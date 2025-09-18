search
Joi, 18 Septembrie 2025
Ambasadorul Victor Chirilă: „Este un război total, nemilos, împotriva Republicii Moldova, declanșat de Federația Rusă. Se folosesc toate pârghiile”

0
0
Publicat:

Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva țării sale, în care se folosesc „toate pârghiile” și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni.

Chirilă a comparat atacurile hibride din România cu cele din R. Moldova. FOTO FB Victor Chirilă
Chirilă a comparat atacurile hibride din România cu cele din R. Moldova. FOTO FB Victor Chirilă

„Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanșat de Federația Rusă, un război hibrid total, nemilos și se folosesc toate pârghiile, se folosesc mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni, care ar trebui să se conducă în interesul Republicii Moldova, mă refer și la biserică, o parte din biserică, nu toată biserica, Biserica Ortodoxă care este sub Patriarhia Moscovei, trebuie să menționez acest lucru, anumite partide politice pe care nu vreau să le menționez aici, dar lumea le știe și persoane private care se implică în astfel de acțiuni, inclusiv vedem o îngemănare a unor partide politice cu cercuri criminale, deci lucruri deja stabilite, documentate de autoritățile noastre, care investighează aceste legături”, a declarat diplomatul.

Victor Chirilă a subliniat, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, că acest scrutin este unul decisiv pentru calea europeană a țării sale.

În România, cetățenii moldoveni vor avea organizate 23 de secții de votare, un număr record, și o premieră la București - o secție de votare la Muzeul Țăranului Român. Ambasadorul apreciază că aproximativ 30.000 de concetățeni ai săi vor lua parte la scrutinul din România.

„28 septembrie este o zi foarte importantă pentru Republica Moldova. Decidem viitorul pentru decenii. Vom decide dacă continuăm să mergem spre Uniunea Europeană, să ne integrăm tot mai mult cu România și să ne regăsim împreună cu România în Uniunea Europeană - un obiectiv care poate fi realizat în următorii patru - cinci ani. Sper foarte mult că cetățenii vor lua decizia corectă și îi invit, indiferent ce opinie au, să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În primul rând mă adresez cetățenilor Republicii Moldova, stabiliți permanent sau temporar în România: ieșiți și vă exprimați voința cu privire la viitorul țării noastre”, a spus ambasadorul Republicii Moldova la București.

„Am fost supuși primii acestui atac nemilos, hibrid, după care a urmat România”

În contextul în care, marți, procurorul general al României a vorbit foarte clar și despre imixtiunea rusă în alegerile prezidențiale românești, iar președintele Nicușor Dan a vorbit în acest context de ceea ce se numește inginerie socială și microtargetarea electoratului pentru a face o fractură în societate și pentru a ghida votul, diplomatul a fost întrebat despre ce fel de fenomene a fost vorba când vine vorba de Republica Moldova.

„Exact același fenomen. Noi am fost primii, de fapt, am fost supuși primii acestui atac nemilos, hibrid, după care a urmat România, la alegerile prezidențiale. Și acest atac este și mai furibund acum, ca niciodată. Și acest atac este îndreptat de această dată nu doar împotriva cetățenilor Republicii Moldova, care locuiesc în Republica Moldova, dar și împotriva celor din diaspora. Se încearcă dezbinarea diasporei, se încearcă a le inocula neîncrederea în instituții, neîncrederea în Republica Moldova, neîncredere în politica de integrare europeană a Republicii Moldova, neîncrederea în valorile Uniunii Europene.

Mai mult decât atât, se încearcă cumpărarea voturilor inclusiv în diaspora și deja avem semnale concrete - inclusiv din România, inclusiv din Franța, din Germania - că se încearcă cumpărarea acestor voturi. Ieri, o știre a circulat în mass-media din România și din Republica Moldova - un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova au venit la Iași și au deschis un call-center pentru a suna cetățenii din Republica Moldova și a-i convinge să voteze pentru un anumit partid. Astfel de activități sunt ilegale în Republica Moldova și eu cred că respectivele persoane vor fi trase la răspundere”, a răspuns Victor Chirilă.

Interviul integral, AICI.

Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
