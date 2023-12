Baciu: „Am conștiința liniștită. Demisia, un gest de onoare pe care trebuie să îl faci”

Andrei Baciu a declarat la ieșirea de la DNA că are conștiința liniștită cu privire la activitatea sa. Baciu și-a dat demisia de la conducerea CNAS, în contextul în care numele său apare în dosarul în care fostul premier și alți doi foști miniștri sunt urmăriți penal într-un dosar care privește achiziția vaccinurilor împotriva COVID-19.

„Am răspuns la absolut toate întrebările, am dat o declarație cu privire la toate aceste evenimente. Că urmare a recomandărilor avocatului nu pot să spun mai multe. A fost o chestie care s-a desfășurat pe mai mulți ani, complexă. Am răspuns la întrebări din dorința de a clarifica orice”, a spus Andrei Baciu cu privire la dosarul DNA care privește modul de achiziție al vaccinurilor împotriva COVID-19.

„Am deplină încredere că tot ceea ce am făcut e în conformitate cu legislația în vigoare. Am conștiința absolut liniștită cu privire la absolut toate lucrurile pe care le-am făcut când m-am întors în România”, a mai spus Baciu cu privire la activitatea sa.

Andrei Baciu a mai susținut că demisia sa de la CNAS a venit ca un gest de onore.

„Cred că este un gest de onoare pe care trebuie să îl faci într-o astfel de situație, fără nicIun fel de motive sau obligație legală. N-am avut niciun fel de obligație legală”, a mai psus Baciu.

Andrei Baciu și-a înaintat demisia din funcția de șef al CNAS, motivând faptul că face un pas în spate dat fiind că numele său apare în dosarul DNA al vaccinurilor.

În acest dosar a început urmărirea penală față de Florin Cîțu, Ioana Mihăilă și Vlad Voiculescu (candidat USR pentru europarlamentare).

Cu excepția lui Vlad Voiculescu, ceilalți doi au precizat că așteaptă ca Justiția să-și facă treaba, în timp ce în jurul lui Voiculescu colegii de partid au venit cu nenumărate atacuri la adresa DNA, subliniind că ar fi vorba de un dosar politic. Potrivit USR, acest dosar ar fi un „malpraxis judiciar”.