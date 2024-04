Alessandro Minuto-Rizzo, fost secretar general NATO, la 75 ani de la crearea NATO: „Importanța României în regiune va crește“ EXCLUSIV

Într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, primul acordat în Europa de Est, Alessandro Minuto-Rizzo, fost secretar general NATO, vorbește despre evoluția și provocările NATO, ce împlinește 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice la 4 aprilie 2024.

Considerat unul dintre cei mai autorizați experți din lume în securitate internațională, Alessandro Minuto-Rizzo a fost secretar general adjunct al NATO timp de șase ani (2001-2007) și secretar general NATO în perioada 17 decembrie 2003-5 ianuarie 2004. Din 2011 este președintele și fondatorul NATO Defense College Foundation, cu sediul la Roma, singurul think-tank de pe glob ce poartă numele Alianței Nord-Atlantice.

Pe 4 aprilie 2024 se împlinesc 75 de ani de la crearea NATO, iar reputatul expert consideră că Alianța Nord-Atlantică s-a schimbat s-a schimbat mult din 1949 și până acum.

„Acum 75 de ani erau doar 12 țări membre, iar acum numărul lor a ajuns la 32. Au fost în total opt extinderi ale NATO. La început, NATO era o Alianță ce decidea privind protecția Europei de Vest în cazul unei invazii sovietice. În timp, rolul Alianței s-a schimbat mult. La ora actuală, NATO este o alianță politico-militară dezvoltată în conformitate cu schimbările geopolitice internaționale”, a declarat Alessandro Minuto-Rizzo în exclusivitate pentru „Adevărul”.

În opinia fostului secretar general NATO, o extindere a Alianței nu este fezabilă.

„Nu știu dacă ar fi OK pentru NATO să crească într-un mod continuu, să ne gândim că are deja 32 de țări membre. E mult. Și e diferit față de începuturile din 1949. Iar includerea de noi membri ar face procesul decizional din cadrul NATO mai dificil, pentru că ar fi mai greu să se ajungă la un consens. Fiecare țară are percepții și opinii diferite, așa că ar fi mult mai complicat să fie o extindere”, este de părere Alessandro Minuto-Rizzo.

Acesta nu este sigur că o extindere a NATO cu Ucraina ar fi cea mai bună opțiune și consideră că sunt multe modalități prin care pot fi protejate țări precum Ucraina, de exemplu, fără a deveni însă membre NATO.

„Este opinia mea și știu că sunt și destui care au opinii diferite. Nu cred că este necesar ca Ucraina să devină membră NATO pentru că nu sunt sigur că va aduce acest lucru o consolidare a Alianței. Dacă Ucraina ar deveni membră NATO în timpul războiului, ar schimba caracterul războiului, deoarece ar fi un război al Rusiei împotriva țărilor NATO. Iar asta ar fi ceva nou, diferit și periculos”, precizează reputatul expert.

„Există posibilitatea ca la conducerea Rusiei să ajungă oameni mai răi decât Putin”

Fostul secretar general NATO a făcut și o caracterizare geopolitică a poziției României în regiune, precizând și cum vede evoluția României în viitor în contextul războiului din Ucraina.

„Nu cred că este vreun risc pentru România la ora actuală, România este un membru activ și implicat al NATO și al Uniunii Europene. Așa că nu văd România ca o posibilă țintă de război, cu excepția cazului în care s-ar întâmpla ceva cu totul și cu totul extraordinar. Așa că românii pot să se simtă în siguranță. Importanța României în regiune va crește cu siguranță în viitor. România este o țară echilibrată și care se comportă echilibrat în relațiile internaționale. Și așa ar trebui să facă toate țările, pentru că prea des vedem în ultima vreme declarații de război, declarații de uz de forță. România este o țară respectată de toată lumea”, a spus Alessandro Minuto-Rizzo în exclusivitate pentru ”Adevărul”.

Fostul secretar general NATO este de părere că NATO nu ar trebui să se implice mai mult în războiul din Ucraina. „Ideea este de a apăra Ucraina, de defensivă și nu de ofensivă. Dacă NATO ar trimite trupe în Ucraina, asta ar schimba cursul războiului. Și nu e nevoie de asta. Și dacă ar fi trimise trupe NATO în Ucraina, asta ar încuraja Rusia să crească dimensiunea războiului. Și ar apărea riscul unui alt război mondial. Dar nu cred că se va întâmpla asta”, explică Alessandro Minuto-Rizzo.

Apreciatul specialist a făcut referiri în cadrul interviului exclusiv acordat pentru ”Adevărul” și la riscul unui conflict Rusia-NATO.

„Dacă lucrurile continuă în ritmul actual, nu este absolut vreun motiv pentru al treilea război mondial. Și cred că declarațiile belicoase ar trebui domolite. Am mai avut războaie în Europa în trecut și a fost o tragedie pentru toată lumea, cu multă suferință, multe distrugeri și multe victime. Dacă se va vorbi în continuare despre un alt război, există și riscul ca cineva să facă o mișcare necugetată. Trebuie să învățăm din greșelile și din războaiele din trecut”, consideră Alessandro Minuto-Rizzo.

Valorosul expert spune și că nu crede că e posibil ca Rusia să atace o țară NATO. „Rusia nu e atât de puternică pe cât pare, are de exemplu PIB-ul mai mic față de Italia. Da, desigur, sunt foarte puternici din punct de vedere militar, dar nu o superputere așa cum era Uniunea Sovietică. Așa că nu văd vreun motiv pentru care ar vrea să atace țările NATO, ar fi o mare greșeală”, argumentează Alessandro Minuto-Rizzo.

Fostul secretar general NATO mai precizează, făcând referire la viitorul regimului lui Vladimir Putin, și că „există și posibilitatea ca Putin să fie înlăturat, iar la conducerea Rusiei să ajungă oameni mai răi decât el. În Rusia sunt oameni mult mai naționaliști decât Putin. În opinia mea, Putin e mai capabil să facă un compromis comparativ cu alți oameni influenți din Rusia. Iar războiul s-ar putea cumva soluționa printr-un compromis, însă unul care să nu pună în pericol existența Ucrainei”.