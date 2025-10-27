Articol publicitar

Tutunul și impactul lui asupra bugetelor de sănătate publică

„Bolile cronice impun o povară economică semnificativă. În aceste condiții, reducerea efectelor dăunătoare ale fumatului și reabilitarea pot deveni strategii esențiale de prevenire, cu beneficii atât medicale, cât și economice.”, consideră profesorul Andrzej Fal (Polonia), prezent la cel de-al 8-lea Tobacco Harm Reduction Summit , organizat la Atena, unde au fost discutate și aspecte legate de politica europeană și sănătatea publică.

La rândul lor, experții Martin Smatana (Slovacia), profesorul Ranko Stevanovic (Croația) și dr. Jiri Votruba (Republica Cehă) au abordat provocarea reprezentată de creșterea costurilor asistenței medicale publice în Europa și au convenit că majoritatea țărilor nu pot continua să crească bugetele alocate asistenței medicale. Sesiunea a evidențiat instrumentele de prevenire utilizate în mai multe țări europene.

În Republica Cehă, acest lucru depinde de rezultatele următoarelor alegeri, a spus dr. Votruba, dar cel mai probabil niciun guvern nu va dori să crească în continuare cheltuielile pentru sănătate, care sunt deja enorme.

Acest lucru este valabil și pentru Slovacia unde, spune Martin Smatana, „creșterea cheltuielilor pentru sănătate nu este o prioritate în prezent. Cheltuielile pentru sănătate au atins un nivel maxim și este destul de improbabil ca acest lucru să se schimbe. Bugetul pentru anul viitor va fi suficient doar pentru a acoperi costurile fixe și creșterea costurilor fixe.”

În Croația, unde costul tratării bolilor legate de fumat reprezintă aproape 20 % din cheltuielile totale pentru sănătate, este, de asemenea, improbabil ca guvernul să crească în continuare cheltuielile pentru sănătate, a afirmat profesorul Stevanovic.

Și în Polonia este improbabil ca guvernul să cheltuiască mai mult decât s-a prevăzut deja în bugetul pentru 2025 în următorii ani, a spus profesorul Fal, deoarece ceea ce a fost inclus deja în acest buget depășește suma disponibilă din asigurările publice de sănătate.

Bolile cronice sunt o povară economică semnificativă, iar tratarea lor consumă aproximativ 70 % din bugetul total al fondurilor naționale de sănătate în majoritatea țărilor europene. Obiectivul de a salva vieți și de a cheltui mai puțin poate fi atins prin investiții în prevenirea bolilor netransmisibile, iar reducerea efectelor nocive este o parte crucială a prevenirii, a adăugat el. Prevenirea bolilor netransmisibile include educația pentru sănătate, evitarea expunerii la factori de risc (inclusiv cei comportamentali), diagnosticarea rapidă a bolii și protecția împotriva bolilor grave și a complicațiilor acestora. Lipsa acceptării sociale, interdicțiile publice, presiunea financiară și programele educaționale școlare și ale medicilor de familie sunt instrumente utile pentru a preveni inițierea fumatului, în timp ce terapiile de substituție, terapiile clinice ale bolilor asociate și instrumentele de reducere a efectelor nocive pot ajuta fumătorii să renunțe la fumat.

Prin urmare, reducerea efectelor nocive ale fumatului și reabilitarea sunt strategii de prevenire necesare, deoarece protejează împotriva bolilor grave și a complicațiilor acestora și au efecte nu numai medicale, ci și economice.

