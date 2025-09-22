Centrul Agora pentru Democrație lansează proiectul „Building Bridges” pentru consolidarea parteneriatului româno-american

În contextul aniversării în anul 2025 a 28 de ani de la încheierea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, Centrul Agora pentru Democrație anunță lansarea proiectului Building Bridges.

Proiectul Building Bridges reprezintă o oportunitate unică de a pune în valoare potențialul României în domeniile economic, academic și cultural, în parteneriat cu Statele Unite ale Americii.

Obiectivele proiectului vizează promovarea imaginii României în rândul mediului economic, academic și politic din Statele Unite, încurajarea dialogului academic și economic româno-american, consolidarea legăturilor comerciale și de afaceri între companiile românești și cele americane și susținerea participării României în proiecte strategice internaționale, cum este America’s AI Action Plan.

Activitățile principale ale proiectului se vor concentra pe organizarea de mese rotunde, seminare și conferințe care să faciliteze schimbul de bune practici și dialogul strategic, dar și pe desfășurarea de evenimente culturale, realizate în parteneriat cu instituții și organizații americane.

Primul eveniment din cadrul proiectului va avea loc în București în luna noiembrie 2025 și va reuni reprezentanți ai mediului academic, lideri de business și oficiali guvernamentali din România și Statele Unite.