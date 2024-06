Ziua Universală a Bluzei Tradiționale Românești, recunoscută oficial de Primăria din Vancouver, în semn de apreciere pentru portul popular românesc

Un gest semnificativ de recunoaștere a culturii și tradițiilor românești a avut loc, joi, 20 iunie 2024, în Vancouver, Canada. Primăria orașului a proclamat, oficial, ziua de 24 iunie drept „Ziua Universală a Bluzei Tradiționale Românești”, demonstrând aprecierea autorităților canadiene pentru patrimoniul cultural artistic şi identitar românesc.

Proclamația a fost prezentată consulului general al României, Gabriel Rotaru, de către vice-primarul Lenny Zhou, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la sediul Primăriei Vancouver. Documentul semnat de primarul Ken Sim declară ziua de 24 iunie a fi dedicată celebrării „Bluzei Tradiționale Românești - Universal Day of the Traditional Romanian Blouse”, cunoscută și sub denumirea de Ie, o piesă vestimentară emblematică a culturii românești, potrivit news.ro

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Consulatului General al României, personalități marcante ale comunității românești din Vancouver, inclusiv conducerea Camerei de Comerț Româno-Canadiene din British Columbia (BCRCCC), membri ai grupului Tezaur Românesc, precum și reprezentanți ai mass-media locale de limbă română.

Acest demers semnificativ al Primăriei Vancouver se alătură altor inițiative internaționale de recunoaștere a Zilei Universale a Bluzei Tradiționale Românești, celebrată anual pe 24 iunie, care coincide cu Sărbătoarea Sânzienelor. Proclamația contribuie la promovarea culturii și tradițiilor românești pe plan internațional, consolidând totodată legăturile dintre comunitatea românească din Vancouver și țara de origine.

Despre Ziua Universală a Bluzei Tradiționale Românești:

Ziua Universală a Bluzei Tradiționale Românești a fost inițiată în anul 2013 de comunitatea online "La Blouse Roumaine" cu scopul de a promova bluza tradițională românească, cunoscută sub denumirea de Ie, ca simbol al identității și culturii românești.

Sărbătorită anual pe 24 iunie, Ziua Iei a câștigat recunoaștere internațională, fiind marcată prin diverse evenimente și manifestări organizate de comunitățile românești din diaspora și de instituții culturale din România și din străinătate.

Scandal iscat de marile case de modă

Scandalul provocat de o recentă colecție a brandului de lux Louis Vuitton, în care apar piese ce copiază ia românească și simboluri tradiționale întâlnite la portul popular din Mărginimea Sibiului, este departe de a se încheia.

Fondatoarea „La Blouse Roumaine”, Andreea Tănăsescu a explicat pentru cititorii „Adevărul” în ce constă mai exact campania inițiată de comunitate - „Give Credit”, cum va funcționa ea în cazul Louis Vuitton, practic ce va face societatea civilă românească în acest caz, dar și de ce marile case de modă refuză să dea credit în continuare patrimoniului comunităților din care se inspiră. Și a vorbit și despre contextul în care au apărut comunitatea și proiectele sale, dar și despre partea pozitivă din războiul cu marile branduri de lux.

Cămașa lui Adele și până unde poate merge Tom Ford cu copiatul

De ani de zile, casele de haute-couture internaționale au ca sursă de inspirație portul popular românesc - diverse piese vestimentare din toate regiunile țării -, fără să recunoască acest lucru.

În acest context a apărut comunitatea online „La Blouse Roumaine” decisă să lupte împotriva imitațiilor și imitatorilor, însușirii și exploatării culturale, pentru respectarea și păstrarea identității, tradițiilor românești, a semnificației culturale și proprietății intelectuale a poporului român și implicit a artizanilor săi.