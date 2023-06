Cutremurele se țin lanț în România. Explicația experților

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 grade pe Richter s-a produs, în noaptea de luni spre marți, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 131,5 kilometri, după ce un seism similar a avut loc în zona Buzăului cu câteva zile în urmă.

În ziua de 20 iunie 2023 la ora 01:45:01 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,2, la adâncimea de 131,5 km, a anunţat INFP. Cutremurul s-a produs la 52 km nord-vest de Buzău, 60 km est de Brașov, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 63 km nord-est de Ploieşti, 70 km vest de Focşani, 91 km nord-est de Târgovişte.

E al doilea seism de peste 4 grade care are loc în ultimele trei zile în zonă. Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs sâmbătă în județul Buzău.

Profesorul Gheorghe Mărmureanu, fost director general al INCDFP, membru al Societății Române de Fizică și al American Society of Civil Engineers - Mechanical Divsion, a declarat pentru „Adevărul“ că, din punct de vedere seismic, nu trebuie să ne îngrijorăm pentru perioada următoare. „În zona Vrancea care are un mare potențial seismic nu va avea loc un cutremur catastrofal, în perioada următoare. Acesta s-ar putea înregistra în jurul anului 2040, poate și mai târziu cu un an sau doi. Acest mare cutremur va face parte din seria de seisme precum cele din 1838 şi 1940. Vorbim de o ciclicitate aici în care s-au mai intercalat și seismele intermediare din 1802 sau din 1977. Ultimul a avut loc în zona Pătârlagele - Buzău. Drept urmare, pot spune că în mod sigur ultimele două seisme de peste 4 grade nu prevestesc nimic rău, dar nici nu aduc vreo veste bună pentru că nici nu descarcă forțele acumulate în respectivele zonele seismice. Oricum, unele voci spun că zona seismică Vrancea poate fi activată de cutremurele din Turcia, dar este o mare eroare pentru că vorbim de două baze tectonice diferite. Cea din Turcia vine din Anatolia, trece pe lângă Istanbul, ajunge în Africa și se oprește în Oceanul Atlantic, iar zona seismică din Vrancea are legătură cu fosta Iugoslavie. Așadar, ce se întâmplă în Turcia nu ajunge la noi“, a precizat Gheorghe Mărmureanu.

Cel mai puternic cutremur din acest an, cu magnitudinea 5,7 grade, a avut loc în 14 februarie, în judeţul Gorj, la o adâncime de 6,3 kilometri, fiind urmat de sute de replici. Cu o zi înainte, în aceeaşi zonă, s-a produs un seism de 5,2 grade, la o adâncime de 16,5 kilometri.