Ce își doresc elevii de la școala românească: „Dincolo de informații seci, avem nevoie de valori”

Vrem o școală ca-n afară, visăm la un sistem de învățământ performant, care să scoată valori pe bandă rulantă, ne dorim o programă care să țină pasul cu prezentul și elevi pregătiți pentru viață, pentru viitor. Ce avem în schimb? Un sistem de educație șubred, învechit, „blocat în paradigme comuniste”, cum spunea expertul în educație Marian Staș. Iar elevii resimt din ce în ce mai puternic această prăpastie între ceea ce își doresc de la școală, între ceea ce au realmente nevoie și ceea ce primesc, de fapt: forme fără fond.

Bianca Ivan, președinta Consiliului Elevilor, a explicat pentru „Adevărul” de ce șchioapătă sistemul de învățământ românesc. Pentru că, spunea ea, generațiile se schimbă, nevoile copiilor la fel, însă oferta educațională stagnează. „Am participat recent la un proiect Erasmus, iar unul dintre cei prezenți la întâlnirile care au avut loc a spus, poate, cel mai adevărat lucru din câte există despre sistemul de învățământ la noi. Generațiile se schimbă o dată la cinci ani. Noi, elevii, avem alte preocupări, alte perspective, alte viziuni, privim cu alți ochi viitorul. Școala însă, rămâne la fel”.

„Școala trebuie să se adapteze nevoilor noastre, nu invers”

În 90% din timpul petrecut la școală elevii învață la materiile consacrate, clasice. Însă, își doresc să știe mai mult decât ceea ce primesc din partea profesorilor, dincolo de informații seci, date istorice pe care trebuie să le rețină, dincolo de cifre sau comentarii pe care trebuie să le tocească. Elevii, spune Bianca, au nevoie să fie fie învățați cum să se descurce în viață și cer dascălilor să-și depășească condiția, să coboare de la catedră în mijlocul lor, să se implice, să-i cunoască, să vină realmente în întâmpinarea nevoilor lor actuale. Cu alte cuvinte să le predea valori. „Acest lucru este foarte important. Și anume ca școala românească, pe lângă acest set de competențe pe care ni-l oferă deja, să ne traseze și anumite valori, care să ne fie apoi puncte de reper în viață, să ne ghideze în carieră, dar și în societate”.

Eleva consideră că acest lucru ar fi posibil dacă printre materiile clasice s-ar introduce și materii opționale. Educație socială, juridică, financială, educație pentru sănătate sunt doar câteva dintre materiile care le-ar deschide copiilor noi orizonturi. „Nu elevii trebuie să se adapteze școlii, ci școala trebuie să se adapteze elevilor și nevoilor lor din prezent”.

„Vrem ca profesorii să ne predea și valori”

Să vii în clasă, să predai lecția, iar apoi să pleci este simplu. Chiar și profesorii, mulți dintre ei, recunosc asta. Să te implici în dezvoltarea și educația copiilor, dincolo de informațiile mai mult sau mai puțin seci pe care le livrezi, este însă foarte greu. Dar nu imposibil. „Am avut Gala Elevului Reprezentant, care a ajuns în acest an la ediția a șaptea. Am oferit o serie de premii, iar printre acestea a fost și unul dedicat profesorilor implicați în meseria de dascăl. Care a fost criteriul de nominalizare? Toți acești profesori au un numitor comun: folosesc metode non-formale de învățare, se adaptează la nevoile elevilor, înțeleg elevii cu adevărat. Pe lângă materia pe care o predau dumnealor, îi învață pe copii și diverse valori”. Iar aceste valori, spune Bianca, sunt predate chiar în timpul orelor. „Nu este nevoie de timp suplimentar pentru a vorbi despre lumea în care trăim, despre cum s-o înțelegem și cum s-o facem să ne înțeleagă”. Deci, dacă se vrea, se poate. „Iar profesorii, ca să vină în întâmpinarea noastră, trebuie să-și adapteze metodele de predare”. Este însă foarte greu pentru mulți dintre ei să iasă din carapace, să „uite” metodele de predare folosite poate timp de zeci de ani și să se modernizeze peste noapte.

„Lipsa de încredere în noi, cea mai mare cruce pe care o ducem”

De ce au nevoie elevii din ziua de azi? „Avem nevoie să deprindem anumite skill-uri, să înțelegem ce înseamnă leadership, time management, să avem noțiuni de public speaking și să fim învățați să le folosim. Mulți elevi încă nu au deprins aceste competențe de a spune cu adevărat ce vor, ce gândesc, de a spune lucrurilor pe nume. Am fost și eu unul dintre acești elevi până să fac și lucruri extracurriculare. Școala ar trebui să ne ofere mai multă încredere și să ne ajute să prindem mai multă încredere în noi”.

Eleva consideră că lipsa de încredere a tinerilor în ei înșiși este una dintre piedicile care nu le vor permite să se dezvolte, să se autodepașească. Iar școala ar trebui să-i ajute în acest sens. Să-i învețe să gândească liber, critic, fără nici o constrângere, să-i învețe să judece cu propriile lor puteri. „Ar trebui să avem încredere că noi, dacă vrem, chiar putem schimba ceva. Și ne-am dori să nu ni se mai spună că suntem doar niște simpli copii care nu pot schimba nimic, care nu au nimic de spus, care nu sunt băgați în seamă. Cred că este cea mai mare cruce pe care o ducem”.

Președinta Consiliului Elevilor consideră că tinerii de azi ar trebui să fie poate puțin mai vocali, dar într-un mod în care să nu jignească pe nimeni, să nu-i rănească pe cei din jur. „Să spună ce gândesc într-un mod cât mai obiectiv și profesional”. Cu alte cuvinte, să dea dovadă de maturitate. Deși, să nu uităm, vorbim doar despre niște copii.

Bianca ne-a mărturisit că a învățat singură ceea ce nu i-a oferit școala. „Fac meditații, mă pregătesc și în paralel cu școala pentru a merge la Universitate, sunt autodidactă, mă ocup și de voluntariat”. Elevii trebuie să încerce să depășească barierele educaționale de care se lovesc în școala tradițională și să aibă preocupări extra, orientate către dezvoltare personală, mai consideră Bianca. „Multe lucruri am învățat pe cont propriu. Eu, de exemplu, sunt un mare militant pentru educația socială. Să știm ce înseamnă să fim buni cetățeni, să ne cunoaștem drepturile, să învățăm cum să devenim mai buni, cum să excelăm în anumite domenii, cum să fim mai responsabili, cum să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Și de unde putem să primim aceste mici firimituri de învățăminte? Fix de la profesorii dedicați, care ne oferă mult mai multe decât strict pe materia pe care o predau. Trec de fișa postului, cum s-ar spune”.

Bianca Ivan, ambasadoare Erasmus, este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, județul Teleorman. Din ianuarie anul acesta este președinta Consiliului Național al Elevilor.