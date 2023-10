Cum vor guvernanții să reducă la jumătate numărul accidentelor rutiere până în 2030. Proiectul MAI

România este prima țară din Uniunea Europeană la capitolul accidente rutiere mortale. În 2022, au fost raportate 86 de decese la un milion de locuitori, ceea ce înseamnă că peste 1.600 de oameni și-au pierdut viața în trafic. Guvernanții își propun să reducă această cifră la jumătate, până în anul 2030.

Planurile includ un nou proiect de Ordonanță de Urgență, dar și introducerea în școli a lecțiilor de educație rutieră.

Datele statistice arată că 6 din 10 șoferi, implicați în accidente de circulație, sunt tineri cu vârste sub 35 de ani. Totodată, 70.000 de oameni mor din cauză că nu primesc prim-ajutor în timp util. Cuvântul cheie, în acest context, a fost „educația”, în cadrul conferinței anuale „Educație pentru Siguranță”, inițiată de Asociația E.D.I.T, ce a avut loc, marți, la Palatul Victoria.

Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă s-a arătat îngrijorat de numărul accidentelor grave, soldate cu pierderi de vieți omenești.

„E cât o localitate care dispare, din păcate, din România, din cauza accidentelor rutiere. Noi țintim, mai ales, către tinerii din România. Trebuie să îi educăm și trebuie de mici copii să înțeleagă mai mult ce riscuri sunt în cazul în care nu conduc în siguranță”, a susținut el, în cadrul conferinței de presă.

Proiect de OUG pentru siguranța în trafic

Secretarul de stat al MAI, Bogdan Despescu, a precizat că numărul accidentelor de circulație a intrat pe un trend descendent, datele statistice rămân, în continuare, la cote alarmante.

„Chiar dacă în anul 2023 numărul de accidente înregistrează un trend descendent, totuși, cifrele prezentate reprezintă foarte mult pentru România, în contextul în care deținem un loc neonorabil la nivel european, acela de prima țară ca număr de decese, raportat la numărul populației”, a declarat Despescu.

De la începutul acestui an, până la data de 4 octombrie au avut loc 3.143 accidente grave, soldate cu 1.051 de persoane decedate, mai puțin cu 105 față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, 2.470 de persoane au fost rănite grav.

Principala cauză a fost nerespectarea regimului legal de viteză (168 de persoane au murit din această cauză), urmată de indisciplina pietonilor (108 persoane) și indisciplina bicicliștilor (92 de persoane).

„Am venit cu un Proiect de OUG, care este pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, din care aș vrea să vă aduc în atenție două amendamente, respectiv implicarea societății civile în procesul de semnalare a unor abateri grave, comise în trafic, surprinse în înregistrările proprii, audio-video sau video. Venim cu un segment de abateri contravenționale: nerepsectarea semnificației culorii roșii a semaforului, comportament agresiv, neacordarea priorității de trecere etc. Totodată, utilizarea capabilităților administrației publice locale pentru constatarea unor abateri grave la regimului rutier, tot pe un pachet de fapte contravenționale, după modelul E-Sigur”, a mai spus secretarul de stat al MAI.

În proiectul e-SIGUR, zona de acţiune era doar pentru autostradă, drumurile expres şi drumurile naţionale. Noul proiect de ordonanţă de urgenţă presupune extinderea către zona urbană.

Investiții în infrastructură

Secretarul de stat Ministerului Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, a vorbit despre necesitatea investițiilor în infrastructură. El a precizat că DN1 si DN2 reprezintă, în acest moment, „zonele negre” ale accidentelor.

„Investițiile în infrastructura rutieră au fost accelerate în ultima perioadă. Față de 2019, când am cheltuit 1.400 de milioane de euro, anul trecut am cheltuit 2 miliarde de euro și anul acesta probabil că vom cheltui în jur de 2,7- 2,8 miliarde de euro. Sunt contracte semnate pentru 760 de kilometri de autostradă și drumuri expres, mai avem licitații pentru încă aproximativ 200 și, în pregătire aproximativ 300 de kilometri, care vor intra în licitație până în primăvară. Ceea ce înseamnă că România are predictibilitate pentru următoarea mie de kilometri de autostradă. Cred că vom atinge această cifră până în 2030, în așa fel încât să avem autostrăzi și drumuri expres în toate regiunile țării”, a spus el, în cadrul conferinței.

Scrioşteanu a mai subliniat și faptul că, la ora actuală, 1,5% PIB se pierde anual din cauza accidentelor rutiere.

„În opinia mea, este mult mai mult de făcut în această zonă. În anul 2022, comparativ cu anul 2019, am înregistrat o scădere cu 12,4% a persoanelor decedate. Obiectivul va fi să atingem o cifră sub 1.000 de persoane decedate în anul 2030. Sunt mulţi paşi de făcut în această zonă şi principalul factor este cel al colaborării, atât între instituţiile implicate în acest proces - Transporturi, Poliţie, MAI, Ministerul Educaţiei, Parlament, Guvern - cât şi societatea civilă, care are un rol determinant în creşterea gradului de conştientizare”, a mai evidenţiat el.

Educație în școli, pentru viitorii șoferi

Pe de altă parte, Sorin Ion, secretar de stat al Ministerului Educației a subliniat importanța orelor de educație rutieră în școli, la fel precum și cele de educație pentru sănătate, pentru mediul înconjurător și de prim-ajutor.

„Avem câteva măsuri, care intră în vigoare chiar în această lună. În Ordonanța 58/2023 acordăm cadrelor didactice și personalului nedidactic prime de carieră didactică din care își pot permite cursuri de formare. De asemenea, avem un obiectiv important în PNRR, pentru formarea cadrelor didactice”, a spus secretarul de stat.

Sorin Ion a vorbit și despre parteneriatul cu Asociația E.D.I.T, care anul trecut a ajuns la peste 34.000 de beneficiari direcți (copii și adolescenți), din 213 unități de învățământ. Aceștia au luat parte la cursuri de educație rutieră, prim-ajutor și educație pentru cutremur, iar 500 de cadre didactice au finalizat programul acreditat de educație rutieră și prim-ajutor, inițiat de asociație.

Conferința ce a avut loc, marți, la Guvern, face parte din Programului Național „România în Siguranță”. La eveniment au participat, în calitate de parteneri ai programului, reprezentanți din Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, la nivel de secretar de stat, și din instituții precum Poliția Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și stakeholderi din sectorul privat, care susțin proiecte de educație rutieră, de prim-ajutor și educație pentru cutremur.