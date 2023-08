Liderii viitorului. Cum pot fi fi ajutaţi tinerii români să studieze în străinătate

O companie fondată de trei romance a ajutat zeci de tineri să meargă la studii în străinătate, pentru a se întoarce în România cu mai multe cunoştinţe.

Compania “Vreau Să Studiez în America” (VSSIA) a fost fondată în urmă cu trei ani, când două românce s-au întâlnit întâmplător de Ziua Națională a României la un eveniment organizat de studenții români de la Universitatea Harvard. Iar acolo, acestea şi-au dat seama că sunt foarte puțini elevi români care reuşesc să ajungă la universităţi americane, din cauza lipsei de informație şi de susținere de care aceştia au nevoie pentru a ajunge la facultate. Astfel, împreună au pornit o mișcare națională ce își dorește să încurajeze tinerii să-şi urmeze visurile, indiferent de mediile din care aceştia provin, prin a le oferi toate resursele necesare pentru asta.

“Acești elevi nu au nevoie doar de susținerea morală, ci și de cea financiară, care ar putea fi oferită atât de către sectorul privat, cât și de către sectorul public din România. Acest lucru ar putea deveni posibil prin crearea unor burse de formare în străinătate, oferite de către companiile din România, astfel încât acești tineri excepționali să se poată forma în străinătate, unde pot dobândi o perspectivă mai diversă asupra mediului afacerilor la nivel internațional. Întoarcerea acestora în România ar putea fi facilitată de aceste companii, iar pentru o țară în curs de dezvoltare precum România, modul de gândire critic și experiența dobândită la cele mai bune facultăți din lume de către acești tineri foarte calificați sunt absolut necesare pentru procesul de dezvoltare socio-economică al țării. Integrarea acestor tineri în contextul internațional ar spori șansele ca ei să își aducă contribuții inovatoare și să contribuie astfel la progresul national”, spun fondatoarele companiei.

Continuând misiunea de a face mai accesibilă posibilitatea românilor de a pleca în SUA la facultate, Miruna Constantin, Michelle Goanță şi Radu Florea au continuat să lucreze constant la dezvoltarea comunității VSSIA, iar acum mai bine de 100 de tineri fac parte din această comunitate din jurul lumii.

Pe aceşti tineri extraordinari, ce continuă să performeze peste tot în lume, îi puteți găsi pe mai multe continente, de la Harvard, Upenn, Princeton, Vanderbilt şi multe alte facultăți din SUA, la Concordia University din Montreal, Canada, la sediul universității Inerva din Buenos Aires în America de Sud, la NYU Abu Dhabi în Asia, la Paris-Sorbonne University, Sciences Po sau Erasmus University in Rotterdam în Europa, fiecare reuşind să găsească un loc pe care să îl numească "acasă" pentru următorii 4 ani din viață.

Echipa VSSIA reuşeşte să rămână aproape şi să se susțină reciproc, fie pe canapeaua Rebeccăi în apartamentul său din New York City, la Michelle şi Valentina acasă în Montreal sărbătorind Ziua Recunoştinţei sau împreună cu elevii VSSIA, la Glamping în Braşov, la tabăra de vară VSSIA, ce reprezintă un program intens de pregătire pentru a aplica la facultate în străinătate.

De ce se întorc studenții acasă

Anual, 6000 absolvenți români de liceu aleg să studieze în Europa, Asia, Australia, Statele Unite ale Americii sau Canada. Însă, 72% dintre studenții plecați la studii vor să se întoarcă în România. Aceștia pleacă pentru a avea acces la o educație pe care nu o pot primi în sistemul educațional românesc în prezent. La facultățile pe care aceştia aleg să le urmeze, aceștia vor acumula atât cunoștințe practice cât și culturale, iar ei îşi doresc să folosească toate aceste experiențe pentru a face parte din schimbarea de care România are nevoie.

Din păcate, studiile universitare în Europa, SUA sau Canada sunt deseori inaccesibile financiar familiilor studenților români. Dintre toți studenții care visează la o educație elitistă în străinătate, prea puțini își permit să plătească taxele de școlarizare, după ce depun tot efortul necesar pentru a fi acceptați la universitățile de top din lume. Însă, aceştia nu sunt îndrumați către toate oportunitățile de a-şi finanța studiile în străinătate. Facultățile din afară sunt cele care investesc pentru ca unii dintre cei mai buni elevi români să poată să studieze acolo. Dar în sufletul românilor plecați pentru a avea parte de o educație mai bună va rămâne mereu o parte care va suferi pentru că nu pot face toate aceste lucruri acasă, la noi în țară, şi astfel se naşte o nouă generație care vrea să schimbe sistemele din țară. Educația este singura modalitate prin care putem ieși de sub numele de ”o țară în dezvoltare” și să devenim în sfârșit ”o țară dezvoltată”, iar tinerii români au nevoie să fie îndrumați şi ajutați să ajungă acolo şi să se formeze.

Tinerii nu își doresc cu orice preț să plece, însă comunitatea de acasă nu le oferă resurse suficiente pentru a se dezvolta personal și profesional, încât să poată pune lucrurile în mișcare, către o Românie mai bună. Generații peste generații pleacă în căutarea unor școli care să îi învețe și să îi ajute să schimbe lumea, lăsând în urmă un sistem cu foarte multe neajunsuri, unde copiii din medii defavorizate sunt lăsați în urmă. Deşi, majoritatea absolvenților de liceu nu au oportunitatea de a considera studiul în străinătate o opțiune din cauza posibilităților financiare limitate, VSSIA își propune să ajute aceşti copii să primească educația pe care o merită.

