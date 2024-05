„Dare to Learn” aduce România pe harta mondială a educației. Zack Kass, Sugatra Mitra, Cami Anderson și Vicky Colbert vor dezvălui profesorilor și specialiștilor în HR, managerilor și antreprenorilor secretele metodelor de învățare

Dare to Learn, cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor, va avea loc în această toamnă, la București. În 25 și 26 octombrie a.c., sub cupola Romexpo se vor reuni aproximativ 4.000 de participanți. Printre aceștia se numără și liderii globali în educație Victoria Colbert, Zack Kass, Sugata Mitra și Cami Anderson, care le vor dezvălui profesorilor, dar și experților în resurse umane, trainerilor, managerilor și antreprenorilor secretele metodelor lor de învățare.

Dare to Learn va pune România pe harta educației mondiale. Profesori, educatori, formatori, experți români și internaționali vor fi prezenți, în această toamnă, în Capitală, luând parte la cel mai mare eveniment din Europa dedicat învățării. Printre invitații speciali se numără peste 20 de lideri globali care vor împărtăși din experiența lor dascălilor români, precum și specialiștilor și trainerilor în HR, managerilor din companii și corporații și antreprenorilor. Nume celebre în educația mondială vor susține masterclass-uri și dezbateri bazate pe modele și metode de învățare, aplicate cu succes în instituțiile de învățământ și în organizații din întreaga lume.

Cum se va desfășura evenimentul

În cadrul evenimentului Dare to Learn, vor avea lor opt conferințe susținute de liderii globali ai schimbării în domeniul învățării și 32 de ateliere de formare/masterclasses. Vor exista patru panel-uri axate pe insights-uri și perspective privind valorificarea cercetărilor în psihologie, pe tehnologiile utilizate în economiile emergente și abordările de tip pionierat, cu scopul de a crea experiențe transformatoare de învățare.

Scopul acestei ample acțiuni este de a conecta profesorii, cercetătorii și experții din învățământul din România, dar și antreprenorii, managerii și trainerii în HR cu liderii globali în educație. Evenimentul se adresează în special profesorilor, precum și experților din învățământul preuniversitar și universitar, trainerilor din domeniul formării continue, cercetătorilor, celor care lucrează în domeniul resurselor umane în corporații sau companii, precum și specialiștilor din instituțiile locale și, nu în ultimul rând, actorilor guvernamentali.

Evenimentul va lansa o mișcare nouă, dedicată explorării și promovării abordărilor inovatoare în educație, conectării celor mai recente evoluții în pedagogie, cercetare și tehnologie cu nevoia de a face învățarea mai relevantă și mai accesibilă pentru toți.

Sugata Mitra – experimentul educației minim invazive

Profesorul Sugata Mitra este unul dintre cei mai respectați cercetători globali în domeniul educației și un pionier în învățarea auto-dirijată. Este profesor emerit la Universitatea NIIT Rajasthan India și are un doctorat în fizică teoretică. În 2019 s-a retras din activitate, ultimul rol pe care l-a îndeplinit fiind acela de profesor de tehnologie educațională de la Universitatea Newcastle, Marea Britanie.

Sugata Mitra a condus faimosul experiment Hole in the Wall (HIW) în care, în anul 1999, un computer a fost încorporat într-un perete într-o mahala indiană din Kalkaji, Delhi, iar copiilor li s-a permis să-l folosească liber. Experimentul a avut ca scop să evidențieze că cei mici pot învăța să utilizeze computerele cu ușurință, fără a avea nevoie de pregătire formală. Sugata Mitra a numit acest experiment educație minim invazivă (MIE). Experimentul a fost repetat de atunci în multe locuri din lume. Mitra este beneficiarul multor premii și doctorate onorifice din India, Marea Britanie, SUA și din multe alte state. Diplomatul indian Vikas Swarup a citit despre experimentul său și a fost inspirat să scrie romanul lui de debut, care a devenit filmul câștigător al Oscarului din 2009 – “Slumdog Millionaire”.

Lui Sugata ii sunt atribuite peste 25 de invenții în domeniul științei cognitive și al tehnologiei educaționale. În 2003 i-a fost conferit prestigiosul Premiu Dewang Mehta de către Guvernul Indiei pentru inovare în tehnologia informației. Printre multe alte premii, i-a fost acordat și Premiul TED – în valoare de 1 milion de dolari, în 2013.

Zack Kass introduce inteligența artificială în domeniul educației

Zack Kass se evidențiază ca fiind una dintre cele mai strălucitoare minți din AI, cu o călătorie robustă de 14 ani în epicentrul evoluției tehnologice. Mandatul său de director de Go To Market la OpenAI l-a propulsat în topul dezvoltării de strategii AI pentru unele dintre cele mai mari companii din lume. Rolul său în transformarea cercetărilor de ultimă oră în aplicații concrete pentru diverse business-uri l-a poziționat drept unul dintre cei mai de seamă gânditori în Inteligența Artificială aplicată.

