„It’s done, but not gone!”. Ministrul Educației, după rezultatul alegerilor: „Bunul-simț a protejat normalitatea”

Ministrul Educației, Daniel David, transmis un mesaj după victoria lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. În opinia acestuia, de luni, 19 mai 2025, „toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara, în aceste condiții internaționale periculoase”.

Ministrul Daniel David susține că acum trebuie să ne implicăm în proiecte mai mari și este nevoie de „contribuția tuturor celor care pot face ceva pentru țară și români”.

„Așa cum spuneam când mi-am anunțat susținerea pentru Nicușor Dan, de luni, 19 mai 2025, toate armele tac și ne regăsim împreună pentru a ne apăra și dezvolta țara, în aceste condiții internaționale periculoase. Avem rezultatele (it’s done), suntem toți aici (but not gone), iar acum avem nevoie de contribuția tuturor celor care pot face ceva pentru țară și români!”, a scris Daniel David, ministrul Educației, pe blogul său.

Daniel David: Bunul-simț a protejat normalitatea

Daniel David susține că „mișcarea «naționalist-suveranistă» ar fi avut șanse mai mari dacă nu se asocia cu mișcarea bizară și cu cea grotesc-agresivă”.

„Bunul-simț a protejat normalitatea de cei care pretind bizar și/sau grotesc-agresiv că vorbesc pentru și în numele poporului român sau chiar al lui Dumnezeu”, a mai transmis ministrul.

„Cred că mișcarea «naționalist-suveranistă» ar fi avut șanse mai mari dacă nu se asocia cu mișcarea bizară și cu cea grotesc-agresivă, ambele cu puternice tendințe antieuropene. Estimarea mea, discutată în grupurile de colaboratori, a fost că, în aceste vremuri (tot mai sensibile la discursuri conservatoare), această mișcare «naționalist-suveranistă» poate lua în țară în jur de maximum 45%, dar și că nu poate dobândi majoritatea dacă se colorează cu demersuri bizare și grotesc-agresive, care frizează bunul-simț și dau astfel fiori reci normalității majoritare!”, a afirmat ministrul.

Mesaj pentru diaspora: „Nu țara este a noastră sau a unora dintre noi, ci noi suntem ai țării!”

Daniel David a avut și un mesaj pentru românii din Diaspora. Partea din diasporă, care ne amenința că „…venim să ne luăm țara înapoi”, trebuie să înțeleagă că: „nu o poate lua de la alți români și copiii lor”.

De asemenea, ei trebuie să înțeleagă „că au loc în țara lor și că cea mai bună cale pentru asta este cea a educației, culturii, muncii cinstite și bunului-simț”.

„Bunul-simț este busola care trebuie să ne ghideze, chiar atunci când educația-cultura ne mai diferențiază. Bizareriile, grotescul și agresivitatea nu ajută! În esență, nu țara este a noastră sau a unora dintre noi, ci noi suntem ai țării!”, subliniază ministrul.

Potrivit acestuia, crculă deja câteva mituri, care trebuie clarificate:

„Am câștigat cu ajutorul diasporei? Nu, dimpotrivă, în condițiile în care în diasporă Nicușor Dan a pierdut, dar au contat major cei din diasporă care au votat pro Nicușor Dan, iar diferența făcută în țară nu s-a mai putut anula!

Am câștigat cu voturile basarabenilor care sunt și cetățeni români și care au făcut diferența? Nu, dacă ne gândim că în ecuația globală Nicușor Dan a câștigat cu peste 800000 de voturi, dar aceste voturi au contat major în ecuația globală a diasporei și în general!

Am câștigat cu voturile cetățenilor români de etnie maghiară, care au făcut diferența? Nu, în condițiile în care în țară diferența a fost de peste 1.000.000 de voturi, dar aceste voturi au contat enorm în ecuația globală.

Să mergem împreună! Iar educația, cultura și bunul-simț să ne ghideze!

P.S. Un gând bun studenților și… noi știm de ce!”, a mai scris Daniel David, pe FB.

Peste 11,6 milioane de români au votat duminică, 18 mai, pentru a-și alege președintele pentru următorii cinci ani.

După numărarea tuturor voturilor, Nicușor Dan înregistrează 53,60%, iar George Simion 46,40%. Diferența dintre cei doi este de 829.589 de voturi.

În ţară, Nicuşor Dan conduce cu 55,16%, obţinând 5.445.052 de voturi. Are cu peste un milion de voturi mai mult decât contracandidatul său, George Simion.

În diaspora, liderul AUR s-a clasat pe primul loc, cu 55,86%, respectiv 912.553 voturi, adică 191.557 de voturi în plus față de contracaandidatul său.