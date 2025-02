Premierul Marcel Ciolacu spune că doarme foarte bine și nu are nici cea mai mică îngrijorare în legătură cu cazul Nordis.

Ciolacu a fost întrebat, la postul România TV, dacă doarme liniștit în legătură cu cazul Nordis. „Categoric da. Categoric. M-a mai întrebat lumea și m-au întrebat colegi și prieteni, oamenii apropiați, <dom'le, cum ai depășit perioada?> Și din familie -<cum îți e?> Să știți că dorm foarte bine. Dorm câte șapte-opt ore pe noapte. Bine, dacă nu sună domnul Raed Arafat sau ministrul Apărării. (...) Nu am absolut nici cea mai mică îngrijorare”, a spus Ciolacu, la România TV.

Potrivit premierului, subiectul „a creat emoție”, însă e un lucru depășit.

„Eu nu mă plâng acum. E un lucru depășit. Și până la urmă, fac politică, nu fac balet. Dar acest lucru s-a întâmplat. Nu am nici cea mai mică problemă, n-am nici cea mai mică emoție”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Ciolacu, călătorii cu avioane închiriate de Nordis

O investigație Recorder arată că premierul Marcel Ciolacu a mai avut alte două zboruri cu avioane închiriate de Nordis.

Primul zbor a avut loc pe 9 martie 2022, cu un avion privat închiriat de firma Nordis Travel. La bordul avionului se aflau Vladimir Ciorbă, George Ivan (apropiat al lui Ciorbă), Marcel Ciolacu și nepotul său, Mihai Ciolacu, potrivit documentelor publicate. Aeronava a făcut o escală la Timișoara, unde s-au urcat la bord și Sorin Grindeanu și fiul său, alături de Alfred Simonis. Destinația finală a fost Madrid.

Motivul călătoriei nu este cunoscut, însă publicația menționează că în 9 martie a avut loc partida dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain.

Un alt zbor privat a avut loc în perioada 18-21 august 2022, potrivit sursei citate. De data aceasta destinația a fost Nisa, iar la bord s-au aflat Vladimir Ciorbă, Monica Huyadi, Ion Bejeriță și Sorina Docuz.

„Am explicat public și am dovedit că nu am beneficiat de niciun serviciu fără să plătesc. Chiar dacă este un aspect care privește viața mea privată, am considerat necesar să explic fiind candidat pentru funcția de președinte. Am plătit politic pentru acest lucru. Nu există fapte penale. După cum bine cunoașteți, din bani publici am zburat doar la economic”, a transmis premierul Ciolacu, în urma informațiilor apărute în presă.