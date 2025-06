Elevul român care s-a ascuns în timpul atacului armat de la școala din Austria: „Așteptam să tragă în mine”

Un elev român, care a reușit să se ascundă în timpului atacului sângeros de la școala din Austria, a povestit momentele șocante prin care a trecut. El se afla în sala de sport când a auzit țipete.

Finias Ștrang se afla în sala de sport, când a avut loc atacul aramat. A auzit țipete, s-a speriat și a fugit să se ascundă, potrivit Antena 3 CNN.

„Eu eram în sala de sport, aveam sport cu toată clasa și deja ora se încheia și am strâns deja toate lucrurile ca să putem să mergem în pauza mare și când am strâns tot, eu cu profesoara mea de sport am vrut să ducem afară căruciorul cu lucrurile de sport și în momentul în care ea a deschis ușa, au început niște oameni să strige la noi să ridicăm mâinile în sus și profesoara mea s-a panicat. Eu când am auzit că strigă cineva să ridicăm mâinile în sus am știut că nu e ceva bine și am luat-o la fugă spre sala din spate. Am vrut să fug spre camera aia să mă ascund pentru că am știut că ceva nu e bine. Deja așteptam să tragă în mine pentru că am știut că nu aveam șanse și doar m-am uitat o dată în spate și am văzut pe vesta lor că scrie Poliția și m-am liniștit un pic și am zis: Ok, nu e cineva rău intenționat”, a povestit elevul român.

Doi români, printre cei răniți în atacul armat cu 11 morți de la o școală din Austria

Unsprezece persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost rănite în urma unui atac armat care a avut loc marți dimineața, într-un liceu din orașul Graz, din Austria. Printre victime se află și doi elevi români.

Atacul a avut loc în incinta liceului BORG Dreierschützengasse, unde un fost elev, în vârstă de 21 de ani, a intrat înarmat cu o pușcă și un pistol, deschizând focul asupra elevilor și cadrelor didactice.

Atacatorul s-a sinucis la scurt timp după ce a deschis focul, în baia școlii. El a lăsat un bilet de adio în care a spus că a fost batjocorit în perioada în care a învățat acolo. Tânărul s-ar fi considerat o victimă a bullying-ului.

Într-un comunicat trasnsmis miercuri, 11 iunie 2025, poliția din Austria a declarat că a găsit o „scrisoare de adio” și o bombă artizanală nefuncțională în timpul unei percheziții la domiciliul suspectului.

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că doi cetățeni români se numără printre persoanele rănite în urma atacului.

„În contextul atacului armat petrecut la data de 10 iunie 2025 la o şcoală din oraşul Graz, Republica Austria, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că Ambasada României la Viena s-a autosesizat şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale pentru a obţine informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate. Autorităţile austriece au confirmat că printre persoanele rănite se află doi cetăţeni români, ale căror familii sunt deja informate cu privire la starea acestora”, a transmis, miercuri, MAE, într-un comunicat de presă.