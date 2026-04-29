Electrica oferă gratuit 100 kWh de energie veteranilor și văduvelor din cel de-Al Doilea Război Mondial

Rețeaua electrică a României a fost reconstruită, de-a lungul secolului trecut, de generații care au cunoscut direct războiul. Astăzi, lumina din casele noastre este, în bună parte, moștenirea lăsată de cei care au apărat dreptul nostru la o viață în siguranță. În semn de apreciere pentru această moștenire, Electrica Furnizare lansează inițiativa socială „Energia recunoștinței”, prin care veteranii și văduvele celui de-al Doilea Război Mondial primesc, timp de un an, 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună.

Cei 100 kWh acordați lunar acoperă consumul de bază al unei locuințe: iluminatul, frigiderul, aparatura esențială. Tradus în viața de zi cu zi, înseamnă un an de seri cu lumină, petrecute în liniștea unui cămin în care viața își urmează cursul firesc.

„Pentru Electrica, stabilitatea este o responsabilitate zilnică. Pentru veteranii de război, stabilitatea a fost o datorie împlinită cu un preț pe care noi nu îl putem egala. Această inițiativă nu este un gest de marketing, este recunoașterea, în limita a ceea ce putem face lună de lună, a unei datorii pe care o societate o are față de cei care au apărat-o. Pentru văduvele de război, recunoștința noastră are o greutate aparte, ele purtând povara absenței celor care nu s-au mai întors niciodată acasă”, a declarat Alexandru Chiriță, Director General Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație Electrica Furnizare.

„În România mai sunt în viață aproximativ 288 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial și 8 văduve de război. Când îi vom pierde, vom pierde ultima legătură vie cu cel mai mare sacrificiu al secolului XX”, a scris pe LinkedIn Alexandru Chiriță, Director General Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație Electrica Furnizare.

„Lumina e o moștenire, nu un produs.

Începând de astăzi, Electrica Furnizare oferă fiecăruia dintre ei 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună, timp de un an.

E un gest de onoare. Pentru un veteran care a luptat pentru România, lumina din casă nu ar trebui să fie niciodată o grijă.

Totodată, Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, va fi readusă la viață. Proiectul de reconstrucție și transformare a Uzinei poartă de astăzi un nume: Proiectul „Elisa Leonida Zamfirescu". Numele femeii respinse de școlile de inginerie, care a plecat la Berlin și s-a întors să salveze România de pe front. De la spitalele de campanie ale Elisei la fabrica de lumină a lui Dimitrie. De la veteranii care au luptat pentru această țară la energia care le luminează casele. De la ceea ce am fost la ceea ce putem deveni. Uzina pe care Dimitrie a condus-o și numele pe care Elisa l-a purtat nu vor fi uitate”, a adăugat Chiriță.