Un videoclip care s-a viralizat în mediul online arată un șofer din București care amenință pietonii și este chiar aproape să-i lovească cu mașina, furios că aceștia nu s-au dat la o parte din calea bolidului. Majoritatea celor care au văzut clipul pe rețelele de socializare s-au arătat revoltați de comportamentul antisocial al bărbatului aflat la volan.

Videoclipul, care a fost filmat chiar din mașina șoferului, surprinde momentul în care acesta se înfurie pe pietonii care aparent trec pe roșu și îi înjură și claxonează, după care demarează fără să-i pese că ar putea nenoroci pe cineva. De adăugat și că șoferul a utilizat banda mijloacelor de transport în comun și că, așa cum spun mulți internauți, semaforul unde era să lovească pietonii durează mult prea puțin pentru ca un om să-l parcurgă înainte să devină roșu. De altfel, e o întreagă discuție și dacă semaforul era într-adevăr roșu pentru pietoni în acel moment.

Autorul postării, care a salvat și clipul, a lansat o întreagă dezbatere pe Reddit. „Șofer în București, la un pas să lovească mai mulți pietoni care treceau pe roșu. Voi cum vedeți chestia asta, sincer?”, a scris autorul postării.

Reacțiile oamenilor au fost dintre cele mai diverse, iar clipul i-a împărțit în două tabere. Dacă unii au fost de partea pietonilor, alții au căutat scuze pentru șofer.

„A omorât pe cineva?”

„Prea mult spirit de justițiar pentru cineva care a scurtat drumul prin alveola autobuzului”, a comentat cineva. „Da ce boss, a omorât pe cineva?”, a scris altul.

„Poate se grăbea, poate avea o urgență”, a glumit altcineva. „Da, poate au zis și pietonii ăia ceva”, a fost altă replică. „Întârzia la mall”, a scris altul.

Au fost și voci care au considerat că pietonii sunt de vină. „Și prea puțin instinct de autoconservare de la pietoni (doar dacă era verde pentru ei, dar cică era roșu - nu pare deloc să fie roșu la cum se mișcă pietonii), a scris cineva.

„Dacă vezi 20+ oameni că traversează și o mașină oprită la acea trecere, probabil nu te aștepți să accelereze rapid spre tine”, a intervenit altul.

„De azi înainte se vor gândi de două ori”, a punctat un internaut. Au fost și voci care l-au criticat dur pe șoferul nepăsător, dar și unii mai înțelegători.

„Nu stau în București, dar am observat o chestie care nu se prea întâmplă prin alte orașe. Eu ca șofer am roșu, ei la semafor tot roșu, dar nu așteaptă verde (care are mai mult delay față de semafoarele din alte localități) și încep să treacă. Eu eram pe scaunul meu de gaming în față calculatorului acasă și tot am avut instinctul să calc frâna când m-am uitat la video. Verde sau roșu, poate să-mi zică și 'mnezo să trec peste ei, tot nu pot. Am mașina albă și bănuiesc că iese greu la spălat...”

Șoferul pus la zid de internauți

„Dacă îi sare țandăra așa ușor la volan, imaginează-ți cum face cu gagică-sa”, a comentat altul. „Cât de prost trbebuie să fii să postezi așa ceva pe internet?”, s-a întrebat cineva. „Îndeajuns de prost încât să lași și partea în care mergeai pe banda de autobuz”, a răspunsul altul.

„Plus numărul de înmatriculare în josul filmării și partea în care tu și pasagerul vă identificați după prenume...”, completat altcineva.

„Păcat că poliția doarme și ea la volan și probabil nu va păți nimic specimenul”, a scris cineva. „Sunt curios, l-a reclamat cineva?”, s-a întrebat un internaut. „Să știi că poliția poate fi trezită, deranjată. Și sunt foarte dornici să încaseze amenzi la buget”, a intervenit cineva în discuție.

„E simplu, în primul rând nu o tai pe banda de autobuz ca să îți scurtezi timpul de stat la coadă. În al doilea rând oricine ar greși în jurul tău cu orice nu înseamnă că ai dreptul să îl șicanezi indiferent dacă e pieton sau participant la trafic. Siguranța este prioritară. Vezi o problema de genul asta? Suni la poliție să vină să facă ordine în zonă și mergi mai departe, așa aș putea și eu pleca cu oglinzile tuturor care merg pe pista de biciclete sau care mă sicaneaza în trafic. Domn „șofer” are nevoie de mai multe vizite la psiholog și o pauză de la condus”, a remarcat cineva.