Misiunea lui este de a se asigura că societățile, companiile, diversele organizații și guvernele sunt participanți activi în viitorul construit în jurul AI și sunt echipate pentru a permite un viitor prosper și sigur. Zack Kass face acest lucru prin demistificarea AI, făcând-o accesibilă și ușor de înțeles pentru toată lumea și ajutând liderii să navigheze în mediul care evoluează rapid.

Dincolo de lumea corporatistă, Kass este un susținător ferm al potențialului AI de a revoluționa educația. El lucrează pentru a promova inteligența artificială ca un instrument care poate îmbunătăți semnificativ accesul la cunoaștere. Eforturile sale caută să garanteze faptul că progresele în domeniul inteligenței artificiale transcend beneficiile comerciale și lucrează pentru îmbunătățirea comunităților și a societăților în general.

Vicky Colbert, părintele învățării autonome

Vicky Colbert a absolvit sociologia la Universitatea Javeriana din Columbia și a urmat studiile postuniversitare în Sociologia Educației la Universitatea Stanford din Statele Unite. Este fondatorul și directorul Fundației Escuela Nueva și co-autoarea modelului Escuela Nueva (Școala Nouă) de renume mondial, fiind și primul său coordonator național. Colbert a conceput, pilotat, extins și susținut această inovație educațională din multe sfere organizaționale: ca Secretar de Stat în Ministerul Educației din Columbia, consilier educațional al UNICEF pentru America Latina, și acum de la Fundación Escuela Nueva, un ONG pe care l-a fondat pentru a asigura calitatea, sustenabilitatea și inovația în educație.

Un element cheie al modelului Escuela Nueva este că elevii învață autonom, în ritmul lor, folosind Ghidul de învățare, pe care Colbert îl descrie ca fiind „o combinație între un manual, un auxiliar și un ghid pentru profesor”. Aceste ghiduri se concentrează pe competența de a învăța să înveți, sugerează activități practice pe care elevii le pot face atât la școală, cât și acasă. Elevii își parcurg ghidul în ritmul lor, profesorii servind drept consilieri, studenții care stăpânesc o competență ajutându-i adesea pe cei care nu au reușit să o asimileze. Modelul este foarte empowering pentru copii și tineri, în timp ce învățarea devine relevantă pentru nevoile lor și flexibilă în ceea ce privește programul și disponibilitatea resurselor. Inițial, modelul a fost folosit în cele mai izolate și dezavantajate zone din Columbia, unde abandonul școlar era la cote foarte ridicate, iar rezultatele remarcabile au făcut ca ulterior să fie preluat și de alte state, fiind folosit actualmente în peste 18.000 de comunități.

De-a lungul timpului, Vicky Colbert a obținut Premiul Skoll pentru Antreprenoriat Social, Premiul Clinton pentru Cetățenie Globală și Premiul Kravis, a fost recunoscută ca antreprenor social remarcabil de către Fundația Schwab, Ashoka și World Technology Network. Totodată, este laureată a primei ediții a Premiului Yidan pentru Dezvoltarea Educației (2017) și laureată a Premiului WISE pentru Educație 2013.

Cami Anderson, promotor al modernismului în educație

Cami Anderson este un lider pasionat și consacrat în transformarea educației, care a petrecut mai bine de 30 de ani luptând cu sisteme și politici învechite pentru a impulsiona schimbarea. În acești ani, aceasta și-a asumat roluri diverse, de la profesor la director executiv și la administrator de sistem.

A consiliat peste 25 de directori executivi pentru a atinge obiective de neconceput anterior. Timp de 10 ani a fost inspector școlar general, mai întâi în New York City, apoi în Newark, punând în aplicare reforme-cheie care au condus la creșteri notabile ale rezultatelor pentru toți elevii din district, indiferent de statutul lor socio-economic. A reușit să accelereze inovația și învățarea, să inițieze parteneriate public-private la niveluri fără precedent și să stabilească un nou model național pentru transformarea educației urbane în Statele Unite ale Americii. Cami Anderson a primit recunoaștere pe scară largă pentru munca ei cu elevi ce proveneau din cele mai dezavantajate grupuri socio-economice.

De asemenea, Anderson a mai fost educatoare Montessori, regizor de teatru pentru tineret, dar și director executiv al Teach for America în New York, unde a fondat un consiliu de lideri din afaceri și educație, a crescut calitatea formării profesorilor și a lansat Teach for America Week. Ea a coordonat și un program de formare pentru directorii de școli, program care a fost recunoscut de Harvard Business School și de Departamentul de Educație al SUA drept unul dintre cele mai eficiente programe de pregătire a directorilor din țară.

Evenimentul Dare to Learn se va desfășura în limba engleză, iar participanții vor beneficia de traducere simultană prin intermediul unei aplicații pe telefonul mobil. Începând cu 1 mai 2024, biletele sunt disponibile și publicului larg pe www.d2l.ro. Mai multe informații despre pachetele de acces găsiți aici.

Organizatori: Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania, Finnish Teacher Training Centre.