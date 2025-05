Examenul de Evaluare Națională ar putea fi schimbat de anul viitor. Ministrul Educației: „E limitat și restrictiv”

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a anunțat miercuri, 21 mai, că examenul de Evaluare Națională de la clasa a VIII-a ar putea fi modificat din anul școlar 2025-2026, pe modelul francez.

Ministrul Educației a răspuns, într-o conferință de presă, la întrebări legate de Raportul QX de diagnostic în educație și cercetare, pe care l-a prezentat în premieră pe 19 mai.

Deși Nicușor Dan, președintele ales, a susținut că Daniel David este singurul ministru aflat în funcție pe care îl dorește în viitorul guvern, acesta afirmă că va rămâne doar dacă raportul său de diagnoză QX va fi acceptat și susținut financiar.

„Eu văd acest raport ca o încheiere a unei prime etape din mandatul de ministru. Dacă va fi o a doua etapă sau nu, nu știu. A doua etapă va depinde foarte mult de modul în care noul Guvern se va uita la acest raport, la măsurile pe care le-am propus și la susținerea lui, inclusiv financiar. Dacă nu există acest suport, n-am să mai fiu eu ministru, va fi altcineva”, a spus el, în cadrul conferinței.

Ministrul Educației vrea să schimbe examenul de Evaluare Națională, susținând că modul în care se desfășoară acum, cu două materii, „nu e ok”. Întrebat dacă aceste modificări vor fi aplicate din viitorul an școlar, acesta a răspuns: „Am zis că am putea, dacă ne punem de acord. Vedeți, eu întotdeauna când vorbesc despre modalități de testare, mă uit dacă este o metodologie în derulare, că de aceea n-am vrut să schimb metodologia de bacalaureat în ianuarie, în ciuda diverselor presiuni. Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie și dacă ne punem de acord, sistemul educațional, părinți, sindicate că e ok, putem să începem mai devreme acest lucru”.

Ministrul a explicat de ce este nevoie de aceste schimbări. „Fiindcă pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Acum, repet, îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte, foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală, ca după aceea grevează parcursul educațional al copiilor. Am zis că, poate, dacă considerăm că e prea repede și e nevoie de un timp astfel încât să gândim, hai să vedem cum o să fie, poate facem niște simulări. Eu nu țin să-l implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm examinarea evaluarea națională la modul în care o avem acum”, a adăugat el.

Acesta a dat ca exemplu examenul de clasa a VIII-a din Italia și Franța, susținând că acesta nu se reduce la matematică și română.

„Vă rog să vă uitați la modelul din Franța și din Italia. Poți să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul și disciplina, pentru că în momentul acela am complica lucrurile. Dacă se poate în alte țări, eu cred că se poate și în România. Dacă nu o să fim mai creativi, o să facem probabil cum fac francezii, de exemplu, care au și matematică, și limbă franceză, au și istorie, geografie, au și științe. Așa o să facem și noi”, a mai spus ministrul.

„Eu, de exemplu, sunt un om care aș prefera portofoliul educațional care funcționează și în Franța și multe alte țări, fiindcă oricum gândim acest test, chiar dacă îi dăm mai multe competențe, să-l facem mai relevant. Totuși, este un test punctual”, a mai susținut el.

Când ar putea fi eliminată Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a

Ministrul Educației și Cercetării a mai precizat că Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a ar putea să dispară când vor fi reduse inechitățile și s-ar putea lua în considerare portofoliul educațional.

„Când o să văd reducerea inegalităților, atunci începem să gândim serios că poate mergem pe portofoliu. Dacă n-o să fie eu, va fi altcineva, cu siguranță. Dacă gândește rațional, va gândi așa și renunțăm la examenul național”, a mai spus Daniel David, în timpul conferinței.