„Ipocrizie maximă”

„Nu cunosc zona, dar șoferul nu cumva a luat-o pe banda de autobuz? Nu iau apărarea pietonilor, dar dacă șoferul într-adevăr a luat-o pe banda de autobuz e o ipocrizie maximă să te comporți așa cu alții care fac același lucru ca și tine.. Dar da, pietonii s-au comportat fix că o turmă de oi”, a scris un internaut.

„Teoretic șoferul trebuia să rămână fără permis și să se alăture pietonilor încă de la începutul filmării…nu cumva vedem linie continuă acolo? Dar bănuiesc că a postat filmarea din acest punct să arate și cum stau proștii la semafor și el nu are semn acolo că este bandă de autobuz (cum menționează în filmare) pentru că nu este necesar…probabil dacă era semn pus acesta era mai în spate unde ar avea linie discontinuă. Îl deranjează doar când alții nu respectă regulile și îl încurcă pe el. Nu prea văd cum ar fi ajuns filmarea publică dacă nu era postată inițial de acesta. Bănuiesc că e mândru de ce a făcut și să vadă lumea cum se face. În multe țări mașina este considerată o armă și la fel ca la orice armă e infracțiune să ameninți cu ea … Mai are rost să menționez și că nu poți să îți faci singur dreptate... dar pentru asta trebuie să cunoști legea, educație, bun simț”, a concluzionat altul.

Altcineva, o persoană familiarizată cu zona, a explicat că semaforul are partea sa de vină, iar oamenii sunt de multe ori surprinși la mijocul trecerii de pietoni din cauză că durează prea puțin.

„Trec mereu fix pe acolo pe jos. Semaforul ăla e tâmp, te forțează ori să alergi, ori să ajungi la jumate și să atepți iar, așa că lumea mai trece și pe galben/ roșu. Problema e că acest șofer nu a dat în viața sa fundul jos din mașină și nu știe cum e să stai să îți bată soarele în cap la 40 de grade, de 2 ori la același semafor”, a scris el.

Ce spune legea

„Nu e nepărat. În unele zone se face așa: perioada de verde înseamnă că te poți porni, perioada de roșu că nu. Dacă ești pe trecere când s-a făcut roșu, îți continui liniștit. E o paradigmă mai puțin folosită la semafoare, dar se folosește și nu doar la noi. Uite ce zice clar legea: Art. 92. – (1) Semnalul roșu interzice pietonilor să se angajeze pe partea carosabilă.

(2) Pietonul surprins în timpul traversării de semnalul roșu trebuie să grăbească trecerea (n.e. nu zice să se întoarcă), iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spațiu interzis circulației vehiculelor, să aștepte pe acesta apariția semnalului verde”, a explicat cineva.

Alții i-au dat dreptate: „Exact... Înainte, ținea verde vreo 30 de secunde. De când cu lucrările la planșeu, pornesc fix când se face verde, cu pas alert, și se face roșu înainte să ajung pe partea cealaltă. O mizerie.”

„Ăia traversează pe roșu, dar asta nu înseamnă că e liber la făcut Karmagheddon cu ei. Șoferul are anger management issues”, a fost altă părere.

„De când au început lucrările pentru consolidarea planșeului au modificat și timerul pentru acel semafor (și mulți șoferi nu au deloc răbdare)... Dacă nu ai un mers mai alert sau chiar alergi nu prea prinzi și al 2-lea semafor de acolo pe verde”, i-a răspuns cineva.

„Știu că ținea o viață verde la pietoni acolo, și având în vedere că doar ce se făcuse verde la autobuz, chiar m-am mirat că imediat ce a ajuns zmeul la trecere era deja roșu”, a observat altul.

Se întâmplă și în alte locuri din București

„Uite așa e unul și pe Ștefan cel Mare. Eu merg foarte repede și îl prind la limita pe al doilea. Majoritatea bătrânilor sunt surprinși însă de culoarea roșie pentru că pun piciorul pe zebră pe verde, și imediat clipocește de 3 ori și pac, e roșu. Și toți demenții venind dinspre Lizeanu și de pe lângă Spitalul Colentina, se crizează că vai, treci pe roșu”, a pus cineva punctul pe i.

