Profesoara de olimpici și educatori-puericultori. „Este foarte important să îți gestionezi emoțiile“

O profesoară de psihologie din Bârlad (Vaslui) a introdus în sistemul de învățământ din România clasele de educatori-puericultori: liceenii sunt pregătiți pentru educația timpurie a copiilor cu vârste mai mici de 3 ani.

Daniela Marinescu (43 de ani), profesoară de psihologie şi directoare la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu“ din Bârlad (Vaslui), a fost desemnată profesoară Merito în 2023 pentru inițiativa de a crea clase de educatori-puericultori, pentru elevii care se pregătesc să lucreze în creșe și grădinițe, dar și pentru rezultatele obținute de aceștia la olimpiadele de discipline psihologice și la Olimpiada animatorilor.

Daniela a absolvit același liceu unde predă în prezent, apoi a urmat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei la Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iaşi, are un masterat în Relații Umane și Comunicare și un doctorat în Relații Sociale. Este profesoară din 2011 și predă tehnici de comunicare, psihologie generală, psihologia vârstelor, psihopedagogie specială și psihologia educației.

Inițial a dorit să devină psihoterapeut sau să lucreze în cercetare, dar postul de consilier școlar a fost primul loc de muncă disponibil. A realizat apoi că a fost cea mai bună alegere, iar acum nu concepe să nu lucreze cu elevii, profesorii și părinții, pe care îi simte aproape de sufletul ei.

„După ce am venit la liceu, am descoperit că am făcut puțin din toate, și în domeniul cercetării și al psihoterapiei, în calitate de consilier. Am avut și un cabinet de consiliere și logopedie. Dragostea pentru copii și să îi văd pe ei dezvoltându-se și parcurgând etapă după etapă m-au făcut să realizez că asta îmi doresc de fapt: să îi văd cum evoluează“, a povestit cu emoție Daniela pentru „Weekend Adevărul“.

Olimpici și viitori profesori

De-a lungul anilor, elevii ei au obținut rezultate notabile la Olimpiada de Pedagogie-Psihologie, în care le sunt testate cunoștințele teoretice, și la Olimpiada animatorilor, care le testează, prin probe de dezvoltare personală și de divertisment, capacitatea de a crea jocuri socio-educative.

„Concep și pun în practică jocuri care facilitează cunoașterea participanților sau energizarea lor. Elevii trebuie să vină cu idei creative, inovatoare, prin care să complice puțin jocurile. Se urmărește și comunicarea cu participanții la jocuri și colaborarea dintre elevi“, explică profesoara cum decurge Olimpiada Animatorilor, care pune accentul pe abilitățile de organizare și susținere a activităților educaționale extrașcolare ale copiilor.

Din 2008, de când pregătește elevi pentru olimpiadele naționale la disciplinele psihologice, aceștia au obținut de șase ori locul I și de opt ori locul II. La Olimpiada Animatorilor, elevii din Bârlad au câștigat în ultimii ani un loc 1 și un loc 2.

Educatorii-puericultori, o noutate în învățământul românesc

Ca directoare, Daniela Marinescu s-a implicat în înființarea clasei de educatori-puericultori, o noutate pentru liceele pedagogice din România, pentru elevii care se pregătesc să lucreze în creșe și grădinițe. Educatorii-puericultori sunt specializați pe educația timpurie a copiilor cu vârsta de 1-3 ani.

Are un merit și în crearea a două clase de instructori de educație extrașcolară, unde se formează cei care organizează excursii școlare, tabere, activități de animație sau alte activități extrașcolare.

În cei patru ani de liceu, elevii fac practică săptămânală în grădinițe, școli, ONG-uri, la Clubul Elevilor, și ajung să lucreze cu toate categoriile de copii și să învețe care este specificul activităților pentru fiecare. Cei mai mulți devin educatori sau învățători și lucrează în paralel în ludoteci, la locuri de joacă sau la instituții care organizează timpul liber.

