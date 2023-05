Vacanță cu Tico în Grecia: „120 km/h este viteza de croazieră, în depășiri nu zic, că sar ăia de la Euroncap”

Ilfoveanul Ion Iliescu, ajuns celebru pentru vacanțele făcute cu familia la bordul unui Tico, a explicat de ce iubește mica mașinuța cu care a făcut 170.000 de kilometri. Ultima aventură a fost un drum de 10 ore până în Thasos.

El a povestit pe un grup de călătorii plusurile și minusurile mașinuței cu care a ajuns „oriunde pe hartă”:

„Nu trebuie decât să-i învârt cheia în contact și să pun degetul pe hartă. Oriunde pe hartă. Nu poartă în definiția lui, cuvântul,,lux" și nici nu simți mare confort, nu ne punem speranțe în sistemele de siguranță, dar compensează la ceea ce te face să simți când se pornește la drum, cum se bucură de văi și cum se lupta cu dealurile. E pregătit de drum la orice oră. Acum a necesitat un ștergător nou. Caroseria ii poartă urmele accidentelor, dar merge cu ele așa..... ca un luptător profesionist. Costă foarte, foarte mult reparația la tabla și în Grecia nu se observă, se amestecă printre celelalte,,cazane"”.

Iliescu a precizat că a făcut 10 ore până la insulă și că „nu papă niciun gram de ulei de motor” deși are 170.000 de kilometri.

Un membrul al comunității a comentat: „120 km/h cu un Tico.....aveți mare curaj”.

„120 e viteză de croazieră, în depășiri....nu zic că sar aia de la Euroncap și mă trag de urechi că sunt inconștient”, a răspuns Iliescu.

Paștele în Thassos

Familia Iliescu a decis să petreacă Paștele în insula Thassos, pentru a evita aglomerația din sezon.

„Ne-am pregătit rucsacurile, și berea și perna, făcut presiunea in anvelope ca pentru drum lung, am luat toată emoția cu noi când mergem să descoperim un loc nou. Noaptea este sfeșnicul meu când conduc, luna și steaua norocoasă sunt undeva acolo sus ne veghează drumul. Copiii dorm, Nadia este copilotul, pune cafea, îmi desface sticlă cu apă. Pot sa fac și singur lucrurile astea dar ea nu vrea sa doarmă, moțăie pe scaunul din dreapta și mă întreabă dacă sunt ok. Ne lăsăm purtați în conversații despre viață... despre lume..., despre cât de frumoasa este viața la vârsta asta, despre cât de norocoși suntem că ne cheltuim toți banii pe a descoperirii locuri noi și nu suntem nevoiți să-i dăm pe medicamente”, povestește el.

Drumul a mers „ca uns”: în vama Giurgiu au trecut repede, apoi la Veliko Târnovo, Makaza, unde erau doar 3 mașini, și spre Thassos.

„Am ajuns la feribot cu câteva minute până să ridice parâmele, noroc curat. Pescărușii s-au uitat la noi că la niste zgârciți, google translate ne traduce: un pufutele n-ați adus și voi, băăă, săracilor!!! Am uitat.... Csf.... Am avut cazare in satul Prinos situat între două dealuri care se închid cu o creastă de munte. Locuitorii de aici țin la liniștea lor și a celorlalți. Am luat-o seara la pas sa vedem sătucul și mare ne-a fost mirarea să vedem terasele după ora închiderii lăsate cu lucrurile la ușă fără teama de hoți. N-am văzut decât o mașină de poliție în capitala insulei și aia chiar în față secției de poliție”, povestește Iliescu.





„Și un val de ură s-a dus până la celălalt Iliescu”

Ion și familia nu au reușit să se bălăcească, dar au văzut insula, au fost la Marble beach, la un sat de munte.

„A doua zi, de Paște, am fost la petrecerea organizata de forum Thassos și Adrian Dragan unde au participat peste 200 de persoane. Toți cu aceeași dragoste de Grecia, de frumos, de o stare de spirit pe care numai în partea asta a lumii o găsești. Am dus și câteva beri pentru comunitate, dar eu nu sunt omul care nu se avântă în a socializa. Dan a luat microfonul și le-a spus: ăla e Iliescu și ne-a adus câteva beri făcute de el! Și un val de ură s-a dus până la celălalt Iliescu”, povestește Ion.

Iliescu crede că e greu să spui o părere despre un loc după ce stai 4 zile. „E atât de frumoasă insula când toate înverzesc, e atât de frumoasă liniștea și cântecul păsărilor încât mi-a dat răspunsul la întrebarea: de ce te-ai muta într-un astfel de loc și să locuiești acolo și când nu e sezon? Dacă ne mai ține Tico o vreme, sau încă o viață de-a lui, poate reușim să ajungem și la bălăceală în acest loc frumos numit Thassos. Vacanțe frumoase și ne vedem la vară în ...”.