încercat să îmi închipui personaje excentrice și să le includ într-o lume unde tehnologiile verzi și resursele de energie sustenabilă construiesc o lume ideală. Toate aceste personaje, care nu sunt din lumea oamenilor (roboți și animale), lucrează împreună într-o lume utopică, ca într-un vis, și crează un întreg ecosistem, o comunitate sustenabilă. Am ales să folosesc multe dintre aceste animale, pentru că am vrut să scot în evidență importanța pe care o au în lume și că salvarea lor va ajuta într-un final la găsirea unui echilibru global. Lumea9 este locul în care facem eforturi împreună și ne asigurăm că fiecare formă de viață se dezvoltă, indiferent cât ar fi de mică.

Cum a fost pentru tine experiența participării în această inițiativă?

Am avut o experiență extrem de plăcută în cadrul inițiativei, care a fost și oarecum nouă pentru mine. Nu am lucrat în campanii mari până acum, dar m-am bucurat să iau parte pentru că mi-au plăcut conceptul și ideea din spatele ei. Și m-a bucurat provocarea de a crea o lucrare gigantică (cea mai mare de până acum), pe tema schimbărilor climatice și a protecției mediului. Am folosit foarte multe materiale reciclate și m-am distrat ca un copil cu materialele, pe care nu le mai folosisem niciodată. Mi-a plăcut tare mult să conduc și atelierele de creație textilă și m-am simțit foarte bine alături de participanți, fiindcă toți au creat câte o lucrare unică, care a redat cum consideră fiecare că ar trebui să arate Lumea9, folosindu-se doar de materiale reciclate în colajele lor. Sper ca lucrarea mea, cât și celelalte lucrări minunate din cadrul campaniei să fie observate de oameni. Și sper ca aceștia să devină mai conștienți despre impactul individual pe care îl au asupra lumii.

Cum îți dorești să susții tranziția către soluții sustenabile în dialogul cu publicul tău?

În dialogul cu publicul meu, îmi doresc să subliniez importanța folosirii unor materiale care nu poluează. Ca artistă, vreau să împărtășesc cu alți colegi din domeniu importanța (dar și aventura) explorării acestui teritoriu necunoscut al folosirii unor lucruri pe care nu le-ar fi crezut vreodată incluse în lucrările lor. De ce să cumpărăm lucruri noi, dacă putem folosi ce este deja în exces în jurul nostru? Trebuie să privim în jur și să vedem ce merită aruncat de fapt la gunoi. Mulți tineri vin la expozițiile mele și sunt prezenți și în lumea mea online. Și simt că e responsabilitatea mea să subliniez importanța ajustării practicilor noastre artistice, pentru a fi mai sustenabili. Putem găsi o alternativă verde pentru tot ce facem și cred că există soluții creative pentru orice.

Megan Dominescu trăiește și lucrează în București, unde a absolvit cursurile Departamentului de pictură de la Universitatea Națională de Arte în 2018. Născută în Olanda, Megan a crescut la Washington D.C., unde a stat până la 17 ani, înainte de a se muta în România. În practica ei artistică, se inspiră din arealurile culturale diferite în care a crescut. Reprezentată de galeria Anca Poterașu în București, lucrările sale au ca punct de pornire observarea și documentarea absurdului, evidențiind discrepanțele culturale și celebrând bizarul.

Interviu din seria „Lumea9 e în mâinile noastre”, realizat cu sprijinul BRD