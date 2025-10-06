Fumatul face rău. Dar dacă nu poți renunța, ai alternative cu risc mai redus

Publicat:

La cea mai recentă conferință Science Over Stigma: Rethinking Nicotine & Harm Reduction, organizată de publicația The Hill și susținută de Philip Morris International (PMI), experți în sănătate publică, politicieni și economiști din Statele Unite au spus răspicat: răul nu vine din nicotină, ci din fum.    

thumbnail PMI Science 3 jpg

Chiar dacă nicotina creează dependență, arderea tutunului este responsabilă pentru riscurile asociate fumatului. Iar asta schimbă cu totul perspectiva asupra fumatului.

Nu nicotina îmbolnăvește, ci fumul

Mulți cred că nicotina e cauza cancerului. Inclusiv o parte dintre medici – două treimi dintre ei, conform unui studiu recent (US Medical Professionals Survey[1]) la care au participat 1500 de cadre din domeniul medical din SUA.

Dar realitatea probată de cercetări amănunțite este clară: nicotina nu este cancerigenă, ci doar creează dependență. Boala apare din cauza arderii tutunului, proces ce eliberează aproximativ 6.000 de substanțe toxice în plămâni și sânge.

Există o „prăpastie de risc” între fumat și produsele fără fum

Arderea e vinovatul principal pentru bolile asociate fumatului – cancer, afecțiuni respiratorii și cardiovasculare. Alternativele fără ardere (de tip tutun încălzit sau pliculețe cu nicotină) scad semnificativ expunerea la toxine.

Medicii o numesc „cliff of risk”: nu o tranziție blândă, ci o scădere accentuată a riscurilor când renunți la fumatul clasic.

Fumătorii adulți au nevoie de alternative mai bune

Statisticile arată că mulți fumători nu reușesc să renunțe complet. În SUA, de exemplu, au rămas circa 28 de milioane de adulți fumători. E important pentru ei să poată avea acces la alternativele care reduc drastic riscul de expunere la substanțe periculoase.

Tehnologia validată științific care încălzește tutunul în loc să îl ardă – precum cea folosită în dispozitivele IQOS, care folosește inducția – este o astfel de alternativă.

Așadar, dacă alegi să rămâi fumător, fă-o conștient! Studii științifice robuste susțin faptul că produsele fără fum pot fi o alegere care reduce semnificativ riscurile asociate fumatului.

Implicarea Philip Morris International: de la cercetare la tehnologii mai puțin dăunătoare

Încă din 2008, Philip Morris International investește masiv în cercetarea dispozitivelor fără fum, cu peste 14 miliarde USD alocați până în 2024 în R&D.

La finalul anului 2024, peste 38,6 milioane adulți din întreaga lume foloseau produsele fără fum de la PMI, dintre care circa 23 milioane renunțaseră complet la țigări. Strategia PMI este ca până în 2030, peste 2/3 din veniturile sale nete să fie generate de produsele dispozitivele de încălzire a tutunului.

Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com

[1] US Medical Professionals Survey | Philip Morris International

Material realizat cu susținerea Philip Morris România.

Alternative fără fum

