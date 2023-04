ANAF a scos la licitație un apartament al lui Giovanni Becali. Ce sumă a obținut

ANAF a vândut la licitație un apartament al impresarului Ioan Becali, pentru a recupera prejudiciul din „Dosarul Transferurilor”.

Imobilul din Calea Floreasca a fost evaluat la aproximativ 1 milion de lei, însă a fost vândut cu aproape 1,9 milioane de lei.

„SESCSR București a vândut la prima licitație, in data de 05.04.2023, imobil apartament situat in București, Calea Floreasca Nr 91-97, aparținând debitorului Becali Ioan, ds. nr.3134/3/2009, preț de evaluare 975.942 lei, preț adjudecare 1.842.885 lei”, anunță ANAF.

Potrivit ANAF, este vorba de un apartament compus din cinci camere și dependințe. Are suprafața totală de 118 mp și este situat în București, pe Calea Floreasca nr. 91-97, la etajul 1 al unui bloc cu regim de înălțime P+4E, edificat în anul 1990.

Dosarul Transferurilor a fost instrumentat şi trimis la DNA de Sebastian Bodu, care în perioada 2005 – 2007 a fost director al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice. „Cluburile de fotbal se bucurau la acea vreme de o anumită imunitate, politicienii primeau abonamente şi bilete la meciuri şi făceau deplasări în străinătate cu avionul, împreună cu şefii de cluburi. De aici a plecat totul. Investigaţiile au fost mai complicate“, îşi aminteşte Sebastian Bodu.

„Pornind de la nişte informaţii din presă, am cerut contractele fotbaliştilor de la Liga Profesionistă de Fotbal şi de la Federaţia Română de Fotbal. Nu au vrut să răspundă la solicitare şi atunci m-am dus peste ei şi le-am luat. Aşa am văzut sumele declarate în România. Apoi am făcut cereri la Administraţiile Finanţelor Publice din ţările unde cluburile din România vânduseră fotbalişti: Germania, Ucraina şi alte ţări. Când am văzut că sumele nu se potrivesc am sesizat DNA-ul“, povesteşte el. Acest lucru se întâmpla în ianuarie 2007. După şapte ani, a venit şi decizia finală: toţi cei opt grei din fotbalul românesc acuzaţi de fapte de corupţie în legătură cu transferul mai multor jucători în străinătate au fost condamnați la închisoare.

Anchetatorii au stabilit că prin tranzacţii ilegale la 12 transferuri de fotbalişti vânduţi în perioada 1999-2005, ei au produs statului un prejudiciu de 1,5 milioane de dolari şi o pagubă de peste 10 milioane de dolari în bugetul cluburilor din Liga 1.

În martie 2014, Curtea de Apel a pronunțat următoarele sentinţele în Dosarul Transferurilor:

George Copos (61 de ani) – 3 ani şi 8 luni cu executare, Mihai Stoica (49 de ani) – 3 ani şi 6 luni cu executare, Cristi Borcea (44 de ani) – 6 ani şi 4 luni cu executare, Ioan Becali (61 de ani) – 6 ani şi 4 luni cu executare, Victor Becali (53 de ani) – 4 ani şi 8 luni cu executare, Jean Pădureanu (78 de ani) – 3 ani şi 4 luni cu executare, Gică Popescu (47 de ani) – 3 ani, o lună şi 10 zile cu executare, Gigi Neţoiu (55 de ani) – 3 ani şi 4 luni cu executare.