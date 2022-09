Aventurile a doi suedezi în România. „Aici, parcă ai fi în Germania sau Elveția”

Oskar și Dan, doi tineri suedezi, au vizitat România și s-au arătat încântați de priveliștile montane, de orașele medievale, castele și de mâncare, în special de produsele de patiserie și brutărie.

Oskar și Dan au vizitat Bucureștiul, dar și alte orașe din România și s-au arătat surpins plăcut mai ales de Transilvania, un ținut al vampirilor, așa cum îi spun ei. România este pentru ei a 89-a țară vizitată și una dintre cele mai frumoase.

Experiența lui Oskar și Dan a început pe aeroportul din București, iar a doua zi au pornit spre Transilvania. Aici, ei au început cu Castelul Bran, apoi au ajuns în Brașov. La final, cei doi volggeri au postat un clip pe Youtube cu experiența lor.

„Prima oprire din ziua de azi este Castelul Bran, casa lui Dracula. Este destul de greu să intri în spiritul de vampir când castelul este atât de frumos și natura din jurul lui este fermecătoare. Urmează să intrăm în acest tunel de sub castel, adânc de vreo 30 de metri. A și câștigat premiul pentru cel mai tare lift în 2019. A fost foarte frumos aici, deși cred că ar fi fost și mai frumos dacă veneam de Halloween. După vizita de la castel, am fi vrut să mergem în citadela din Râșnov, dar am aflat că este în renovare. Am decis ca deocamdată să explorăm cetatea Râșnov. Eram pe șosea și am văzut această biserică, am zis că nu putem să nu ne oprim. Acum o săptămână nici nu auzisem de Brașov, dar acum că sunt aici pot spune că este foarte frumos”, spun cei doi.

Tot în Transilvania, cei doi au făcut cunoștință cu produsele de patiserie locale și s-au arătat încântați de explozia de gusturi, ceea ce i-a făcut să regrete că nu există astfel de brutării și în alte colțuri ale lumii. De la banalii covrigi și până la alte produse, băieții s-au lăsat provocați într-o mică aventură culinară și s-au declarat fanii brutăriilor din România.

„Wow, nici nu îmi amintesc când a fost ultima dată când am găsit atât de multe opțiuni vegane la o brutărie. Ce bine arată! Acesta are scorțișoară și migdale. Este foarte pufos, îi dau nota 9.5/10. Aici se pare că avem un covrig dulce. Ce rău îmi pare că nu sunt mai multe brutării românești în jurul lumii. Ultimul este un ștrudel cu iaurt și cireșe. Am mai mâncat lucruri asemănătoare, dar niciodată nu am gustat ceva atât de bun”, a adăugat Dan.

După alte câteva vizite, cei doi nordici au decis să exploreze și munții României. Și pentru că se aflau aproape de Brașov, au decis să viziteze stațiunea Poiana Brașov. Priveliștea de aici le-a tăiat suflarea, iar piscurile munților i-au trimis cu gândul spre Munții Alpi.

„Este ultima noastră zi din Transilvania, dar din păcate Dan și-a pierdut vocea, așa că el nu va vorbi prea mult azi. Inițial voiam să ne urcăm pe munte, dar clar nu vom mai putea face asta. În schimb, vom merge la o stațiune de schi în apropriere de Brașov înainte să ne întoarcem în București”, a spus Oskar, înainte de a se urca în mașină.

„Mă simt de parcă am ieșit din România și am intrat în Austria. Efectiv nu simți că mai ești în România, pare că ești Elveția sau Germania, prin munții Alpi”, a mai spus Oskar.