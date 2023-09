Directorul adjunct al ASSMB, arestat preventiv pentru 30 de zile. Arest la domiciliu pentru managerul spitalului Colentina

Directorul adjunct al ASSMB a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce Curtea de Apel București a acceptat propunerea DNA. În timp ce managerul spitalului Colentina a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de DNA structura centrală in ceea ce ii privește pe inculpații Pluta Cristian și Stancila Silviu pe o durata de 30 de zile de la 19.09.2023 pana la 18.10.2023 inclusiv”, transmite Curtea de Apel.

Curtea de Apel a respins ca neîntemeiată arestarea preventivă a managerului Spitalului Colentina, Cristescu George, însă față de acesta s-a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

„In baza art. 227 Alin.2 Cod pr Pen respinge ca neîntemeiata propunerea de luare a arestării preventive formulata de DNA structura centrală in ceea ce ii privește pe inculpații Cristescu George Mirea și Dumitru Alexandru Paul. In temeiul art. 227 Alin 2 Cod pr Pen dispune luarea măsurii arestului la domiciliu fata de inculpatul Cristescu George Mirel pe o perioada de 30 de zile de la 19.09.2023 pana la 18.10.2023 inclusiv. In temeiul art. 227 Alin.2 Cod pr pen dispune luarea măsurii controlului judiciar fata de inculpatul Dumitru Alexandru Paul pe o perioada de 60 de zile de la 19.09.2023 la 17.11.2023 inclusiv. Dispune punerea de indata in libertate a inculpatului dacă nu este reținut sau arestat in alta cauza. Cu contestație in 48 de ore de la comunicare”, se arată în decizia Curții de Apel.

Ce acuzații li se aduc

Directorul adjunct al Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) este acuzat de luare de mită, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Managerul Spitalului Clinic Colentina este acuzat de DNA de luare de mită și delapidare.