„Biblia” școlilor din programul anti-abandon

Ministerul Educației a publicat Ghidul beneficiarului – Schema de granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, prin care școlile incluse pot beneficia de sume până la 200.000 de euro, în următorii trei ani.

Ghidul este realizat de Ministerul Educației în colaborare cu Banca Mondială, ca sprijin pentru școli în implementarea proiectelor lor. Proiectele încep la data semnării Contractelor de finanțare de către unitățile de învățământ și inspectoratele școlare și se derulează pe o perioadă de 36 de luni – 3 ani școlari, potrivit documentului.

„Acest prim pas din Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar va fi urmat de două noi apeluri de proiecte pentru școlile cu risc ridicat și mediu de abandon școlar (potrivit indicatorului MATE - Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație) și de un apel destinat școlilor mici. În acest mod, cel puțin 2.500 de unități de învățământ preuniversitar de stat vor beneficia de sprijin în funcție de nevoile și de problemele specifice care conduc la abandon și la părăsirea timpurie a școlii”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Proiectele pot finanța activități de educație remedială, after school, masă caldă în școli, pregătirea profesorilor, achiziționare echipamente și lucrări. Pentru a putea pune proiectele în practică, școlile vor putea angaja personal suplimentar, cu respectarea unor etape specificate în document, salarizarea acestora urmând a fi făcută în regim de plată cu ora.

Ghidul include informații cu privire la managementul proiectelor pentru respectarea indicatorilor, asigurarea vizibilității, raportări, flux de activități, sustenabilitate, acte adiționale. De asemenea, oferă informații și clarificări privind aspectele financiare, juridice, derularea achizițiilor publice și alte elemente necesare pentru o implementare optimă.

Potrivit Ghidului, beneficiarii au obligația să asigure vizibilitatea finanțării prin activități de informare și publicitate în cadrul proiectului. Astfel, școala care are un proiect sub 100.000 de euro trebuie să aibă o secțiune dedicată în site-ul web al unității de învățământ sau al autorității locale, sau postări dedicate pe conturile de social-media, sau afișare la avizierul școlii ori al autorității locale, sau broșuri, pliante, în timp ce școala care are un proiect mai mare de 100.000 de euro trebuie să se asigure că are minimum două comunicate de presă în mass media generalistă și/ sau presa regională/ locală, conform Manualului de Identitate Vizuală al PNRR, precum și să deruleze alte activități de vizibilitate, precum secțiune dedicată website unității școlare, postări cont social media, afișare la avizier, broșuri.

Școlile pot și externaliza contractele și încheia cu terți, acolo unde nu au capacitatea necesară pentru a dezvolta activitățile în cauză și trebuie să raporteze trimestrial cheltuielile către inspectorate.