„Ne-am gândit că este util pentru societate să pregătim elevi și pentru o astfel de specializare. Pentru că sunt puține locuri disponibile în școli pentru instructor de educație extrașcolară, cred că vom păstra clasa de educatori-puericultori. Ne gândim în primul rând la inserția lor pe piața muncii“, punctează directoarea Liceului Pedagogic din Bârlad.

Un liceu unic

Daniela Marinescu crede că scopul ei ca profesor este să îi ajute pe elevi să își descopere resursele, apoi să îi sprijine să și le valorifice. Folosește mult feedbackul pozitiv pentru a-și motiva elevii, atât de mult încât copiii glumesc cu ea și spun că a dezvoltat o „obsesie“ pentru acest concept.

„Atunci când elevul fie răspunde la oră, fie rezolvă o sarcină, fie ține o lecție când este îndrumător de practică, îm place să găsesc mai întâi elementele pozitive din tot ceea ce a făcut. Asta îi dă încredere și îl ajută să construiască în continuare“, arată Daniela.

Mulți elevi ai liceului din Bârlad provin din mediul rural, sunt timizi, iar cheia către valorificarea adevăratului lor potențial este să îi ajute să se descopere treptat. Discută mereu cu ei unde mai au de lucrat și ce ar trebui să îmbunătățească, iar autoevaluarea se dovedește de multe ori cel mai bun profesor.

Pentru că Liceul Pedagogic „Ioan Popescu“ este unic în România, fiind o îmbinare între disciplinele pedagogice, arte plastice, muzică și sport, Daniela creează mereu contexte în care elevii și profesorii de la specializări diferite să lucreze împreună.

„Activitățile pe care le facem surprind câte puțin din toate. De pildă, la o activitate în parc am avut trasee sportive, exersarea abilităților muzicale și a celor de arte plastice, deci să creeze ceva cu materialele pe care le-am pus la dispoziție, iar pe partea de pedagogie au organizat, explicat și colaborat între ei“, povestește profesoara.

Inteligența emoțională, opțional la clasă

Coordonează de zece ani și multe proiecte Erasmus în liceul pe care îl conduce, în cadrul cărora s-au creat ghiduri metodologice pentru educatoare, ghiduri pentru părinți și materiale didactice. Susține acum și introducerea la clasă a unui opțional de dezvoltare a inteligenței emoționale.

„Evident, este foarte important să îți gestionezi emoțiile. Nu e suficient doar să le conștientizezi, ci să manageriezi și modalitatea în care le manifești. Elevii trebuie să învețe să transforme emoțiile disfuncționale, care le afectează starea, încrederea, stima de sine și relațiile cu ceilalți, în emoții funcționale, chiar dacă sunt neplăcute. De pildă, este în regulă să fii supărat într-o anumită situație, dar nu să fii și furios“, explică Daniela.

Profesoara verifică constant dacă metodele ei de predare și ale colegilor funcționează și apelează la una dintre pasiunile ei – cercetarea – ca să verifice cât de motivați sunt elevii cu privire la învățare.

Proiectul ei de suflet este construirea în curtea liceului a unei noi clădiri, unde să se desfășoare orele de muzică, atelierele de arte plastice și o sală unde să poată avea loc spectacolele și expozițiile elevilor, și speră ca această idee să devină realitate în viitorul apropiat.

Dorința ei este ca elevii din liceul pe care îl conduce să rămână cu dragostea de oameni și respectul față de ceilalți, dar și cu multe altele.

„Competențele sunt, de asemenea, importante. Este vorba de capacitatea de a organiza o activitate, de a colabora cu cei implicați în ea și de a-și evalua onest munca. Atunci când fac ceva, să o facă cu motivație și cu implicare maximă, responsabilitate și entuziasm. Să le placă ceea ce fac, nu să facă doar pentru că trebuie făcut“, conchide profesoara de psihologie Daniela Marinescu.