Materiale educaționale pentru copii utile la școală și acasă

Pentru un copil, învățarea nu se limitează la orele de clasă.

Se continuă acasă, la masa din bucătărie, în drum spre școală, uneori chiar și în parc. Iar cei care o susțin - părinți, bunici, profesori - știu că nu e mereu ușor să găsești cuvintele sau metodele potrivite pentru fiecare copil în parte.

De câte ori ai stat lângă copilul tău să-l ajuți cu tema și ai simțit că, oricât de clar explici, explicația ta pur și simplu nu ajunge la el? Nu pentru că nu vrea să asculte, ci pentru că mintea lui are nevoie de altceva decât de cuvinte. Are nevoie să vadă, să atingă, să facă ceva concret cu informația ca să o poată înțelege.

Cum devine informația mai ușor de înțeles pentru copii

De exemplu, pentru un copil de șapte ani care încearcă să înțeleagă cum funcționează corpul uman nu va reține mare lucru dintr-o explicație verbală, oricât de bine ar fi ea construită. Dar dacă vede o ilustrație clară, dacă poate arăta cu degetul unde e inima și unde sunt plămânii, dacă are o imagine la care să revină - lucrurile se schimbă. Informația prinde formă, devine concretă, capătă sens.

Acesta e rolul materialelor educaționale bine gândite: să transforme informația abstractă în ceva concret și ușor de urmărit. Nu înlocuiesc explicația profesorului sau a părintelui, ci vin în sprijinul ei.

La fel și părintele care stă lângă copil la teme și are materiale educaționale la îndemână: nu mai improvizează, nu mai caută pe internet ceva potrivit, nu mai pierde minute bune înainte să intre în subiect.

Mai multe tipuri de materiale, mai multe feluri de a învăța

Nu există o singură resursă care să funcționeze pentru toți copiii și în toate situațiile. Un copil care adoră să coloreze va fi mult mai captivat de un caiet de activități decât de o carte de citit. Altul, care reține mai bine cu ajutorul imaginilor, poate înțelege mai ușor când are în față un suport vizual clar decât dintr-o oră de explicații. De aceea, materialele educaționale nu ar trebui privite ca o soluție unică, ci ca resurse care se completează între ele.

Caietele de lucru și fișele de activități aduc un element pe care explicația singură nu îl poate oferi: implicarea activă. Copilul rezolvă, completează, pune lucrurile cap la cap - și prin asta nu doar că înțelege, ci și reține. E diferența dintre a asculta cum se face ceva și a face efectiv acel lucru.

Resursele de tip jocuri și activități pentru copii vin cu un avantaj important: copilul le percepe ca pe o activitate amuzantă. Când asociază o activitate cu distracția, nu o mai simte ca pe o obligație. Nu mai e „tema pentru acasă”, ci „prilej de joacă” - și uneori tocmai această schimbare de perspectivă face ca lucrurile să meargă mult mai ușor, atât pentru el, cât și pentru cel care îl îndrumă.

Cartonașele educative, la rândul lor, sunt simple și eficiente pentru memorare și repetare - cuvinte în engleză, operații matematice, denumiri de animale. Pot fi folosite ușor și acasă, fără prea multă pregătire, dar și la clasă, ca element de recapitulare rapidă.

La fel de utile sunt și planșele didactice ce pot fi folosite la grădiniță, în clasele primare la școală, dar și acasă. Utilizarea unor materiale vizuale, cu exemple clare și ilustrații atractive, îi ajută pe copii să înțeleagă mai ușor unele concepte, transformând învățarea într-o experiență mai plăcută.

Ce face un material educațional să fie cu adevărat util

Nu orice resursă cu imagini și culori vii e și eficientă. Câteva lucruri fac ca un material să fie lăsat repede deoparte sau, dimpotrivă, suficient de atractiv încât să revii la el des. Claritatea e primul criteriu. Ilustrațiile trebuie să fie interesante, textul ușor de urmărit, informația organizată logic. Dacă adultul care îl folosește trebuie să ghicească ce vrea să transmită, copilul nu va înțelege mai ușor.

La fel de important este și ca materialul să fie potrivit pentru vârsta copilului. Un material prea simplu plictisește, unul prea complex descurajează. Recomandările de vârstă de pe materiale au un rost real și merită luate în serios.

Și nu în ultimul rând, ușurința în utilizare. Cu adevărat utile sunt materialele care își găsesc ușor locul în rutina de zi cu zi - în pauza dintre două activități, în minutele de dinainte de cină, în recapitularea de la finalul lecției. Dacă cer prea multă pregătire, șansele să fie folosite constant scad mult.

O schimbare de perspectivă

Poate că cel mai important efect al materialelor educaționale bune este și cel mai puțin vizibil la prima vedere: schimbă atmosfera în care copilul învață. Atât în clasă, cât și acasă, când copilul are la dispoziție resurse potrivite, atmosfera din jurul învățatului se schimbă simțitor.

Un profesor care intră în clasă cu resurse vizuale bine alese poate face lecția mai clară și mai ușor de urmărit. Iar acasă, pentru un părinte care stă lângă copil la teme, un suport potrivit poate face explicațiile mai clare și tot momentul mai puțin obositor pentru amândoi.

Și uneori, asta e tot ce e nevoie: să fii prezent lângă un copil care descoperă ceva nou și să ai la îndemână resursele potrivite.

Sursa foto: envato.com