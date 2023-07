Decizie importantă a NATO privind războiul de la granița noastră: piloți ucraineni, antrenați în România

11 țări membre NATO printre care și România vor pune umărul la antrenarea piloților ucraineni. Avioanele de antrenament vor fi donate de alte state, iar cursurile se vor realiza la Baza 86 Aeriană Borcea.

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, a semnat marți, 11 iulie, în marja Summitului NATO de la Vilnius, declarația comună privind formalizarea Coaliției de antrenare a forțelor aeriene ale Ucrainei, în vederea operării aeronavelor F-16 Fighting Falcon.

Prin semnarea declarației comune, România se alătură unui grup important de state aliate format din Belgia, Canada, Danemarca, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, Suedia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Proiectul va aduce beneficii importante și pentru România și va avea un rol esențial în cadrul programului F-16 al Forțelor Aeriene Române. Interesul major al României e să aibă cât mai rapid piloți români bine instruiți pentru a opera cele 32 de avioane F-16 care vor ajunge în țară, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN). „Interesul nostru major este de a avea cât mai repede piloți români bine instruiți pentru a opera aeronavele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Române. Știm cu toții cât de complexă este asigurarea securității spațiului aerian în regiunea Mării Negre, la granița NATO. Suntem în procesul de a transfera încă 32 de aeronave din Norvegia și vom avea astfel, sperăm cât mai repede, trei escadrile înzestrate cu aeronave multirol F-16 Fighting Falcon. Atingerea acestui obiectiv este esențială pentru Armata României și un pas extrem de important pentru tranziția către avioanele de generația a V-a, F-35. Trebuie să evidențiez și impactul acestui program pentru industria națională de apărare, în contextul în care Aerostar Bacău a fost desemnat Centru de Mentenanță pentru F-16, fiind asigurat transferul de tehnologie de ultimă generație în România”, a declarat ministrul Tîlvăr, conform MApN.

De unde vin avioanele pe care se face școala

De precizat că pentru instruirea piloților nu se vor utiliza aeronave ale Forțelor Aeriene Române, ci mai multe avioane de luptă F-16 Fighting Falcon care vor fi mutate într-un centru de antrenament din România pentru instruirea piloților, tehnicienilor și personalului auxiliar care va funcționa la Baza 86 Aeriană Borcea, conform unor surse din Ministerul Apărării. Cel mai probabil, avioanele-școală vor fi furnizate de Olanda și Danemarca. Olanda are operaționale 24 de F-16 Fighting Falcon în timp ce Danemarca are în exploatare 30 de astfel de aeronave, dar ambele țări încep să schimbe flota începând din acest an, piloții primind F-35 Lightning II.

Într-o postare pe Twitter, Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apărării, a ținut să mulțumească tuturor țărilor din Coaliție, dar mai ales celor care donează avioane. „Sunt recunoscător Danemarcei și Țărilor de Jos pentru inițierea și punerea la punct a acestui program”, a transmis Oleksii Reznikov, care a mai precizat că este posibil să fie incluse în program și cursuri pe alte tipuri de avioane de luptă.

Implicarea Lockheed Martin

Conform unor surse din industrie, în program se va implica și producătorul avioanelor F-16 Fighting Falcon, Lockheed Martin, care va furniza, cel mai probabil, sprijin tehnic. Concret, directorul operațional al companiei, Frank St. John, ar fi declarat că firma este pregătită să antreneze militari ucraineni să zboare și să întrețină F-16 de îndată ce țările occidentale acceptă să le trimită Kievului. În plus, oficialul Lockheed Martin a precizat că reprezentanții companiei pot să modifice rapid aeronavele pentru a fi utilizate mai ușor de ucraineni și să construiască aparate noi care să umple golurile făcute în flotele occidentale prin donațiile făcute Kievului.

La programul de formare vor avea acces piloți cu experiență de zbor. Astfel, programul nu mai necesită și pregătirea pe avioane de antrenament precum IAR-99, de exemplu, ca în cazul piloților începători, ci trecerea directă la zbor pe F-16 cu dublă comandă, la fel cum de întâmplă la tranziția piloților români de MiG 21 LanceR pe aeronave occidentale.

Reamintim că, potrivit unei evaluări a Forțelor Aeriene ale SUA, pentru instructajul de bază, nu cel de luptă, piloții de vânătoare ucraineni ar putea avea nevoie de numai patru luni. Raportul a fost redactat de US Air Force după ce a evaluat doi piloți ucraineni. Unul dintre ucraineni era calificat pe MiG-29 Fulcrum și celălalt pe Su-27 Flanker. În principiu, conform standardelor NATO, un pilot de F-16 trebuie să acumuleze cel puțin 150 de ore de zbor pentru a fi gata de luptă.