În ce constă ajutorul

Elevii descriu “Vreau Să Studiez în America” nu doar ca un vis devenit realitate, dar și ca o familie.

În cei 3 ani de activitate, Echipa VSSIA a ghidat peste 150 de elevi și a acumulat peste 300 de decizii de admitere afirmative la universități americane precum Harvard University,Princeton University, Vanderbilt University, University of Pennsylvania, University of Richmond, Babson College, Bowdoin College, Dartmouth College, iar pentru cei care şi-au dorit să studieze la o facultate pe model american, dar mai aproape de casă, în Europa, VSSIA a avutelevi admişi la Constructor University (former Jacobs University), American University of Paris, John Cabot University. Recent, echipa VSSIA s-a extins şi a creat Vreau Să Studiez în Europa (VSSIE) pentru a-i ajuta şi pe elevii care vor să îşi continue studiile în Europa, iar până acum rezultate au venit prin numeroase decizii de admitere afirmative la universități din mai multe țări şi elevi care au reuşit să obțină burse foarte mari, precum La Salle University şi IE University din Spania, Sciences Po din Franța, Erasmus University Rotterdam, University of Amsterdam, Maastricht University din Olanda și multe altele.

Experiențele studențiilor

Theodor Bulacovschi, un elev excepţional, demonstrat şi prin media 10 de-a lungul tuturor celor 4 ani de liceu, dar şi prin media 10 la examenul de Bacalaureat, a început să lucreze alături de asociaţie anul trecut. Recent, acesta a fost acceptat la una din cele 8 cele mai prestigioase facultăți din lume, ce face parte din Ivy League, University of Pennsylvania, unde îşi doreşte să urmeze programul de Inginerie și Management al acesteia. El şi-a dorit să continue să ajute şi alți elevi să intre la facultățile dorite, astfel a devenit unul dintre cei mai noi consilieri din cadrul VSSIA.

“Un vis devenit realitate care ar fi fost imposibil dacă nu aveam alături de mine familia VSSIA. Există multe companii care oferă consiliere. Există multe persoane pregătite. Dar doar la VSSIA am găsit oameni care să mă susțină în fiecare etapă a procesului, să poată să îmi răspundă la orice întrebare, să îmi ofere feedback constructiv și să mă încurajeze chiar și după zece încercări eșuate, să mă ajute cu eseurile chiar dacă erau la job, în Finals Week sau acasă de Crăciun.

Consilierii VSSIA m-au ajutat să îmi ating potențialul, să ajung câțiva pași mai aproape de succes, dar au și devenit familia mea de peste ocean. Sunt prieteni, sunt mentori, sunt oameni care cred în elevii lor și le dau toate uneltele să performeze. Dacă ar fi să reiau procesul, l-aș face din nou alături de ei și încurajez pe oricine se gândește la aplicatul în SUA să aibă măcar un office hour cu VSSIA. S-ar putea să-ți schimbe viața!”, a scris Theodor pe Facebook.

Tudor Galan, fost elev și actual consilier VSSIA, este un deschizător de drumuri pentru tinerii care își doresc să ajungă la facultate în Statele Unite. Acesta este primul român care a fost acceptat la Claremont McKenna College în California. Lui i-a fost oferită o bursă aproape completă de studiu din partea universității la care va începe cursurile chiar săptămâna viitoare.

Tudor îşi doreşte să urmeze o specializare în Science Management.

”Dreams come true with the right people around you! Mulțumesc mult echipei VSSIA pentru răbdarea și încrederea acordată în tot procesul de aplicare la facultate în Statele Unite. Sunt convins că această experiență m-a determinat să devin o versiune mai bună a mea și sunt recunoscător că am întâlnit oameni care mi-au fost alături mereu, dar mai ales în momentele dificile”, spune Tudor, pe Facebook.

Alma Dudaș este un alt exemplu de success. Ea a fost acceptată la Bowdoin College în Maine, SUA cu bursa de 98%.Ea și-a petrecut ultimul an de liceu în America, fiind bursieră FLEX. În cadrul facultății pe care și-a ales-o, Alma va urma cursurile din departamentele de Computer Science (Informatică) și Inginerie.

În spatele acestor elevi, stau multe ore de muncă, eseuri, activități extrașcolare şi examene suplimentare, dar ceea ce îi face să meargă mai departe este suportul părinților și al întregii comunității de elevi care aleg acest drum. Alături de aceşti copii excepționali sunt alți zeci de tineri care, deja trecuți prin tot acest proces, sunt pregătiți să îi ajute şi pe ei să îşi împlinească visele. Elevii, alături de consilierii lor și de foști elevi formează o comunitate de tineri cu scopuri mărețe, extrem de ambițioși și muncitori care își doresc să se poată întoarce acasă, în România.

“Acești elevi extraordinari au nevoie de susținere pentru a putea să își urmeze visurile şi să obțină experiența necesară în domeniile lor de interes, experiență care va revoluția sistemul din România și, astfel, vom crea o țară în care copiii noştri să vadă un viitor”, spun fondatoarele companiei.