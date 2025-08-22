Video Ce spun hainele unei Prime Doamne. Simboluri și mesaje diplomatice în modă detaliate de Alin Gălățescu, consilier de imagine și brand

În noua ediție din Interviurile Adevărul invitat este Alin Gălățescu – consilier de imagine, critic de modă și expert în branding personal. Discutăm despre stilul vestimentar al Primei Doamne Mirabela Grădinaru, cu un focus pe aparițiile sale în cadrul vizitei oficiale din Austria.

Analizăm ce mesaje politice și diplomatice pot transmite hainele, cum se construiește imaginea publică a unei Prime Doamne și care sunt strategiile din spatele ținutelor elegante, dar pline de semnificație.

Ce simboluri ascund alegerile vestimentare? Cum influențează imaginea României în plan internațional? Stil vs. protocol — unde este granița?

Urmărește un dialog sincer și rafinat cu Alin Gălățescu despre puterea tăcută a modei în spațiul politic.

De la Alin aflăm:

Elemente-cheie în construirea unei ținute oficiale

Simboluri și mesaje diplomatice în modă

Alegerea designerilor, materialelor și paletelor cromatice

Coerența între imaginea personală și cea instituțională

Michelle Obama este adesea lăudată pentru stilul ei îndrăzneț, dar accesibil. Ce a transmis ea prin aparițiile sale vestimentare?

Melania Trump a optat pentru un stil puternic, sobru, aproape „fashion editorial”. Cum a influențat asta percepția publică asupra ei?

Carla Bruni-Sarkozy a fost mereu asociată cu rafinamentul parizian. Ce ne spune stilul ei despre rolul Primei Doamne ca simbol cultural?

Cum se poziționează Mirela Grădinaru în acest peisaj internațional?