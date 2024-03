Ce trebuie să facă România pentru a avea succes pe piața de muniții grele

După ani întregi de letargie, în asociere cu gigantul Rheinmetall și cu finanțare europeană, România reintră pe piața pulberilor explozive pentru muniții, iar un expert militar explică ce trebuie să facem ca să avem succes pe piață.

Analistul militar Aurel Cazacu spune că unitățile de producție de pulberi explozive din România au dispărut din 2000, iar de atunci nu s-a făcut prea mare lucru în domeniu. România a avut două astfel de capacități de producție, Fabrica de Pulberi Făgăraș și Pirochim Victoria, dar ambele și-au închis liniile de fabricație.

„După ce, practic, fabricile de pulberi s-au închis, s-a intrat într-o stare de pasivitate, dar iată că războiul din Ucraina ne-a trezit, cât de cât. Târziu, dar ne-a trezit. Partea bună este că proiectul de acum este condiționat, ca să spun așa, de Rheinmetall. Așa a fost el aprobat, asociere ROMARM - Rheinmetall, proiectul vine cu garanția seriozității. La acea capacitate de producție vom discuta de un management profesionist, iar acest lucru se va vedea în rezultate. Sigur, cel puțin 100 de milioane de euro vom investi și noi, și germanii, dar mai vin și banii de la Comisia Europeană, iar așa cum este piața de muniții în prezent, investițiile se vor recupera rapid“, a precizat Aurel Cazacu.

Nu merită modernizarea

Analistul a mai explicat ce linii de producție se vor ridica la Făgăraș. „Vorbim de linii de producție pentru pulberi explozive și pentru nitroceluloză. Fiecare, până într-o sută de milioane de euro, în funcție de capacitate, evident. Starea instalațiilor de la Făgăraș, abandonate de peste 20 de ani, nici nu mai contează. Cel mai probabil ar costa mai mult modernizarea lor decât montarea unora noi. Ar fi necesară studierea atentă a actualelor instalații, proiectarea modernizării, schimbarea componentelor deteriorate , montarea senzorilor și comenzilor computerizate. Și rezultatele s-ar putea să nu fie la fel de bune în comparație cu o instalație total nouă. Oricum, estimez că, după semnarea contractului, ROMARM și Rheinmetall se vor mișca repede, mai ales că sunt condiționate de banii europeni. În plus, repet, există o piață pentru muniții, iar dacă nu ne mișcăm repede, pierdem bani aiurea. Eu estimez la cel mult un an începerea producției, dar nu exclud ca aceasta să fie demarată în șase luni de la semnarea înțelegerii. Și asta pentru că Fabrica de Pulberi Făgăraș are deja autorizații necesare, iar Rheinmetall ar putea avea pe stoc liniile de producție necesare. Vorbim doar de o organizare germană, iar responsabilii companiei ar fi putut produce pe stoc astfel de instalații având în vedere războiul din Ucraina și consumul imens de muniții. În acest caz, vorbim numai de montarea și testarea instalațiilor și de instruirea operatorilor români care s-ar putea face în paralel cu începerea producției, dacă se detașează pentru o perioadă experți germani în România“, a precizat Aurel Cazacu.

Fabrica de Pulberi Făgăraș are în prezent puțin peste 100 de angajați, reiese din datele Ministerului Finanțelor. Conform unor surse, compania continuă producția de explozibili, însă cu importuri de pulberi din Serbia. Iar din acest motiv, în majoritatea anilor a ieșit pe pierderi. La rândul ei, Pirochim Victoria are numai 75 de angajați în prezent și, din 2017, în fiecare an a ieșit numai pe pierdere cu sume de până la 600.000 de lei.

Anunțul

Reamintim că România va avea cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie, la care va fi partener şi Uniunea Europeană. Proiectul va fi derulat de Compania Națională ROMARM împreună cu gigantul Rheinmetall (divizia Nitrochemie) din Germania. Industria de muniție din România va scăpa astfel de dependența de pulberile explozive importate din Serbia.

Anunțat de ceva vreme, proiectul a fost confirmat de premierul Marcel Ciolacu. „Urmează luni sau marţi, Comisia Europeană o să facă anunţul, pentru că avem un proiect comun, va fi cea mai modernă fabrică de pulberi pe teritoriul României. O investiţie de aproape 400 de milioane de euro şi Comisia Europeană vine şi ea la această investiţie cu 47 de milioane de euro. Există mai multe contracte în acest moment în derulare“, a spus premierul, conform digi24.ro. Marcel Ciolacu a arătat că România poate produce muniţie NATO şi este pregătită pentru acest lucru.

Finanțare europeană masivă

Premierul a întărit astfel declarația lui Radu Oprea, ministrul Economiei, care a subliniat că, în curând, alături de compania germană Rheinmetall, România va produce „cea mai performantă pulbere din lume la ora actuală“. De asemenea, ministrul Economiei a spus că România fabrică rachete în prezent și va diversifica producția acestor arme împreună cu compania Raytheon, cu care s-a semnat deja un memorandum.

În acest program infuzia de capital european vine în cadrul programului „Actul privind sprijinirea producției de muniții (ASAP)“, în valoare de 500 de milioane de euro și care a fost recent adoptat la Bruxelles. În marja acestui program, Comisia Europeană a selectat 31 de proiecte pentru a ajuta industria europeană de armament să își sporească producția de muniții și gradul de pregătire. Între acestea, și programul care va fi derulat de ROMARM împreună cu Rheinmetall. De precizat, la nivel european, acest proiect va avea parte de cea mai mare finanțare, 47 de milioane de euro, la egalitate fiind numai proiectul POURPRE dezvoltat de Franța și Suedia, iar restul proiectelor beneficiază de sume mult mai mici de la Bruxelles, multe sub 10 milioane de euro.