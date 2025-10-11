Ana Birchall: Documentul fals despre presupusa mea colaborare cu CIA a fost retras de Departamentul Justiţiei din SUA

Fostul consilier prezidenţial Ana Birchall a declarat pentru News.ro că documentul prin care se sugera că s-ar fi oferit să devină sursă CIA în schimbul unei funcţii importante a fost retras din evidenţele Departamentului American al Justiţiei, fiind stabilit că a fost depus cu rea intenţie.

„Astăzi pot confirma public că Department of Justice a retras documentul respectiv din evidenţele sale, stabilind în mod clar că era un fals şi că a fost depus cu rea intenţie, fără ştirea mea”, a precizat Birchall, subliniind că totul a fost o tentativă de dezinformare şi compromitere (kompromat) bazată pe un document fals.

Ea a menţionat că imediat ce a aflat despre apariţia documentului în registrul FARA al Departamentului Justiţiei, a sesizat autorităţile americane pentru verificarea autenticităţii materialului.

„Această decizie confirmă ceea ce am spus încă din prima zi: a fost o tentativă de dezinformare și de compromitere, folosită abuziv de anumite persoane și platforme din România pentru a-mi afecta credibilitatea și a induce în eroare opinia publică”, a transmis Birchall.

Fostul consilier a adăugat că a acţionat transparent şi rapid, mulţumind autorităţilor americane pentru profesionalismul și seriozitatea cu care au tratat sesizarea sa. Ea a subliniat că acest episod reprezintă o lecţie pentru cei care răspândesc sau validează informaţii neverificate și că adevărul şi verificarea riguroasă a faptelor rămân singurele forme de protecţie a democraţiei. Birchall a mai precizat că va continua să acţioneze pentru a-şi proteja reputaţia şi principiul responsabilităţii publice.

Documentul despre care vorbeşte Ana Birchall a fost depus pe 11 septembrie 2025 la Departamentul American al Justiţiei de Roniel Aledo, care se prezintă ca fost contractor CIA şi consultant pentru fostul preşedinte american Barack Obama. În document se susţinea că Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă CIA în schimbul unei poziţii la nivel de ministru în România.

La apariţia informaţiei, Ana Birchall a respins acuzaţiile, afirmând că era vorba despre „o minciună” bazată pe un formular depus de o persoană privată în SUA și că nu a cerut sau negociat vreodată o asemenea situaţie. Ea a sesizat autorităţile competente din SUA și a demarat demersuri legale în România împotriva celor care au produs și distribuit aceste calomnii.

Roniel Aledo a depus declaraţiile conform Foreign Agents Registration Act (FARA), documentele fiind datate 11 septembrie 2025 și publicate pe 12 septembrie. În prezent, căutarea numelui Anei Birchall sau a lui Roniel Aledo pe site-ul dedicat documentelor FARA nu returnează niciun rezultat, confirmând retragerea materialului.