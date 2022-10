Integrarea copiilor din medii defavorizate cu ajutorul colegilor lor din școli bune

Copiii din medii defavorizate sunt integrați prin acțiuni comune cu elevi din școlile bune ale Brașovului. În plus, cei mici învață lucruri despre care nu se cunosc prea multe în comunitatea lor.

Proiectul „Împreună învățăm, împreună programăm!”, inițiat de profesoara Mariana Lazăr, de la Școala Gimnazială 6 Iacob Mureșianu din Brașov, a ajuns la a doua acțiune. La Mediateca Francofonă, copiii au participat la evenimentul Meet and Code intitulat „Save the water with micro:bit”.

Astfel, un grup de 20 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 6 Iacob Mureșianu, Brașov, din Clasa Pregătitoare A și 20 de copii din medii defavorizate, aflați în situație de risc, de la Asociația Aici pentru tine, au avut șansa de a lucra împreună, de a colabora, a socializa și a descoperi lumea fascinantă a programării.

„Sunt extrem de fericită că am reușit să desfășurăm activitățile propuse și că acestea au avut un impact pozitiv asupra participanților, că am atras parteneri din comunitate, că am avut susținere în rândul părinților și conducerii școlii, dar, mai ales, mă bucur că am reușit să integrez activitățile în curriculum școlar, printr-o abordare interdisciplinară, cu provocări din viața reală”, a declarat profesoara Mariana Lazăr.

Asociația „Aici pentru tine” încearcă să-i integreze pe copiii din medii defavorizate de care se ocupă, în rândul elevilor brașoveni. Totodată, micuții învață și noțiuni, și lucruri despre care în mediul lor obțin mai greu informații.

„Prin această activitate participanții au reușit să înțeleagă mai bine importanța apei pentru oameni, plante și animale și să afle mai multe lucruri despre părțile componente ale unei plante și rolul acestora, precum și despre importanța plantelor în purificarea aerului”, a transmis Adina Camelia Gal, președintele Asociației „Aici pentru tine”.

Copiii au construit un automat de udat flori și și-au propus să găsească modalități de economisire a acestei resurse prețioase a naturii. Toți participanții au fost fascinați de ideea de a construi o casă SMART cu comenzi inteligente folosind kitul achiziționat pentru acest eveniment de la ROBOTescu.

Școala Iacob Mureșianu este una din cele mai apreciate din Brașov, iar pentru copiii din Budila și Tărlungeni, comune mai sărace, este o bucurie să poată învăța aceleași lucruri cu colegii lor din Brașov.