Sub titulatura Cumpăna Dreptății, o obscură organizație ce nu are nici telefon, nici e-mail, nici pagină web, ci doar 277 urmăritori pe Facebook, organizează evenimente la care participǎ magistrați. La unul dintre ele, organizat la mănăstirea Oașa din comuna Șugag-Alba, a participat și Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. În același loc a mers, în luna august, și Călin Georgescu, însǎ nu este clar dacǎ evenimentele au fost organizate de aceeași asociație.

Pe Facebook, Cumpăna Dreptății se autointitulează ”comunitate pentru juriști închegată în jurul Mănăstirii Oașa”, fără să aibă nici măcar o informație de identificare, un e-mail, ori un telefon. În mod paradoxal, această organizație organizează întâlniri cu magistrați și viitori polițiști la o mănăstire din județul Alba. Organizația Cumpăna Dreptății are pagină de Facebook de mai puțin de un an, din 6 decembrie 2023. La o căutare pe YouTube, observǎm cǎ Organizația Tinerilor din București, care "are ca scop promovarea și statornicirea în rândul tinerilor a culturii și spiritualității românești", este cea care coordonează activitățile comunității Cumpănă Dreptății. Asociația organizează evenimente educativ-religioase și are abordări similare cu ale lui Călin Georgescu, care fac referire la identitatea românilor.

""Nu uita că ești român” e despre a păstra în inimă istoria, tradițiile și valorile acestui pământ, indiferent de vremuri sau de locuri.

O întâlnire la Mănăstirea Oașa pe 1 Decembrie ar fi cu adevărat de suflet. Așezată într-un loc retras, în inima munților Șureanu, mănăstirea are o atmosferă aparte, perfectă pentru un moment de reculegere și reflecție asupra identității noastre ca români", este un astfel de mesaj.

În luna august, în același loc a fost invitat candidatul la prezidențiale Călin Georgescu la o întâlnire cu tinerii la mănăstirea Oașa, iar discursul lui de la acea întâlnire, axat pe religie și iubire, a fost urcat pe pagina acestuia de YouTube, pe care și-a promovat candidatura la alegerile prezidențiale. Culmea e că acea întâlnire a fost organizată fără aprobarea forului bisericesc superior.

Iar pe 16 noiembrie 2024, tot la mănăstirea Oașa, organizația Cumpăna Dreptății a organizat o întâlnire cu judecătoarea Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, întâlnire la care au fost prezenți și șapte elevi ai Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina. La acea întâlnire a avut loc și premierea câștigătorilor concursului de eseuri „Justiţia – dreptate şi iubire”. Iar din juriul acestui concurs au făcut parte printre alții Florentin Ţuca (avocat fondator Ţuca, Zbârcea & Asociaţii) și Mircea Platon (istoric).

”Întâlnirea cu Călin Georgescu de la mănăstire, fără aprobarea Arhiepiscopiei Alba-Iulia”

”Întâlnirea cu domnul Călin Georgescu de la mănăstirea Oașa din luna august a fost organizată fără aprobarea Arhiepiscopiei Alba Iulia. Nu a existat o aprobare scrisă sau verbală pentru participarea domnului Georgescu la eveniment. Legat de participarea doamnei judecător la evenimentul din 16 noiembrie de la mănăstirea Oașa, vom face verificări dacă a fost organizată cu aprobare sau fără aprobare”, au precizat pentru ”Adevărul” reprezentanții Biroului de Presă al Arhiepiscopiei Alba-Iulia. Aceștia nu au dorit să precizeze dacă a fost luată vreo măsură împotriva mai-marilor mănăstirii Oașa pentru invitarea lui Călin Georgescu fără aprobare, așa cum era normal.

Mănăstirea Oașa se află în comuna Șugag din județul Alba, iar la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, Călin Georgescu a câștigat în toate cele trei secții de votare din respectiva comună. Din 1453 de voturi, Călin Georgescu a obținut în total 439 de voturi, fiind urmat de Nicolae Ciucă – 335 voturi și Elena Lasconi – 278 de voturi.

Șefa ÎCCJ, printre invitații comunității obscure

”Adevărul” a încercat să ia legătura cu judecătoarea Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru a o întreba dacă îl cunoaște pe Călin Georgescu și cum a ajuns să ia legătura cu Cumpăna Dreptății, o organizație fără adresă, telefon, e-mail și cu doar 277 fani pe Facebook.

Judecătoarea Corina Corbu a răspuns prin intermediul unui consilier, menționând:

"Nu îl cunosc pe Georgescu Călin. Cumpăna Dreptății este o comunitate pentru juriști. Am fost invitată, în 16 noiembrie 2024, pentru a participa la premierea unor tineri, în cadrul Concursului de eseuri "Justiția-dreptate și iubire". Invitația a prin intermediul conducerii Curții de Apel Alba Iulia".

”Când Curtea de Apel Alba-Iulia organizează un eveniment, Biroul de Informare și Relații Publice al instituției trimite invitații cu antet. Noi nu am făcut invitații la acel eveniment. Evenimentul din 16 noiembrie, la care faceți referire, nu a fost organizat de către Curtea de Apel Alba-Iulia, ci strict de către cei de la Cumpăna Dreptății, noi am fost participanți. Nu cred să fi existat vreo invitație către doamna președinte a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru că ar fi însemnat să fi organizat noi evenimentul, ceea ce nu a fost cazul. Am avut reprezentanți la acel eveniment, știm că a fost și doamna judecător Corina Corbu, însă Curtea de Apel Alba-Iulia nu a trimis vreo invitație oficială către Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru că acel eveniment nu a fost organizat de noi. Anul trecut, am aniversat 30 de ani, am trimis invitații, inclusiv către doamna președintă a Înaltei Curți, a fost organizat de noi. Dar repet, evenimentul din 16 noiembrie nu a fost organizat de noi”, a declarat pentru ”Adevărul” un reprezentant al Curții de Apel Alba-Iulia.

Ulterior, acesta a revenit și a menționat cǎ prin intermediul instituției a fost redirecționată invitația asociației către președinta ÎCCJ.

În mai 2024, organizația Cumpăna Dreptății a organizat o tabără de primăvară la Schitul Ioan Evanghelistul din Găbud, metocul Mănăstirii Oașa, eveniment la care a participat judecătoarea Dana Gîrbovan. De asemenea, în aprilie, invitat a fost președintele Curții de Apel Alba Iulia, Oana Maria Petrașcu.

Cazul de la mănăstirea Oașa, unde a fost lăsat să vină un politician ca să le vorbească tinerilor, nu e singurul caz de amestec al bisericii în politică. Pe rețelele sociale, în special pe TikTok, sunt zeci de cazuri de preoți care spun că îl susțin pe Călin Georgescu, deși, conform tuturor reglementărilor bisericești, preoților le este interzis să facă politică partinică, riscând să fie excluși.