Altul i-a insultat pe pietoni și i-a dat dreptate șoferului, deși era evident că ultimul greșise.

„Suntem nr 1 la accidente, dar și la pietoni morți în traversat. La noi oamenii trec strada de parcă sunt la plimbare în parc, nu e nici un pericol în jur. Și când au verde trebuie să se asigure, iar când nu e semafor cu telefonul în mâna la mers încet fără să se uite să moară cu prioritatea lor. La roșu nu treci stradă, suntem un popor needucat vai de capul nostru, prostia omoară”, a scris el.

A fost evident contrazis de majoritatea internauților. „Ai pierdut esențialul. Nu zice nimeni că pietonii traversau regulamentar. Problema este intenția șoferului de a da peste oameni și se vede încă de la începutul filmării că el este „șmecher și trece pe unde vrea”. Ai dreptate totuși cu un lucru, prostia omoară. Voi ăștia care considerați că e normal să faci așa ceva cu mașina nu meritați permis”, a fost o replică.

„Nu cred că pretinde cineva că pietonii traversează regulamentar. Șoferul însă are road rage și i-ar prinde bine o pauză de la condus. Știi, tu că șofer în special pentru că ai o educație rutieră, ar trebui să fii mai prudent și să iei măsuri pentru evitarea accidentelor. Dacă vezi un pieton că traversează neregulamentar nu accelerezi să îl arzi pe micuț, zic și eu”, a fost o părere.

„Tu ca șofer ai fost la școală. Pietonul nu. Nu ai ce pretenții să ai să știe cum funcționează traficul. Ok, cam trebuie să stai sub o piatră să nu fi văzut carosabil, trotuar și trecere, but still. Zilele trecute m-am trezit cu unul care trecea o stradă imediat după o curbă în care nu se vede nimic. Pe diagonală. Bine că știu că sunt case acolo și mereu trec că bunicuță. A fost atât de ostentativ și atât de miserupist că a trebuit să opresc complet. Acuma, și eu am probleme cu nervii, dar a fost atât de iesita din comun toată imaginea că nu doar că nu m-am enervat, ci toată ziua am stat să mă gândesc ce i-ar fi trecut prin cap "da, mă, ce mașini?”, a fost altă opinie exprimată în scris.

Cine ar trebui să fie mai responsabil

„Este o mare diferența între responsabilitatea pietonului și cea a șoferului. Mai ales pentru că doar unul dintre ei are un vehicul de 2 tone pe mână. Până și la școala de șoferi te învață, printre primele lucruri, că pietonii sunt neatenți. Nu scuză comportamentul de turmă de aici, dar se vedea de la o poștă ce fac pietonii. Orice șofer întreg la cap oprește dacă vede o turmă de orice pe șosea... Mă și foarte îndoiesc că oamenii aia chiar treceau pe roșu. Ori urma să se facă verde, ori abia s-a făcut. Șoferul ăsta din video e un psihopat, la fel ca mulți șoferi români”, a scris altul.

„Tată, suntem nr.1 pentru că avem psihopați d-ăștia la volan, efectiv oriunde în Europa se traversează random, și la semafor, și pe lângă. Ultima oară când am fost în Londra eram 3-4 oameni care stăteam la roșu, restul treceau toți când era liber, în Barcelona la fel, în Paris la fel etc. Efectiv nu știți ce vorbiți când ziceți că numai la noi se traversează prost”, l-a completat altul.

„Oricine merge pe banda de autobuz are main character syndrome”, a fost o săgeată lansată la adresa șoferului inconștient.

„Nu sunt atât de sigur că pietonii aia treceau pe roșu. Nu știu intersecția, dar, de obicei, pietonii au verde când mașinile care merg în aceiași direcție au verde. Putem vedea că șoferul nu merge înainte, face dreapta, deci schimbă direcția. De fapt, putem și vedea pe cealaltă bandă că mașinile stau, deci au roșu. Șoferul a luat-o pe banda de autobuz. Șoferul e puțin psihopat. Era dispus să meargă înainte peste pietonii aia. Irelevant dacă traversau ilegal, nu trecu cu mașină peste ei”, a scris altul.