Dorian Popa recunoaște că a consumat canabis. Primul mesaj al vedetei pentru fanii săi VIDEO

La o săptămână după ce a ieșit pozitiv la un test de depistare a drogurilor, Dorian Popa a avut o primă reacție publică în care recunoaște că a consumat canabis. „Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am”, a spus Dorian Popa într-o postare pe YouTube.

„Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, a spus Dorian Popa pe YouTube.

Artistul a explicat și cum a fost testat de polițiști. „Acele 10 minute au fost cele mai lungi din viața mea, minutele în care mi-am învățat lecția. Indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi mai doresc să trec prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă. Nu merit. În momentele în care acele 10 minute au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea există urme de canabis. Trebuie să vă recunosc, într-o notă ușor amuzantă, că și polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să fie cocaină, probabil pentru că sunt o fire mai energică”, a precizat aritistul.

Reamintim că rezultatul INML confirmă că vloggerul Dorian Popa a consumat canabis înainte să urce la volan în urmă cu o săptămână.

Vineri, 27 octombrie, seara, un echipaj al Poliției Rutiere a oprit în trafic, în localitatea Domnești, un șofer care, la testare a ieșit pozitiv la substanțe psihoactive (canabis). „Întrucât aceasta nu reprezintă o probă în cadrul dosarului penal, conducătorul auto a fost condus la unitate medicală din București, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise”, a transmis atunci IPJ Ilfov.

Mama celebrului influencer i-a luat apărarea lui Dorian Popa, după ce informațiile au ajuns în spațiul public. „Viața merge mai departe, iar Dorian o să știe să-și <repare imaginea>! Eu sunt <doar mamișor> pe care Dorian o iubește și o susține, necondiționat! Fii sigură că Dorian, de acum înainte, nu se va băga într-o gaură de șarpe”, a declarat, pentru Click!, Luminița Popa, mama lui Dorian.