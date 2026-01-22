search
Video Analistul de politică externă Ștefan Popescu, la „Interviurile Adevărul: „Trump vrea să remodeleze Europa, iar România e pe nicăieri”

Publicat:
Ultima actualizare:

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit la ”Interviurile Adevărul” despre situația din Groenlanda și opțiunile UE în fața președintelui SUA, Donald Trump.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a vorbit joi, 22 ianuarie, la ”Interviurile Adevărul”, despre principalul eveniment din această săptămână, Forumul Economic și Mondial de la Davos, în special despre discursul președintelui SUA Donald Trump și reacția țărilor europene. Redăm mai jos câteva din ideile principale din interviu.

”Discursul lui Trump, în tiparele obișnuite. Temele clasice le-a reluat. Și despre Groenlanda, și despre războiul din Ucraina, un război îndepărtat, care nu este războiul lui, ci al administrației Biden, și despre falsificarea alegerilor din 2020. Nici criticile la adresa lui Macron nu m-au surprins câtuși de puțin pentru că orice personaj care îi rezistă este desființat. Având în vedere că a coincis cu un an de la instalarea la Casa Albă a avut și această nuanță de bilanț, mai ales din punct de vedere economic, prioritățile sale. Cred că are o viziune, niște obiective clare, știe unde vrea să ajungă, dar are această latură de show-man pe care o întreține ori de câte ori poate, chiar în momentele cele mai solemne și face totul într-un mod cum se poate de transparent”.

Ștefan Popecu, la Inerviurile Adevărul
Ștefan Popecu, la Inerviurile Adevărul

Pe Trump nu-l interesează Ucraina

”Cu privire la Groenlanda s-a intrat într-un proces de negociere, care a început prin trimiterea primei delegații daneze la Washington. Aceasta a arătat clar opțiunea Danemarcei în ciuda sensibilității majore și situației catastrofale. Discursul a avut o direcție interna clară. Se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, pe care președinții SUA tradițional le pierd și vrea să livreze rezultate, dar a fost și o formă de presiune la adresa europenilor și Danemarcei și ne-a livrat mesajele cu care ne-a obișnuit”.

România ar trebui să se alinieze poziției europene

Întotdeauna, în procesul de decizie, există și o componentă irațională care ține de dorința de a intra în istorie. Trump dorește să intre în istorie aducând în discuție marea insulă a Groenlandei, care este strategică. Groenlanda se află deja sub controlul strategic american, dar este clar că Rusia se află în avantaj, americanii vor să închidă jocul să aibă o zonă controlată de Washington-Moscova. Pe Trump nu-l interesează Ucraina”.

”Suntem într-o fază de tranziție a dreptului internațional. Ce e vechi nu mai funcționează. ONU este blocată. SUA și-au exprimat dezinteresul față de ONU, dar nu numai Trump. El este un continuator”.

”Dacă în Uniunea Europeană se conturează o poziție comună, atunci ar fi bine ca România să se alinieze acestei poziții europene. Dacă se conturează o masă critică de țări europene, România nu va putea spune nu. Nu ne putem permite o ostilizare. La Washington, dialogul nostru este inexistent și nu ne putem permite o ostilizare”.

Citește și: Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi

Trump vrea să reconfigureze prezența americană în Europa

Ștefan Popescu analist interviurile Adevărul FOTO Cătălin Mănescu IMG 7098 jpeg

”Donald Trump dorește să reconfigureze prezența americană în Europa, să remodeleze spațiul european. America dorește să submineze centrul european reprezentat de Bruxelles, puterile lidere Franța și Germania.

Sunt șase țări care riscă să fie sancționate, două au și dat înapoi fără nicio aliniere cu celelalte state care au trimis trupe în cadrul exercițiului arctic. Efectul s-a văzut. Industria germană nu-și permite tarife mai mari. Dacă Italia va spune că trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm și să nu avem o poziționare frontală față de SUA sunt convins că și alte țări vor urma poziția Italiei. Europa va intra într-o fază de negociere cu SUA. Copenhaga însăși nu-și permite o ruptură cu Washington. A achiziționat o serie de apare F-25 care ar deveni complet nefuncționale pentru că americanii controlează softul. Ceea ce arată intenția Danemarcei să continue parteneriatul cu SUA”.

Puterile europene, în defensivă

”Lavrov a zis că înțeles preocupările privind importanța Groenlandei pentru securitatea SUA tot așa cum Fererația Rusă are preocupări pentru Crimeea. Faptul că dorești să crezi un consiliu al celor cinci mari puteri, SUA, China, Federația Rusă, India și Japonia, unde să discuți marile probleme strategice, din care să nu facă parte nicio putere Europene, creează percepția că Uniunea Europeană este un spațiu marginal. Marile puteri din Europa, Franța, Marea Britanie, Germania, sunt puteri în defensivă”.

Citește și: Cum poate fi afectată România dacă Ucraina va fi împinsă să semneze cu Rusia: „Cu cât rușii sunt mai departe de noi, cu atât mai bine”

Unde e România în această construcție

”Îmi pare rău, dar pe nicăieri. Am pierdut relevanță din punct de vedere diplomatic, avem o problemă de leadership politic, cred că nu căutăm ancore pentru că suntem pe un teren european mișcător . O țară ca România  este la contactul cu Federația Rusă. Suntem la țărmul Mării Negre, avem Republica Moldova traversată de un secesionism susținut de Rusia și unde sunt elemente fizic ale armatei ruse. Cred că România este o țară care nu se apără cu forțe militare. Trebuie să aibă forțe militare robuste și de luat în considerare în raport cu potențialul ei, dar cred că se apără mai bine cu diplomația”.

”Nu suntem la înălțimea momentului istoric”

”Viitorul mi l-am imaginat în România, dar îmi este teamă că nu avem cu cine. Chiar dacă ai consilieri buni, consilierul îți pregătește decizia, nu ia el decizia, care trebuie să o ia decidentul, care poartă și răspunderea. Nu suntem la înălțimea momentului istoric. România vede Rusia prin binoclu. Nu știm cum se va termina războiul, nu știm dacă rușii vor abandona Transnistria și atunci trebuie să fim exigenți pentru că este vorba de viețile noastre”.

